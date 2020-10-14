Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 90 тыс., инфицированы более 38,3 млн человек

По состоянию на утро 14 октября в мире количество больных COVID-19 составляет 38 370 434 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Worldometer.

При этом 28 853 981 человек выздоровели, 1 090 921 пациент умер.

Всего коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях.

Наибольшее количество больных COVID-19 в США (8 090 253). Количество умерших - 220 873, выздоровели - 5 226 427 человек.

На втором месте Индия - 7 239 389 инфицированных (110 617 человек умерли и 6 301 927 выздоровели). На третьем месте Бразилия с 5 114 823 больными (151 063 смертей от COVID-19 и 4 526 975 человек выздоровели).

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