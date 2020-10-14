Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 90 тыс., инфицированы более 38,3 млн человек
По состоянию на утро 14 октября в мире количество больных COVID-19 составляет 38 370 434 человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Worldometer.
При этом 28 853 981 человек выздоровели, 1 090 921 пациент умер.
Всего коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях.
Наибольшее количество больных COVID-19 в США (8 090 253). Количество умерших - 220 873, выздоровели - 5 226 427 человек.
На втором месте Индия - 7 239 389 инфицированных (110 617 человек умерли и 6 301 927 выздоровели). На третьем месте Бразилия с 5 114 823 больными (151 063 смертей от COVID-19 и 4 526 975 человек выздоровели).
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14 октября 2020, 06:22 GMT
В России впервые с начала пандемии за сутки зарегистрировали более 14 тысяч заражений коронавирусом, из них в Москве - больше 4,5 тысячи. Московский мэр Сергей Собянин объявил о новых карантинных мерах - переводе на дистанционное обучение школьников начиная с шестых классов.
Значит ли это, что российские власти сознательно занижают статистику смертности от COVID-19?
Владимир Школьников, демограф, специалист по смертности, исследователь Института демографических исследований Макса Планка (Германия) и научный руководитель Международной лаборатории исследований населения и здоровья ВШЭ (Россия), участник ряда комитетов ВОЗ, уверяет, что официальной статистике смертности от COVID-19 вообще не стоит уделять большого внимания - и не только той, что собрана в России. Учёт смертей, с одной стороны, сильно зависит от национальных особенностей и произвола конкретных врачей, а с другой - мировая система статистики в принципе не предназначена для сбора данных во время пандемии.
Сравнивать разные страны по данным с сайтов-счетчиков бесполезно. Впрочем, метод достаточно точно оценить реальное число жертв COVID-19 существует и скоро начнёт применяться. Даже первые прикидки показывают, что настоящее число смертей от коронавирусной инфекции - на десятки тысяч больше, чем в международных официальных данных.
Можно просто взять количество умерших на определенной неделе и сравнить с обычно наблюдаемым на этой неделе года по опыту последних лет.
Также можно сравнить недельную смертность с данными недельной же смертности во время прошлых эпидемий.
Мы это сейчас посчитали для Англии и Уэльса. Последняя неделя, по которой сейчас есть данные в Англии и Уэльсе, - это 15-я неделя 2020 года, с 6 по 12 апреля. На ней в Англии умерло более 18 тысяч человек. Обычно на этой неделе умирает около 11 тысяч. Значит, "избыточная смертность" - приблизительно 7 тысяч. При сравнении с эпидемией гриппа 2015 года "избыточная недельная смертность" 3 тысячи. Этот способ оценки, на мой взгляд, наиболее объективный. Статистика обладает определенной "мягкостью". А вот эта мера, сравнение со средним количеством смертей на той же неделе, - она объективна. Мы с коллегами написали письма в The Financial Times и в https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30933-8/fulltext медицинский журнал The Lancet, в которых призываем статистические офисы всех стран срочно наладить выпуск данных недельной смертности от всех причин.