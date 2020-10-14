Степанов рассказал об изменении карантинных правил: Без локдауна, но с более жесткими ограничениями

Кабмин вчера, 13 октября, принял решение о продлении карантина в Украине до конца года. Вместе с тем, правительство внесло ряд изменений в карантинные ограничения.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Без локдауна (наша экономика его не выдержит), однако с более жесткими ограничениями - Правительство продлило действие адаптивного карантина до конца 2020 г.

Сейчас весь мир фиксирует стремительный рост заболеваемости COVID-19. В Украине вирус также распространяется слишком быстро, поэтому мы должны принимать решения, которые замедлят его передачу. Чтобы спасти медицину от коллапса. Чтобы медицина была способна спасать нас.

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Среди изменений, которые были приняты, в частности такие:

Вдвое увеличены целевые показатели охвата тестированием. Ранее было 24 на 100 000 населения в течение 7 дней. Сейчас - 48 на 100 000 населения.

Это связано с тем, что мы постоянно увеличиваем количество тестирований. Сейчас тестируем уже более 30 000 в сутки, до декабря должны достичь показателя в 50 000. Для этого мы закупаем и устанавливаем соответствующее оборудование, обучая сотрудников лабораторий, как с ним работать.

Были внесены изменения в критерии соответствия "красной зоне" эпидопасности. Районы могут попасть в нее по показателю инцидентности. Сейчас он изменен и установлен на уровне 320 на 100000 населения

Усиление противоэпидемических мероприятий касается:

работы заведений общественного питания - с 22:00 до 7:00 заведения будут закрыты. Ограничения вводятся во всех зонах.

проведение массовых мероприятий, ведь именно они приводят к вспышкам заболевания и мгновенному распространению вируса. Ограничения вводятся во всех зонах.

В "зеленой" - максимальное количество лиц не более 50, в "желтой" - не более 30, в "оранжевой" - не более 20 человек.

(запрещается. - Ред.) проведение спортивных мероприятий с участием зрителей. Исключение - международные соревнования.

рекомендуется:

Учреждениям среднего образования уйти на каникулы с 15 по 30 октября.

Учреждениям профтехобразования, перед высшими и высшего образования с 15 октября перейти на дистанционное обучение.

Работодателям создать условия посменного режима для работников; где это возможно - переход в дистанционный формат с сохранением зарплаты.

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Также Правительством было принято решение о разграничении ответственности по контролю

Поэтому усиление контроля за соблюдением самоизоляции юбудет происходить с привлечением Национальной полиции.

Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в сфере обслуживания (работа рынков, ресторанов, других общественных мест) - за Госпотребслужбой.

Контроль за правилами перевозки и выделением дополнительного транспорта - за органами местного самоуправления. Кроме этого, органы местного самоуправления также будут присутствовать на всех уровнях контроля", - рассказал Степанов.





