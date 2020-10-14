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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов рассказал об изменении карантинных правил: Без локдауна, но с более жесткими ограничениями

Степанов рассказал об изменении карантинных правил: Без локдауна, но с более жесткими ограничениями

Кабмин вчера, 13 октября, принял решение о продлении карантина в Украине до конца года. Вместе с тем, правительство внесло ряд изменений в карантинные ограничения.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Без локдауна (наша экономика его не выдержит), однако с более жесткими ограничениями - Правительство продлило действие адаптивного карантина до конца 2020 г.

Сейчас весь мир фиксирует стремительный рост заболеваемости COVID-19. В Украине вирус также распространяется слишком быстро, поэтому мы должны принимать решения, которые замедлят его передачу. Чтобы спасти медицину от коллапса. Чтобы медицина была способна спасать нас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине COVID-19 заболели 282 ребенка и 252 медика, - Степанов

Среди изменений, которые были приняты, в частности такие:

Степанов рассказал об изменении карантинных правил: Без локдауна, но с более жесткими ограничениями 01Вдвое увеличены целевые показатели охвата тестированием. Ранее было 24 на 100 000 населения в течение 7 дней. Сейчас - 48 на 100 000 населения.

Степанов рассказал об изменении карантинных правил: Без локдауна, но с более жесткими ограничениями 02Это связано с тем, что мы постоянно увеличиваем количество тестирований. Сейчас тестируем уже более 30 000 в сутки, до декабря должны достичь показателя в 50 000. Для этого мы закупаем и устанавливаем соответствующее оборудование, обучая сотрудников лабораторий, как с ним работать.

Степанов рассказал об изменении карантинных правил: Без локдауна, но с более жесткими ограничениями 01Были внесены изменения в критерии соответствия "красной зоне" эпидопасности. Районы могут попасть в нее по показателю инцидентности. Сейчас он изменен и установлен на уровне 320 на 100000 населения

Усиление противоэпидемических мероприятий касается:

Степанов рассказал об изменении карантинных правил: Без локдауна, но с более жесткими ограничениями 04работы заведений общественного питания - с 22:00 до 7:00 заведения будут закрыты. Ограничения вводятся во всех зонах.

Степанов рассказал об изменении карантинных правил: Без локдауна, но с более жесткими ограничениями 04проведение массовых мероприятий, ведь именно они приводят к вспышкам заболевания и мгновенному распространению вируса. Ограничения вводятся во всех зонах.

В "зеленой" - максимальное количество лиц не более 50, в "желтой" - не более 30, в "оранжевой" - не более 20 человек.

Степанов рассказал об изменении карантинных правил: Без локдауна, но с более жесткими ограничениями 04 (запрещается. - Ред.) проведение спортивных мероприятий с участием зрителей. Исключение - международные соревнования.

рекомендуется:

Степанов рассказал об изменении карантинных правил: Без локдауна, но с более жесткими ограничениями 07Учреждениям среднего образования уйти на каникулы с 15 по 30 октября.

Степанов рассказал об изменении карантинных правил: Без локдауна, но с более жесткими ограничениями 07Учреждениям профтехобразования, перед высшими и высшего образования с 15 октября перейти на дистанционное обучение.

Степанов рассказал об изменении карантинных правил: Без локдауна, но с более жесткими ограничениями 07Работодателям создать условия посменного режима для работников; где это возможно - переход в дистанционный формат с сохранением зарплаты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин ужесточит критерий отнесения к "красной" зоне по уровню заболеваемости, - Степанов

Также Правительством было принято решение о разграничении ответственности по контролюСтепанов рассказал об изменении карантинных правил: Без локдауна, но с более жесткими ограничениями 10

Степанов рассказал об изменении карантинных правил: Без локдауна, но с более жесткими ограничениями 11Поэтому усиление контроля за соблюдением самоизоляции юбудет происходить с привлечением Национальной полиции.

Степанов рассказал об изменении карантинных правил: Без локдауна, но с более жесткими ограничениями 12Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в сфере обслуживания (работа рынков, ресторанов, других общественных мест) - за Госпотребслужбой.

Степанов рассказал об изменении карантинных правил: Без локдауна, но с более жесткими ограничениями 11Контроль за правилами перевозки и выделением дополнительного транспорта - за органами местного самоуправления. Кроме этого, органы местного самоуправления также будут присутствовать на всех уровнях контроля", - рассказал Степанов.

Степанов рассказал об изменении карантинных правил: Без локдауна, но с более жесткими ограничениями 14
Степанов рассказал об изменении карантинных правил: Без локдауна, но с более жесткими ограничениями 15
Степанов рассказал об изменении карантинных правил: Без локдауна, но с более жесткими ограничениями 16

Автор: 

Кабмин (14024) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
https://twitter.com/UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан

покращено

Степанов розповів про зміну карантинних правил: Без локдауну, але з більш жорсткими обмеженнями - Цензор.НЕТ 2751
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14.10.2020 11:37
+7
Чому держава не бере на себе зобов'язання забезпечувати їжею та засобами першої необхідності людей які знаходяться на самоізоляції! Як людині купити хліб та продукти, засоби гігієни та товари першої необхідності якщо вона не може навіть вийти в магазин і не має можливості працювати і заробляти гроші?
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14.10.2020 11:18
+5
а как насчет молебнов по всем церквям и конфессиям, степанов?
нема такого заходу?
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14.10.2020 11:30
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Правила форума Совет форумчан
Чому держава не бере на себе зобов'язання забезпечувати їжею та засобами першої необхідності людей які знаходяться на самоізоляції! Як людині купити хліб та продукти, засоби гігієни та товари першої необхідності якщо вона не може навіть вийти в магазин і не має можливості працювати і заробляти гроші?
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14.10.2020 11:18 Ответить
Пусть едят пирожные пиццу с доставкой пусть заказывают
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14.10.2020 11:25 Ответить
Хахаха, ниачом
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14.10.2020 11:20 Ответить
а как насчет молебнов по всем церквям и конфессиям, степанов?
нема такого заходу?
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14.10.2020 11:30 Ответить
В основном на рынке религиозных услуг представлена свинособацкая церква, прибыль которой в приоритете у зебилов
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14.10.2020 11:37 Ответить
ПЦУ давно вже робить онлайн-трансляції служб і закликає вірян сидіти вдома і дивитися їх...
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14.10.2020 11:58 Ответить
https://twitter.com/UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан

покращено

Степанов розповів про зміну карантинних правил: Без локдауну, але з більш жорсткими обмеженнями - Цензор.НЕТ 2751
показать весь комментарий
14.10.2020 11:37 Ответить
Креативные шутники!
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14.10.2020 12:08 Ответить
в квітні проводили 1 тис тестувань, було до 200-т хворих, сьогодні 30 тис проводять. 200*30=6000.
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14.10.2020 11:44 Ответить
Що таке локдаун ? Нормально не можна сказати ??? лок ДАУНИ !!!
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14.10.2020 12:00 Ответить
нє, лох-даун)
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14.10.2020 15:15 Ответить
Врач спасает. Но когда слягут айтишники, вы даже сообщить не сможете, что вам плохо. И вся ваша удаленка быстренько накроется медным тазом.
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14.10.2020 12:01 Ответить
Пустобрёх. Ляпает языком что ни попадя..а тем не менее - целый аж министЕр.
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14.10.2020 12:10 Ответить
Если бы санитар степаша слушал эпидемиологов он бы знал что скачет всех вирусных заражений происходит каждый год четыре раза . Равнодействиеии, солнцестояние и не чем не отличается от прошлых лет . Смотреть надо не чихи и сопли а пневмонии так и по ним все по графику ковидная как всегда 1% грип10% коки всякие40% и неизвестные20% . Хватит папуасов злыммдухом ковида пугать. Фонды ему надо осваивать и ковид во всем обвинять цель для всех посадовцев и мечта всей жизни .
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14.10.2020 12:53 Ответить
 
 