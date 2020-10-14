Степанов рассказал об изменении карантинных правил: Без локдауна, но с более жесткими ограничениями
Кабмин вчера, 13 октября, принял решение о продлении карантина в Украине до конца года. Вместе с тем, правительство внесло ряд изменений в карантинные ограничения.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Без локдауна (наша экономика его не выдержит), однако с более жесткими ограничениями - Правительство продлило действие адаптивного карантина до конца 2020 г.
Сейчас весь мир фиксирует стремительный рост заболеваемости COVID-19. В Украине вирус также распространяется слишком быстро, поэтому мы должны принимать решения, которые замедлят его передачу. Чтобы спасти медицину от коллапса. Чтобы медицина была способна спасать нас.
Среди изменений, которые были приняты, в частности такие:
Вдвое увеличены целевые показатели охвата тестированием. Ранее было 24 на 100 000 населения в течение 7 дней. Сейчас - 48 на 100 000 населения.
Это связано с тем, что мы постоянно увеличиваем количество тестирований. Сейчас тестируем уже более 30 000 в сутки, до декабря должны достичь показателя в 50 000. Для этого мы закупаем и устанавливаем соответствующее оборудование, обучая сотрудников лабораторий, как с ним работать.
Были внесены изменения в критерии соответствия "красной зоне" эпидопасности. Районы могут попасть в нее по показателю инцидентности. Сейчас он изменен и установлен на уровне 320 на 100000 населения
Усиление противоэпидемических мероприятий касается:
работы заведений общественного питания - с 22:00 до 7:00 заведения будут закрыты. Ограничения вводятся во всех зонах.
проведение массовых мероприятий, ведь именно они приводят к вспышкам заболевания и мгновенному распространению вируса. Ограничения вводятся во всех зонах.
В "зеленой" - максимальное количество лиц не более 50, в "желтой" - не более 30, в "оранжевой" - не более 20 человек.
(запрещается. - Ред.) проведение спортивных мероприятий с участием зрителей. Исключение - международные соревнования.
рекомендуется:
Учреждениям среднего образования уйти на каникулы с 15 по 30 октября.
Учреждениям профтехобразования, перед высшими и высшего образования с 15 октября перейти на дистанционное обучение.
Работодателям создать условия посменного режима для работников; где это возможно - переход в дистанционный формат с сохранением зарплаты.
Также Правительством было принято решение о разграничении ответственности по контролю
Поэтому усиление контроля за соблюдением самоизоляции юбудет происходить с привлечением Национальной полиции.
Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в сфере обслуживания (работа рынков, ресторанов, других общественных мест) - за Госпотребслужбой.
Контроль за правилами перевозки и выделением дополнительного транспорта - за органами местного самоуправления. Кроме этого, органы местного самоуправления также будут присутствовать на всех уровнях контроля", - рассказал Степанов.
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Пусть едят пирожныепиццу с доставкой пусть заказывают
нема такого заходу?
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покращено