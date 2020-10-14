ЦИК аккредитовал более 200 официальных наблюдателей на местных выборах в Украине

Центральная избирательная комиссия на заседании 13 октября аккредитовала еще 17 официальных наблюдателей на местных выборах в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ЦИК.

Отмечается, что Комиссия аккредитовала двух официальных наблюдателей от Чехии, 5 - от Международной неправительственной организации "Координационный ресурсный центр", 3 - от Международного фонда за лучшее управление, 5 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), 2 - от общественного союза "Международное сообщество по правам человека".

Всего по состоянию на 13 октября на местных выборах в Украине аккредитовано 222 официальных наблюдателя: 16 - от четырех иностранных государств и 206 - от восьми международных организаций.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

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