В Минздраве будут говорить о закупке любой вакцины от COVID-19, если она прошла все стадии испытаний и имеет доказательства безопасности, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что вакцину могут закупить только в том случае, если она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом Степанов заявил в эфире канала NewsOne, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в Министерстве здравоохранения нет", - заявил он.

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Министр также добавил, что в случае подтверждения, что вакцина прошла все стадии испытаний и доказательства безопасности, то в Минздраве будут говорить о закупке любой вакцины, а не только российской.

Напомним, ранее "слуга народа" Александр Качура заявил, что если российская вакцина от коронавируса будет эффективна, то Украина будет договариваться о ее закупке.

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук опровергла заявление Качуры.