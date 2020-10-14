В Минздраве будут говорить о закупке любой вакцины от COVID-19, если она прошла все стадии испытаний и имеет доказательства безопасности, - Степанов
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что вакцину могут закупить только в том случае, если она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.
Об этом Степанов заявил в эфире канала NewsOne, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в Министерстве здравоохранения нет", - заявил он.
Министр также добавил, что в случае подтверждения, что вакцина прошла все стадии испытаний и доказательства безопасности, то в Минздраве будут говорить о закупке любой вакцины, а не только российской.
Напомним, ранее "слуга народа" Александр Качура заявил, что если российская вакцина от коронавируса будет эффективна, то Украина будет договариваться о ее закупке.
Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук опровергла заявление Качуры.
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Скільки страхітливих помилок у слові "сеча"
а не предполагают что под видом массовой вакцинации может быть такая диверсия - что и войны не надо? кто проверит что они там набадяжили? да еще и в каждой партии???
как????? как можно у воюющей с Украиной падлючей брехливой коварной и мстительной страны покупать что-то для массовой вакцинации (тем более рашеский фуфломицин только на словах является вакциной от коронавируса) ???
совсем ку-кухой поехали?????
По их заявлениям они уже Марс оккупировали, а вакцина от них - хуже бациллы..
Эти обезьяны ничего своего создать не могут. Вы же не станете, министр Степанов,
есть после обезьяны из клетки ?.. Тогда к чему эти слова возможности закупок рашадряни ?
на россии не умеют делать качественные лекарственные препараты. Яды, химикаты - это да. Врагу (россии/параше) доверять - себя нае#пать. Дважды подумайте, дорого ли вам ваше здоровье. Потом не скулите, шо у вас дегенеративные изменения или мутации на генном ровне.
Це ж треба зовсім розуму не мати,щоб дозволити вакцинувати людей якоюсь бадягою від ворога.
Кажуть,підписався ще Мадуро...
Получить ребенку пневмонию от ковида в тысчу раз сложнее чем от грипа, не трогайте бессимптомных здоровых и займитесь ослаблной групой риска старики и патологии и т.д.
Особливо тупим эпидемиологам с мировым именем Оксфорда, Гарварварда , Стенфорда,Лахті ПОЯСНЮЮ.
Безсимптомні хворі є(можуть бути) ВІРУСОНОСІЯМИ.
Тому дотримання соціальної дистанції і носіння масок(правильне) )_ОБОВ"!ЯЗКОВЕ !
Це Свободолюбивому БИДЛУ можна порізному пояснювати......
У китаї це пояснюють загрозою тюрми,У Європі -драконівськими штрафами,У Індії -ударами палками поліцейськими.....
Звичайно,є ОРИГІНАЛИ -Шведи(там,правді,соціальна дистанція СКЛАЛАСЬ ПРИРОДНІМ СПособом) і північнокорейці....
А ще є оригінали українці - з ДОСТОЙНОЮ СЕБЕ ІМПОТНЕНТНОЮ ЩОДО КАРАНТИНУ ВЛАДОЮ...
Е. Альбац― Нет. Вторая уже точно была. Они сказали, что 15 августа начали третью фазу испытаний. В нескольких странах мира, включая Россию.
К. Чумаков― Но они это называют фаза-1/2. То есть, как бы совместили испытания на безопасность, на токсичность вакцины с испытанием на иммуногенность. То есть на способность этого препарата вызывать иммунный ответ, который можно померить в лаборатории. Но так делается, это действительно возможно. Но количество добровольцев, которые участвовали в этом испытании, судя по статье в «Ланцет» - меньше 100 человек. 70 с чем-то человек. И судя по данным, которые опубликованы, она вызывала какие-то побочные эффекты, но вполне терпимые. Ничего катастрофического, что бы заставило усомниться в безопасности этой вакцины на данном этапе пока нет. Иммуногенность действительно вызывает иммунный ответ. Остается самый большой вопрос: защищает ли она от болезни или делает болезнь более тяжелой. Этого пока ответа мы не знаем.
https://echo.msk.ru/programs/albac/2708585-echo/
(***це вже буде відомо після закінчення дослідів на мавпочках -рашкованах та білорусах)
НУ що ж..... Подивимось на результати за місяць -два....
Более чем 5 тысяч добровольцев в рамках клинических исследований уже прошли вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V».
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России и директор центра Гамалеи Александр Гинцбурга, передает https://www.gazeta.ru/social/news/2020/09/28/n_15001915.shtml gazeta.ru со ссылкой на РИА «Новости».
«Случаев значимых нежелательных и побочных реакций, кроме описанных в инструкции, не зафиксировано», - уточнил Гинцбург.
Сначала можно провести обязательную, российскую вакцинацию сторонников ОПЗЖ, всех, кто в Украине верит Кутину. и только к после этого, можно нагло предлагать эту вакцину жителям остальной Украины, которых Куйло ненавидит и презирает еще сильнее, чем граждан свой страны.(с)
земрази реально притомили.