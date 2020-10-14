За сутки в Киеве рекордное количество летальных случаев от COVID-19 - умер 21 человек, 268 - выздоровели, выявили 422 новых случая, - Кличко
За прошедшие сутки, 13 октября, в Киеве умерло наибольшее количество больных COVID-19 за все время пандемии – 21 человек, всего за сутки заболевание обнаружили у 422 жителей столицы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Количество больных коронавирусной болезнью в Киеве не уменьшается.
За прошедшие сутки вирус обнаружили у 422 человек.
За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умер 21 человек. Всего коронавирус унес жизни 518 киевлян.
На сегодня в столице уже 28 512 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
заболели:
-236 женщин в возрасте от 18 до 89 лет
-153 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет
-14 девочек от 16 дней до 17 лет и 19 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.
Заболели, в частности, 16 медиков.
Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 78 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 268 человек. Всего коронавирус преодолели 10 299 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 91, в Оболонском - 61, в Дарницком - 59 случаев.
Вирус агрессивный и распространяется быстро. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности!
Берегите себя!" - рассказал Кличко.
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Что то их супер вакцина не сильно помогает.