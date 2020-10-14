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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве рекордное количество летальных случаев от COVID-19 - умер 21 человек, 268 - выздоровели, выявили 422 новых случая, - Кличко

За сутки в Киеве рекордное количество летальных случаев от COVID-19 - умер 21 человек, 268 - выздоровели, выявили 422 новых случая, - Кличко

За прошедшие сутки, 13 октября, в Киеве умерло наибольшее количество больных COVID-19 за все время пандемии – 21 человек, всего за сутки заболевание обнаружили у 422 жителей столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество больных коронавирусной болезнью в Киеве не уменьшается.

За прошедшие сутки вирус обнаружили у 422 человек.

За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умер 21 человек. Всего коронавирус унес жизни 518 киевлян.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 107 человек, 2 137 - выздоровели, выявлены 5 590 новых случаев

На сегодня в столице уже 28 512 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

заболели:
-236 женщин в возрасте от 18 до 89 лет
-153 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет
-14 девочек от 16 дней до 17 лет и 19 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 16 медиков.

Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 78 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 268 человек. Всего коронавирус преодолели 10 299 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 91, в Оболонском - 61, в Дарницком - 59 случаев.

Вирус агрессивный и распространяется быстро. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности!
Берегите себя!" - рассказал Кличко.

За сутки в Киеве рекордное количество летальных случаев от COVID-19 - умер 21 человек, 268 - выздоровели, выявили 422 новых случая, - Кличко 01
За сутки в Киеве рекордное количество летальных случаев от COVID-19 - умер 21 человек, 268 - выздоровели, выявили 422 новых случая, - Кличко 02
За сутки в Киеве рекордное количество летальных случаев от COVID-19 - умер 21 человек, 268 - выздоровели, выявили 422 новых случая, - Кличко 03

Автор: 

карантин (16729) Киев (25466) Кличко (4635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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260 заболело, 21 умер. Смертность 10%. Нормально. Из 4млн киевлян умрет всего 400тыщ.
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14.10.2020 11:59 Ответить
В Киеве уже черная зона, больницы переполнены больными, скорые носятся, в последние секунды вытягивают из лап смерти больных 24/7, больницы переполнены, живые очереди из больных растянулись на несколько сотен метров за территории медучреждений в надежде получить кислороду. Простуда она такая, всех скосит
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14.10.2020 12:09 Ответить
Фуфломицин Путлера вылечит всех....
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14.10.2020 12:09 Ответить
В Голландии умерла бабка 89 лет,повторно заразившись Короной через неделю после выписки из клиники....,где Голландия а где Украина......
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14.10.2020 12:12 Ответить
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company приостановила клинические испытания препарата Ремдесивир (Remdesivir; код разработки GS-5734) для лечения COVID-19, в связи с возникшими проблемами с безопасностью для здоровья участников испытания.. Но именно этот препарат собирается закупать Минздрав !?? ОПГ Зеленского решило проводить опыты на украинцах ? (с)
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14.10.2020 12:19 Ответить
А вот что говорят о ковиде в Америке
https://www.youtube.com/watch?v=YLTXXPEXKyU
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14.10.2020 12:42 Ответить
Все у кого умерли родственники от короны, могут смело подавать на зеленского и его шапито в суд по взысканию денежной компенсации. Поскольку квартальный дурак ничего не предпринял для предотвращения попадания заразы в страну, а также для обеспечения должного лечения от вируса.
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14.10.2020 12:44 Ответить
В России новый антирекорд по коронавирусу. Число заболевших за сутки превысило 17 тысяч.

Что то их супер вакцина не сильно помогает.
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14.10.2020 12:58 Ответить
 
 