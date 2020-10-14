85% украинцев считают себя патриотами, почти 60% готовы защищать Украину с оружием в руках, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Преимущественное большинство украинцев называют себя патриотами своей страны, а 59% готовы в случае угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", результаты которого были обнародованы 14 октября, передает Цензор.НЕТ.
Согласно результатам опроса, 85% респондентов считают себя патриотами своей страны, 12% - противоположного мнения. Патриотически настроенных граждан примерно одинаково во всех регионах страны, относительно больше - среди старших респондентов.
69% опрошенных положительно относятся к установлению 14 октября государственного праздника Дня защитника Украины, 23% - нейтрально и лишь 5% - отрицательно. Лучше всего этот праздник воспринимается жителями запада и центра страны. Около 60% респондентов востока и юга положительно относятся к празднику, треть – нейтрально, 6-7% - отрицательно.
59% опрошенных выразили готовность в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках (в 2019 году таковых было 56%, в 2017-м - 54%, в 2012-м - 33%). Относительно больше таких среди мужчин, респондентов среднего возраста и людей с относительно высокими доходами.
Опрос проводился 10-12 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
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Героям СЛАВА!
Готовий захищати країну - це той хто воював, або пройшов відповідні курси і має якісну підготовку по конкретній військовій спеціальності.
Все інше - блюзнірство.
З них біля 70% обирали Зеленського.
А скоріше про-кремлівським ...резидентом і зрадником капітулянтом.
Насправді майже ніхто з них в руках зброю не тримав.
А якщо прийдуть кацапи, вони перевзуються у стрибку і почнуть казати те, що в тренді у кацапів: "Русскіє сваіх нє брасают", тощо.
В 14 му щось не було таких "захисників". А скільки з тих "пахріотів" тікали в масква від мобілізації? Я, особисто вже в 17му, в частині, зустрічав таких, що запевняли як їх заставляли в АТО поїхати, вони не хотіли, а їх заставили.
Воістину, чим далі від війни тим більше патріотів. А скільки по тиловим частинам, що ніколи не поїдуть в зону АТО (ООС)! туфта всі ті опитування. 1.5% це реальна величина.
Як би було хоч не 60%, а 20% то не було б зелені при владі!
https://www.radiosvoboda.org/a/25284085.html У військкоматах Черкащини активна «мобілізація» добровольців
http://pik.cn.ua/8368/do-viyskovih-komisariativ-chernigivshchini-shikuyutsya-chergi-dobrovoltsiv/ До військових комісаріатів Чернігівщини шикуються черги добровольців
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/do-vijskkomativ-shikuyutsya-chergi/ До військкоматів шикуються черги
Один мій приятель пройшов за ці роки курси вогнепальної стрільби, розмінування, і рік їздить на групові тренування по захопленню/звільненню точок у різних місцинах. Ось він думаю готов. А я не готов.
Рельное же положение мы видим по факту, спасибо тем немногим процентам ребят в 2014 поехавшим на Юго-Восток.