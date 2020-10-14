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85% украинцев считают себя патриотами, почти 60% готовы защищать Украину с оружием в руках, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

85% украинцев считают себя патриотами, почти 60% готовы защищать Украину с оружием в руках, - опрос

Преимущественное большинство украинцев называют себя патриотами своей страны, а 59% готовы в случае угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", результаты которого были обнародованы 14 октября, передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам опроса, 85% респондентов считают себя патриотами своей страны, 12% - противоположного мнения. Патриотически настроенных граждан примерно одинаково во всех регионах страны, относительно больше - среди старших респондентов.

85% украинцев считают себя патриотами, почти 60% готовы защищать Украину с оружием в руках, - опрос Рейтинга 01

69% опрошенных положительно относятся к установлению 14 октября государственного праздника Дня защитника Украины, 23% - нейтрально и лишь 5% - отрицательно. Лучше всего этот праздник воспринимается жителями запада и центра страны. Около 60% респондентов востока и юга положительно относятся к празднику, треть – нейтрально, 6-7% - отрицательно.

85% украинцев считают себя патриотами, почти 60% готовы защищать Украину с оружием в руках, - опрос Рейтинга 02

59% опрошенных выразили готовность в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках (в 2019 году таковых было 56%, в 2017-м - 54%, в 2012-м - 33%). Относительно больше таких среди мужчин, респондентов среднего возраста и людей с относительно высокими доходами.

85% украинцев считают себя патриотами, почти 60% готовы защищать Украину с оружием в руках, - опрос Рейтинга 01

Опрос проводился 10-12 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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Автор: 

опрос (2819) патриотизм (227) День защитников и защитниц Украины (171)


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Топ комментарии
+44
85% украинцев считают себя патриотами, почти 60% готовы защищать Украину с оружием в руках, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9032
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14.10.2020 11:59
+36
З Днем УПА !!!

85% украинцев считают себя патриотами, почти 60% готовы защищать Украину с оружием в руках, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2753
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14.10.2020 12:01
+34
Справжні вороги - кацапи і вата!
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14.10.2020 11:54
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Страница 2 из 2
друга найдревніша професія?
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14.10.2020 21:34 Ответить
85% українців вважають себе патріотами, майже 60% готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2416
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14.10.2020 12:41 Ответить
Верните украинцам парад на День Независимости . Хватит идти на поводу в коолоборантов типа Ермака
85% українців вважають себе патріотами, майже 60% готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8225
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14.10.2020 12:46 Ответить
85% українців вважають себе патріотами, майже 60% готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4262
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14.10.2020 12:49 Ответить
А дурачек зеленский - патриот оманских офшоров и кремлевских корпоративов за нефтедоллары.
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14.10.2020 12:47 Ответить
Максим Громов (23 года) на войне с 2014 (ему 17 было), 2018 - ранение, ампутация.. с 2019 воюет на протезе
85% українців вважають себе патріотами, майже 60% готові захищати Україну зі зброєю в руках, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6990

Героям СЛАВА!
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14.10.2020 12:52 Ответить
Храни тебя,Боже,сынку!
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14.10.2020 20:53 Ответить
60% патриотов, 20% совков и любителей РФ, но там в большинстве пенсионеры и 20% просто отбитых.
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14.10.2020 12:54 Ответить
ну если шариёв и жопоблоковцев в патриоты записывать, то может такую цифру и можно нарисовать .. реально патриотов не более 3-4% ..
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14.10.2020 12:56 Ответить
судя по таблице стремимся к временам януковича, вот это и есть победа цирка.
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14.10.2020 13:26 Ответить
судя по таблице стремимся к временам януковича, вот это и есть победа цирка.
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14.10.2020 13:27 Ответить
Ну то якого хера ви тих зелених виродків до влади вибрали?! Як ви тепер ту свою державу захищати збираєтесь, якщо ви її віддали на поталу тій зеленій нечисті? Ні, цей нарід нереально зрозуміти.
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14.10.2020 13:35 Ответить
З 60% кукуріків про готовність захищати країну зі зброєю у руках десь біля 55% відсотків зброю в руках ніколи не тримали.
Готовий захищати країну - це той хто воював, або пройшов відповідні курси і має якісну підготовку по конкретній військовій спеціальності.
Все інше - блюзнірство.
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14.10.2020 14:13 Ответить
85% вважають себе патріотами.
З них біля 70% обирали Зеленського.
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14.10.2020 14:14 Ответить
З них біля 70% обирали Зеленського, якого аж ніяк неможливо назвати патріотом України!
А скоріше про-кремлівським ...резидентом і зрадником капітулянтом.
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14.10.2020 15:05 Ответить
Я саме це і мав на увазі
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14.10.2020 19:53 Ответить
90% готові вбивати кацапів.Це не може не радувати.
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14.10.2020 15:54 Ответить
з цих 90% біля 70% просто говорять те що у тренді.
Насправді майже ніхто з них в руках зброю не тримав.
А якщо прийдуть кацапи, вони перевзуються у стрибку і почнуть казати те, що в тренді у кацапів: "Русскіє сваіх нє брасают", тощо.
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14.10.2020 19:55 Ответить
"85% українців вважають себе патріотами, майже 60% готові захищати Україну зі зброєю в руках"
В 14 му щось не було таких "захисників". А скільки з тих "пахріотів" тікали в масква від мобілізації? Я, особисто вже в 17му, в частині, зустрічав таких, що запевняли як їх заставляли в АТО поїхати, вони не хотіли, а їх заставили.
Воістину, чим далі від війни тим більше патріотів. А скільки по тиловим частинам, що ніколи не поїдуть в зону АТО (ООС)! туфта всі ті опитування. 1.5% це реальна величина.
Як би було хоч не 60%, а 20% то не було б зелені при владі!
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14.10.2020 16:34 Ответить
Допоки революційно-патріотичні настрої Українців, ще не встигли замиролюбити і заполітизувати в мінсько-хремлівській політотній трясовині, то якраз в 14/15рр. черги до військоматів вишиковувались
https://www.radiosvoboda.org/a/25284085.html У військкоматах Черкащини активна «мобілізація» добровольців



http://pik.cn.ua/8368/do-viyskovih-komisariativ-chernigivshchini-shikuyutsya-chergi-dobrovoltsiv/ До військових комісаріатів Чернігівщини шикуються черги добровольців

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/do-vijskkomativ-shikuyutsya-chergi/ До військкоматів шикуються черги
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14.10.2020 17:35 Ответить
А як по твоєму назвати людину яка стріляти не вміє і заявляє ніби готова захищати країну зі зброєю у руках? Я таку людину можу охрестити лише одним словом - брехун.
Один мій приятель пройшов за ці роки курси вогнепальної стрільби, розмінування, і рік їздить на групові тренування по захопленню/звільненню точок у різних місцинах. Ось він думаю готов. А я не готов.
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14.10.2020 19:58 Ответить
Прихильники ОПЗЖ та Шмарія теж вважають себе патріотами....
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14.10.2020 17:05 Ответить
Ключевая фраза - "сами себя считают".
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14.10.2020 18:17 Ответить
все мнят себя патриотами. сепары тоже.
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14.10.2020 20:34 Ответить
Рекоржное число 3.14здоболов приняло участие в опросе.
Рельное же положение мы видим по факту, спасибо тем немногим процентам ребят в 2014 поехавшим на Юго-Восток.
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14.10.2020 21:44 Ответить
90% УКРАИНЦЕВ ЗАЩИТЯТ УКРАИНУ И СДЕЛАЮТ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ !!!! А БАНДУ УЖЕ НЕ ГЕТЬ, А УБИТЬ !!! ВСЕХ ВРАГОВ !!! ЛЮБОГО ВОЗРАСТА !!! В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ПЛАНЕТЫ !)
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14.10.2020 23:46 Ответить
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