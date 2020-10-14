Послы ЕС одобрили санкции за отравление Навального: в списке 6 человек и 1 компания, - журналист Йозвяк
Послы стран Европейского союза согласовали введение санкций против России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Санкции будут введены против ряда физических лиц и одной компании.
Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"Послы ЕС дали "зеленый свет" санкциям в отношении 6 человек и 1 компании, которые ответственны за отравление Навального", - отметил Йозвяк.
Он также добавил, что решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС завтра, 15 октября.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.
Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.
Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.
Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.
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за убийство ветерана Микитенко, совершившего самосожжение на Майдане
Вы следующий.
Провина лежить особисто на фуйлові.
То це його компанії підпали під санкції ?
только полный идиот будет
травить ядом по котором быстро и точно
определят кто отравил / там не полные идиоты /