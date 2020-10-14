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Новости Санкции против России
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Послы ЕС одобрили санкции за отравление Навального: в списке 6 человек и 1 компания, - журналист Йозвяк

Послы ЕС одобрили санкции за отравление Навального: в списке 6 человек и 1 компания, - журналист Йозвяк

Послы стран Европейского союза согласовали введение санкций против России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Санкции будут введены против ряда физических лиц и одной компании.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" санкциям в отношении 6 человек и 1 компании, которые ответственны за отравление Навального", - отметил Йозвяк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отравление Навального: Россия пригрозила ответить на возможные санкции ЕС

Он также добавил, что решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС завтра, 15 октября.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

Послы ЕС одобрили санкции за отравление Навального: в списке 6 человек и 1 компания, - журналист Йозвяк 01

Автор: 

отравление (1582) россия (95326) санкции (11251) Евросоюз (17056) Навальный (855) Йозвяк (134)


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Топ комментарии
+8
Вся суть ******** Європи. Застосували новий вид хімічної зброї на території Європи,, а вони заборонили в`їзд 6 чиновникам. А думаю, коли РФ розпилить газ десь у центрі Берліна, то тоді ЄС піде на радикальний крок - заборонить в`їзд 12 людям.
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14.10.2020 12:31
+5
ПаРаша замерла в ожидании...., потом поржут и забудут!
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14.10.2020 12:30
+5
Аж 6-ти человекам? Сотрудникам аеропорта и уборщице что ли?
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14.10.2020 12:35
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Невже проти самого *****?
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14.10.2020 12:27 Ответить
пора вводить санкции и против вовки-шмаркли, авакова и их хозяев коломойши и ахметова...

за убийство ветерана Микитенко, совершившего самосожжение на Майдане
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14.10.2020 12:54 Ответить
Ты сам понял, что написал? ))
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14.10.2020 12:58 Ответить
СкреПОНОСия выдержит все,кроме тушонки Рузвельта и ножек Буша....
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14.10.2020 12:29 Ответить
6 человек и плюс еще 1 компания! --------- это так заманчиво! уже хочется.....
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14.10.2020 12:52 Ответить
я так думаю, что еще одна компания --- это послы ЕС?
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14.10.2020 12:57 Ответить
Звісно, це ж капіталізація компанії послів впала за 6 років в 50 разів, не Газпрому.
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14.10.2020 13:08 Ответить
ПаРаша замерла в ожидании...., потом поржут и забудут!
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14.10.2020 12:30 Ответить
за одного недобитого семь небитых дают
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14.10.2020 12:31 Ответить
Жосче надо, калоцапчик
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14.10.2020 12:37 Ответить
Вся суть ******** Європи. Застосували новий вид хімічної зброї на території Європи,, а вони заборонили в`їзд 6 чиновникам. А думаю, коли РФ розпилить газ десь у центрі Берліна, то тоді ЄС піде на радикальний крок - заборонить в`їзд 12 людям.
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14.10.2020 12:31 Ответить
Танки Вермахта 16 октября 1941 года были у Мавзолея чЛенина,в Филях,на Беговой и даже возле Метро чЛенинские горы...,а говорили ссср пабедил Гитлера....
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14.10.2020 12:33 Ответить
?
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14.10.2020 13:49 Ответить
Аж 6-ти человекам? Сотрудникам аеропорта и уборщице что ли?
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14.10.2020 12:35 Ответить
По опросам Левада -центра рейтинг Навального вырос с 2 до 3%
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14.10.2020 12:41 Ответить
он в РФ вроде не собирается возвращаться - сбитый летчик...
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14.10.2020 12:45 Ответить
Як і Ленін в 1916, тільки в нього рейтинг нижче був.
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14.10.2020 13:07 Ответить
Ви вірите рашн соціології?)))) Чому тоді відео Навального з розкриттям дорогих статків чиновників збирають десятки мільйонів переглядів???
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14.10.2020 13:43 Ответить
Известного писателя Максима Горкого и его приемного сына тоже отравили правда не Новичком...,кстати сын приемный был братом Якова Свердлова....,отравили за педирастию...
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14.10.2020 12:46 Ответить
Если в Украине столько шутников,- президенты ни когда не закончатся.
Вы следующий.
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14.10.2020 15:02 Ответить
Какие-то мелкие санкции.
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14.10.2020 12:49 Ответить
ЄВРОПА як і в випадку з Україною дебіла і імпотентна. Її санкції проти стрілочників як мертвому припарка. Однією рукою підписують нікчемні санкції а іншою бабки в московітів гребують. БАБКИ НЕ ПАХНУТЬ. ШРЬОДЕРИ, МЕРКЕЛІ, МАКРОНИ, МАКАРОНИКИ І ТОМУ ПОДІБНІ НІЧИМ НЕ ГРЕБУЮТЬ ЗАРОБЛЯЮТЬ НА КРОВІ.
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14.10.2020 12:55 Ответить
стара ,сита Європа голосно пердить .Вибачте за каламбур...
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14.10.2020 12:55 Ответить
Какие крутые санкции. Лучше б уж обеспокоились !!!!! Реально бесхребетные импотенты !!!!
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14.10.2020 13:04 Ответить
Евросоюз после длительного обсуждения всё-таки ввёл потужні санкции против 6 человек и 1 компании. Россию поставили на колени.
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14.10.2020 13:07 Ответить
Гора родила мышь., И даже не мышь, а мышонка
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14.10.2020 13:13 Ответить
толєрасти
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14.10.2020 13:25 Ответить
А вот цикаво-если рвшка скинет на Европу ядрённу бимбу-санкции против пилота будут?
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14.10.2020 13:48 Ответить
А як так ?
Провина лежить особисто на фуйлові.
То це його компанії підпали під санкції ?
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14.10.2020 14:00 Ответить
Опустили Навального как опозиционера.За Магницкого пожосче русню нагибали.
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14.10.2020 14:20 Ответить
Яка оппозиція, такі і санкції.
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14.10.2020 14:31 Ответить
Оце так захєрячили , аж самі злякалися в штани...
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14.10.2020 16:29 Ответить
очень //серьёзные // санкции
только полный идиот будет
травить ядом по котором быстро и точно
определят кто отравил / там не полные идиоты /
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14.10.2020 16:39 Ответить
кремль сделал Навальном всемирную рекламу. теперь он главный кандидат в президенты от оппозиции.
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14.10.2020 20:17 Ответить
так надували щеки, так пыхтели и так жидко обкакались в итоге.
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14.10.2020 20:24 Ответить
 
 