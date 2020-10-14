Украина будет укреплять свою армию и обороноспособность даже после наступления мира, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к установлению мира на Донбассе, но одновременно заботится об укреплении сектора безопасности и обороны.
Об этом сказал Зеленский, выступая на церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея им. Ивана Богуна в День защитника Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
По его словам, наступление в Украине мира не будет означать, что государство перестанет заботиться об обороноспособности своего войска.
"Наоборот сегодня мы сосредоточены на максимальном развитии украинской армии. Мы увеличиваем расходы на сектор безопасности и обороны Украины. Активно работаем для усиления обороноспособности с нашими международными партнерами", - отметил он.
Зеленский указал, что Украина должна иметь не только мощные сухопутные войска, но и современную и боеспособную авиацию, военно-морской флот, системы ПВО и многое другое.
"Только сильное войско будет залогом дальнейшего мира и свободного развития нашей несокрушимой Украины", - заявил он.
Зеленский убежден, что сильная армия невозможно без отважных и подготовленных защитников. "Мы очень стараемся, чтобы каждый, кто служит Украине, чувствовал, насколько является важным для государства. Достойное обеспечение и условия для наших защитников и их семей – задача для нас номер один", - сказал он.
Зеленский также подчеркнул, что Украина использует потенциал, который открылся перед Украиной после получения статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. "Внедрение стандартов НАТО и взаимосовместимость наших войск с войсками альянса – всё это важные шаги Украины на пути к нашему будущему", - считает он.
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Эти П/З испытания НУЖНО было проводить в 9-11мес.2019г. Но! Тогда и заказ и финансирование нужно! А чмо не Порох,вот и тянул год.
А финансирование н ВСУ сокращено,зато расходы на себя и свою камарилью величил в 1.5 раза.
Вот так.
https://www.youtube.com/watch?v=B3Ew2eoyx-U Люди, вас наё@ывают: все о всеукраинском опросе Зеленского.
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БЛЖЕ! ЗАЧЕМ Я ЭТО СКАЗАЛ? ОНИ ЖЕ МНЕ ВСЁ РАВНО НЕ ПОВЕРЯТ! ХОТЯ ЛОХИ ЕЩЁ ОСТАЛИСЬ.
мне интересно, кто считает гнусавого недомерка вменяемым?
похоже дерьмак подогнал ослу оманскому очередную травку для айкосика.
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"Перестать стрелять" - это "робимо все можливе"? Азербайджанцев послушал бы: "Военные успехи создают новые возможности для дипломатии", - министр иностранных дел Азербайджана Байрамов.
При этом странно, что ветераны и патриоты почти никак не отреагировали на его самосожжение…
Британський журналіст йому сказав- миру ще довго не буде.
Бо рашка не збирається мирно існувати поряд.
Цифри ж не брешуть, на відміну від ЗЕ.
Барабанная дробь ... И.. на арене... тьфу! В ОПе!
Говорит "максимальное развитие украинской армии - подразумеваем сокращение чимленности и финансирования!"
О как!
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