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Украина будет укреплять свою армию и обороноспособность даже после наступления мира, - Зеленский

Украина будет укреплять свою армию и обороноспособность даже после наступления мира, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к установлению мира на Донбассе, но одновременно заботится об укреплении сектора безопасности и обороны.

Об этом сказал Зеленский, выступая на церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея им. Ивана Богуна в День защитника Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

По его словам, наступление в Украине мира не будет означать, что государство перестанет заботиться об обороноспособности своего войска.

"Наоборот сегодня мы сосредоточены на максимальном развитии украинской армии. Мы увеличиваем расходы на сектор безопасности и обороны Украины. Активно работаем для усиления обороноспособности с нашими международными партнерами", - отметил он.

Зеленский указал, что Украина должна иметь не только мощные сухопутные войска, но и современную и боеспособную авиацию, военно-морской флот, системы ПВО и многое другое.

"Только сильное войско будет залогом дальнейшего мира и свободного развития нашей несокрушимой Украины", - заявил он.

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Зеленский убежден, что сильная армия невозможно без отважных и подготовленных защитников. "Мы очень стараемся, чтобы каждый, кто служит Украине, чувствовал, насколько является важным для государства. Достойное обеспечение и условия для наших защитников и их семей – задача для нас номер один", - сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что Украина использует потенциал, который открылся перед Украиной после получения статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. "Внедрение стандартов НАТО и взаимосовместимость наших войск с войсками альянса – всё это важные шаги Украины на пути к нашему будущему", - считает он.

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Автор: 

Зеленский (20196) офис (107) День защитников и защитниц Украины (171)


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Топ комментарии
+22
Моя ж ти кицечка!
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14.10.2020 12:30
+18
Нещастя зелене..
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14.10.2020 12:30
+18
Украина будет укреплять свою армию и обороноспособность даже после наступления мира, - Зеленский - Цензор.НЕТ 35
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14.10.2020 12:37
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Он её не только бросил во время войны, но он её еще сократил и не профинансировал закупку нового вооружения и не профинансировал закупку дефицитных боеприпасов.
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14.10.2020 12:58 Ответить
Зеленський має на увазі ;русскій мір;.
Украина будет укреплять свою армию и обороноспособность даже после наступления мира, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6948
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14.10.2020 12:43 Ответить
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/vsu-prynialy-na-vooruzhenye-kompleks-krilatikh-raket-neptun-222258.html ВСУ приняли на вооружение комплекс крылатых ракет "Нептун" 23.08.2020
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14.10.2020 12:44 Ответить
А куда ему деваться? И так почти год тянул!
Эти П/З испытания НУЖНО было проводить в 9-11мес.2019г. Но! Тогда и заказ и финансирование нужно! А чмо не Порох,вот и тянул год.
А финансирование н ВСУ сокращено,зато расходы на себя и свою камарилью величил в 1.5 раза.
Вот так.
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14.10.2020 13:38 Ответить
Шоб он так жил, как "укрепляет АРМИЮ", тварь зеле-запроданная !!!
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14.10.2020 12:45 Ответить
С праздником Украина! День защитника Украины это Великий праздник! В Украине гос язык - Украинский! Украина в НАТО! Украина в ЕС!!!!!! Руэсэский мир *****.
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14.10.2020 12:45 Ответить
Интересно - кто(!) такой «патриот» в окружении преЗедент, который отписывается на сайте «главы государства»..........🤔
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14.10.2020 12:47 Ответить
Советую посмотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=B3Ew2eoyx-U Люди, вас наё@ывают: все о всеукраинском опросе Зеленского.
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14.10.2020 12:49 Ответить
Зеля едет на стажировку к Эрдогану....визит продлится с 15 по 17 октября сообщает агенция УНН....
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14.10.2020 12:52 Ответить
Путинская ********* мерзота.
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14.10.2020 12:53 Ответить
Кроме бла бла бла ничего не видно.
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14.10.2020 12:55 Ответить
Язик він без кісток і на ньому мозолей не буває !!))
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14.10.2020 13:08 Ответить
Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3690
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14.10.2020 12:55 Ответить
Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7173
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14.10.2020 13:02 Ответить
Украина будет укреплять свою армию и обороноспособность даже после наступления мира, - Зеленский
===============
БЛЖЕ! ЗАЧЕМ Я ЭТО СКАЗАЛ? ОНИ ЖЕ МНЕ ВСЁ РАВНО НЕ ПОВЕРЯТ! ХОТЯ ЛОХИ ЕЩЁ ОСТАЛИСЬ.
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14.10.2020 12:55 Ответить
если ********** клоун , то это навсегда. гнусавый, главное прокукарекать, да членограй?
мне интересно, кто считает гнусавого недомерка вменяемым?
похоже дерьмак подогнал ослу оманскому очередную травку для айкосика.
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14.10.2020 12:58 Ответить
Ідіот,це не надовго, це назавжди !!))
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14.10.2020 13:09 Ответить
будет / сразу после Я надеюсь. У комика зуд кукареканья.
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14.10.2020 12:58 Ответить
«Сьогодні ми робимо все можливе, щоб припинити війну та не втрачати своїх героїв. Робимо все можливе, щоб в Україні настав бажаний мир."
-------------
"Перестать стрелять" - это "робимо все можливе"? Азербайджанцев послушал бы: "Военные успехи создают новые возможности для дипломатии", - министр иностранных дел Азербайджана Байрамов.
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14.10.2020 12:59 Ответить
Какая ему, ростовскому беженцу, разница, что будет делать Украина после наступления мира и возврата своих территорий? Естественно, она будет продолжать укреплять свою армию и границы с мокшанскими болотами....
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14.10.2020 13:00 Ответить
Зелені колаборанти вирощують кротів в ОПУ, не виконала зелена саранча жодної воєнної оборонної програми, а агента збройного бізнесу ЄС Абромавічуса, замість того щоб поставити до стінки за розвал галузі і повернути кошти до бюджету, одні уроди іншого урода відпустили.
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14.10.2020 13:02 Ответить
Примечательно, что ветеран АТО Николай Микитенко, умер именно в сегодняшний праздник…
При этом странно, что ветераны и патриоты почти никак не отреагировали на его самосожжение…
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14.10.2020 13:02 Ответить
Группа дронов из 5 Байрактаров мочит в сортире Забордюрье Путлера нехило в Азербайджане....,а модели дронов "Камикадзе" это ваще кошмар для Путлера...
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14.10.2020 13:02 Ответить
Надо полагать ракетная программа профинансирована и "Ольха" массово поступает на места дислокации
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14.10.2020 13:03 Ответить
Знову воно торочить казна ЩО.
Британський журналіст йому сказав- миру ще довго не буде.
Бо рашка не збирається мирно існувати поряд.
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14.10.2020 13:04 Ответить
Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2515
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14.10.2020 13:05 Ответить
... «укреплял»
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14.10.2020 14:10 Ответить
Мир с РАБссией хуже войны....
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14.10.2020 13:05 Ответить
І скільки ж % ВВП виділено на армію в наступному році ?
Цифри ж не брешуть, на відміну від ЗЕ.
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14.10.2020 13:06 Ответить
Буду краток : - У шизофреников все легко.
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14.10.2020 13:10 Ответить
Не плутай шизів з дебілами !!))
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14.10.2020 13:25 Ответить
это одно и тоже ...
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14.10.2020 13:39 Ответить
Помиляєшься !! Всі геніі, певною мірою шизіки, але не дебіли!!Геній має нестандартне мишлення , тобто з відхиленням від норми !!!)))
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14.10.2020 13:49 Ответить
Интересно, а откукда возьмется "мир"? Придет сам по себе, как весна?
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14.10.2020 13:14 Ответить
Как "русская весна".
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14.10.2020 13:19 Ответить
Ох и надоел же этот "мироносец"...
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14.10.2020 13:18 Ответить
Для укрепления армии ты должен уже сейчас уйти в отставку вместе со всем своим ермаковско-бакановским кодлом
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14.10.2020 13:19 Ответить
Если и не сам,то достойный сын коммуниста,с их лозунгом "говорим партия - подразумеваем Ленин!". Лозунг другой.
Барабанная дробь ... И.. на арене... тьфу! В ОПе!
Говорит "максимальное развитие украинской армии - подразумеваем сокращение чимленности и финансирования!"
О как!
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14.10.2020 13:24 Ответить
Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2389
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14.10.2020 13:31 Ответить
Осел Оманский как всегда из за своей тупости неправильно выразился , оно имело ввиду , что после того как его посадят за гос измену и коррупцию , ВСУ которою он деморализовал и всеми силами пытается лишить боеспособности ,начнет восстанавливаться и укреплять боеспособность , даже когда сдохнет ***** и кацапы дрыснут из Крыма и Донбасса.
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14.10.2020 13:37 Ответить
Для того что бы укрепить Армию, мы сейчас урежем финансирование всех военных разработок, непосредственно уменьшим деньги на Украинскую Армию - создадим большой фонд(по принципу коронавирусного) а потом, как бухнем, не путать с бухнём, всё в .... , ну в общем, как карты лягут - в казино.
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14.10.2020 13:39 Ответить
Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5528
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14.10.2020 13:47 Ответить
Дніпро...зараз
Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8679

Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2117

Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6249

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Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3046

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Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8171

...
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14.10.2020 13:56 Ответить
По делам его смотрите-армии сократить ,себе и ментам повысить. Вот и весь расклад
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14.10.2020 14:06 Ответить
типа как Гройсман с Ревой бывшим политруком кинули военных с пенсией а нынешние Шмигали только шмигают((((
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14.10.2020 14:06 Ответить
Кем она будет укреплять ее: срочниками? аватарами/заробитчанами? хомчаками и баранами-таранами с их адьютантами жополизами?
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14.10.2020 14:09 Ответить
Краще б воно сгоріло замість Микитенка
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14.10.2020 14:10 Ответить
Україна зміцнюватиме свою армію та обороноздатність навіть після настання миру, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9455
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14.10.2020 14:16 Ответить
Что у бубочки первого хлебало ростет невиданными темпами. Икра еще лезет?
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14.10.2020 17:19 Ответить
Зеленое-говно за полтора года так и не стал президентом и на 1%....в мусорный бак жЫдёнка пархатого!)))
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14.10.2020 14:18 Ответить
После "наступления мира" или после "победы"? Этому жидоидиоту наверное неизвестно что это совсем не равноценные понятия.
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14.10.2020 14:20 Ответить
единственный мировой"не лох" , который во всеуслышанье врет всему миру об укреплени украинской армии урезая в то же времья ее финансирование.но "укрепляя денежную полушку" под собственной ...опой
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14.10.2020 14:20 Ответить
Гидко слухати, а тим більше дивитися, на цю нікчемну, гугняву істоту, яка нахабно бреше на кожному кроці, зраджує і ганьбить Україну. Єдине, що спадає на думку, щоби покласти край цьому цинічному і мерзенному спектаклю, за поміччю Бога, воскресити Івана Гонту.
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14.10.2020 14:29 Ответить
Знову гнусаве бреше...
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14.10.2020 14:58 Ответить
так ти ж упир припинив фінансування, розігнав розвідку, скоротив танкові частини й артилерію, заборонив дрони та радіорозвідку, ти знищуєш ЗСУ, ти ВОРОГ !!!, про що ти ще блеєш !!!
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14.10.2020 15:33 Ответить
Армия или воюет, или разлагается - это аксиома. С 91-го украинская армия не воевала и поэтому разлагалась.
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14.10.2020 16:37 Ответить
..ее попросту посакращали и распродали , поставивши на остаточное финансирование во имя обогащения властьпредержащих
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14.10.2020 17:50 Ответить
Зе, как всегда, говорит одно ,а подразумевает другое,то бишь, укрепление не ВСУ,а полиции,ГПУ,ОП и конечно,себя родимого...
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14.10.2020 17:47 Ответить
словоблуд
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14.10.2020 19:23 Ответить
молодец, всё правильно.
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14.10.2020 20:07 Ответить
було би ще правильно, якби Україна зміцнювала свою армію І ПІД ЧАС ВІЙНИ з москальнею.... а не тільки після її закінчення!
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14.10.2020 23:19 Ответить
А ЗЕЛЕНСКИЙ ГДЕ ТОГДА БУДЕТ !?)
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14.10.2020 23:38 Ответить
Шото мира еще не наступило, а надбавки есть только для мусаров, что ты там развиваешь кроме своего трындежа? Что с ракетной программой?
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14.10.2020 23:51 Ответить
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