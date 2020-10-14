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В украинских архивах планируют создать фонды периода российской оккупации, - глава Госархивслужбы Хромов

В украинских архивах планируют создать фонды периода российской оккупации, - глава Госархивслужбы Хромов

В украинских архивах будут созданы фонды периода временной оккупации Российской Федерацией по аналогии фондов времен немецкой оккупации.

Об этом сообщил председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Для нас сейчас больная тема - потеря фондов в Донецке, Луганске и в Крыму, потому что фактически государство в 2014 году не обеспечило эвакуацию этих государственных архивов. Поэтому как только установится контроль украинской власти над этими территориями, мы будем оценивать состояние дел в архивах, изучать, что осталось, а что вывезено. Меня когда-то спрашивали - что мы будем делать с документами, которые сейчас хранятся в архивах так называемых "ДНР" и "ЛНР", Крыма? Думаю, что по аналогии, будем создавать архивные фонды. У нас сейчас есть фонды периода немецкой оккупации, где содержатся документы, созданные местным оккупационным режимом, так же будут фонды временной российской оккупации", - сказал Хромов.

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По его словам, с фондами в Донецке и Луганске ситуация тяжелая, "там террористические организации фактически разрушают архивы, управляют ими на самом низком уровне".

"А в - Крыма свои амбиции. Там показывают, как "развивают" архивное дело. Но мы на международном уровне боремся и отстаиваем в профильной среде то, что это наши архивы. В частности, есть интерактивная карта Международного совета архивов, в которую мы внесли информацию о Государственном архиве Автономной Республики Крым, о Государственном архиве города Севастополь и обозначили, что это украинские архивы, которые находятся на временно оккупированных Российской Федерацией территориях, и управляются коллаборационистами, которые пошли на службу оккупационному режиму", - сообщил председатель Государственной архивной службы.

Он проинформировал о сотрудничестве архивной службы с Минюстом и МИД через различные правовые механизмы, чтобы достичь хоть какого-то результата в перспективе возврата этих архивов.

"Архивы - это культурное наследие и оккупант несет все обязательства по его сохранению", - отметил Хромов.

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Также он отметил, что в целом больше потерь архивные фонды Украины получили в результате кампаний Советского Союза по уничтожению документов, а также - во время эвакуации документов в период Второй мировой войны.

Автор: 

архив (155) история (2017) оккупация (10108) россия (95326) Госархивслужба (19)


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Топ комментарии
+5
Только рос. оккупацию нужно считать не с 2014 года, а с Богдана Хмельницкого.
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14.10.2020 12:52
+4
Ми давно вже окуповані москалями.
З ними прийшли смерть, рабство, економічну відсталість, неспроможність та злидні.
Хто ще хоче бути частиною цього відсталого русского міру ?
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14.10.2020 12:55
+4
Богдан Хмельницкий ничего не подписывал с рюсским быдлом....
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14.10.2020 12:59
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Только рос. оккупацию нужно считать не с 2014 года, а с Богдана Хмельницкого.
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14.10.2020 12:52 Ответить
Ми давно вже окуповані москалями.
З ними прийшли смерть, рабство, економічну відсталість, неспроможність та злидні.
Хто ще хоче бути частиною цього відсталого русского міру ?
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14.10.2020 12:55 Ответить
Так, порівнюючи фото Тернополя 1932 і Мошкви це ж небо і земля. А сьогодні було фото 1941 з буцигарні Львова, коли Совєти його залишили , то люди і тоді ще пристойно виглядали ніж у часи "брежнєвського розквиту"
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14.10.2020 13:08 Ответить
В нас до сов'єтчини світло було.
До того як чЛенін лампочку не винайшов.
А вже потім батьки вчились при гасовій лампі.
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14.10.2020 13:11 Ответить
Богдан Хмельницкий ничего не подписывал с рюсским быдлом....
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14.10.2020 12:59 Ответить
Останній період окупації Російською Федерацією ВСІЄЇ України - 1921 - 1991 роки.
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14.10.2020 13:01 Ответить
"Мирно і добре" лише за 100 років - закатованих, убитих:
рос.-укр. війна 1917-21 -651000;
голодомор 1921-23 -понад 300000;
голодомор 1932-33 -понад 8 000000;
чистки 30-х років -2 240000;
WW2 -близько 14 000000;
голодомор 1946-47 -750000;
рос.-укр. війна 2014-20 -близько 14000.
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14.10.2020 13:09 Ответить
А я пам'ятаю, як на початку дев'яностих верещали російськомовні - зачєм нам ета армія?! хто на нас нападать сабрался?! каму ми нужни?!!
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14.10.2020 13:16 Ответить
Вони це орали до 2014-го.
А деякі і досі вважають що то українці на Донбасі людей вбивають.
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14.10.2020 13:24 Ответить
Нажаль,маємо з кацапами спільну історію,надіюсь небуде з ними спільного майбутнього.
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14.10.2020 13:13 Ответить
Окупація - це спільна історія???
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14.10.2020 13:17 Ответить
це різні поняття,я написав саме те,що мав на увазі.
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14.10.2020 13:24 Ответить
В українських архівах планують створити фонди періоду російської окупації, - глава Держархівслужби Хромов - Цензор.НЕТ 5511
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14.10.2020 13:21 Ответить
В українських архівах планують створити фонди періоду російської окупації, - глава Держархівслужби Хромов - Цензор.НЕТ 3360
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14.10.2020 13:24 Ответить
В українських архівах планують створити фонди періоду російської окупації, - глава Держархівслужби Хромов - Цензор.НЕТ 9096
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14.10.2020 13:26 Ответить
Журналисты, которые сегодня пишут биографии каждого Воина УПА, завтра будут лауреатами Шеченковскрй премии
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14.10.2020 13:28 Ответить
..планують..
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14.10.2020 13:27 Ответить
А я планую вісцітятися на рештках фюрера всея" русі"
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14.10.2020 13:29 Ответить
здайте у макулатуру мокшанський агітпроп та не парьтесь
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14.10.2020 20:30 Ответить
 
 