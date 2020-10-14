В украинских архивах планируют создать фонды периода российской оккупации, - глава Госархивслужбы Хромов
В украинских архивах будут созданы фонды периода временной оккупации Российской Федерацией по аналогии фондов времен немецкой оккупации.
Об этом сообщил председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Для нас сейчас больная тема - потеря фондов в Донецке, Луганске и в Крыму, потому что фактически государство в 2014 году не обеспечило эвакуацию этих государственных архивов. Поэтому как только установится контроль украинской власти над этими территориями, мы будем оценивать состояние дел в архивах, изучать, что осталось, а что вывезено. Меня когда-то спрашивали - что мы будем делать с документами, которые сейчас хранятся в архивах так называемых "ДНР" и "ЛНР", Крыма? Думаю, что по аналогии, будем создавать архивные фонды. У нас сейчас есть фонды периода немецкой оккупации, где содержатся документы, созданные местным оккупационным режимом, так же будут фонды временной российской оккупации", - сказал Хромов.
По его словам, с фондами в Донецке и Луганске ситуация тяжелая, "там террористические организации фактически разрушают архивы, управляют ими на самом низком уровне".
"А в - Крыма свои амбиции. Там показывают, как "развивают" архивное дело. Но мы на международном уровне боремся и отстаиваем в профильной среде то, что это наши архивы. В частности, есть интерактивная карта Международного совета архивов, в которую мы внесли информацию о Государственном архиве Автономной Республики Крым, о Государственном архиве города Севастополь и обозначили, что это украинские архивы, которые находятся на временно оккупированных Российской Федерацией территориях, и управляются коллаборационистами, которые пошли на службу оккупационному режиму", - сообщил председатель Государственной архивной службы.
Он проинформировал о сотрудничестве архивной службы с Минюстом и МИД через различные правовые механизмы, чтобы достичь хоть какого-то результата в перспективе возврата этих архивов.
"Архивы - это культурное наследие и оккупант несет все обязательства по его сохранению", - отметил Хромов.
Также он отметил, что в целом больше потерь архивные фонды Украины получили в результате кампаний Советского Союза по уничтожению документов, а также - во время эвакуации документов в период Второй мировой войны.
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З ними прийшли смерть, рабство, економічну відсталість, неспроможність та злидні.
Хто ще хоче бути частиною цього відсталого русского міру ?
До того як чЛенін лампочку не винайшов.
А вже потім батьки вчились при гасовій лампі.
рос.-укр. війна 1917-21 -651000;
голодомор 1921-23 -понад 300000;
голодомор 1932-33 -понад 8 000000;
чистки 30-х років -2 240000;
WW2 -близько 14 000000;
голодомор 1946-47 -750000;
рос.-укр. війна 2014-20 -близько 14000.
А деякі і досі вважають що то українці на Донбасі людей вбивають.