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Разумков: Средства на опрос в день местных выборов не выделялись, ЦИК их проводить не уполномочена

Разумков: Средства на опрос в день местных выборов не выделялись, ЦИК их проводить не уполномочена

Дополнительных средств для проведения в день местных выборов опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, не предусмотрено.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сегодня, насколько я помню... дополнительных средств для проведения каких-то опросов, не предусмотрено... Законов не было принято, которые бы позволяли проводить это именно Центральной избирательной комиссии. Проводить их на избирательных участках, из своего прошлого я помню, также вряд ли будет возможно. Это может происходить за пределами избирательного участка", - сказал Разумков.

Разумков подчеркнул, что государственный бюджет Украины и принятые изменения к нему не предусматривают средств на проведение опроса.

"Если мы говорим о средствах государственного бюджета и изменениям в госбюджет, такие вопросы не выносились. По состоянию на сегодня инициатив, которые бы были зарегистрированы в качестве изменений к главному бюджету нет, поэтому я думаю, что это будут какие-то другие пути решения вопросов для его финансирования. Какие? К сожалению, я ответить не могу", - сказал спикер парламента.

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Автор: 

местные выборы (2752) опрос (2819) ЦИК (3644) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+20
Разумков: Средства на опрос в день местных выборов не выделялись, ЦИК их проводить не уполномочена - Цензор.НЕТ 6899
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14.10.2020 13:17
+14
Разумков: Средства на опрос в день местных выборов не выделялись, ЦИК их проводить не уполномочена - Цензор.НЕТ 292
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14.10.2020 13:16
+14
Клоуны , вы хоть договоритесь с Кварталом о совместном посмещище. Ибо у вас и здесь все через задницу.
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14.10.2020 13:16
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Разумков: Средства на опрос в день местных выборов не выделялись, ЦИК их проводить не уполномочена - Цензор.НЕТ 292
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14.10.2020 13:16 Ответить
Просто Вова и АП начали истериковать. Вот и придумали что-то незаконное и плохо пахнущее. Вова -- продавец пустых обещаний. Но ты не можешь этим заниматься бесконечно.
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14.10.2020 13:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lNhpX2UQsmE Мультик про Зеленского! Всем Хорошего настроения!
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14.10.2020 19:06 Ответить
За полтора года власти Зеленский так ничему и не научился. От слова совсем. Печальный факт. А еще три с половиной года нам этого слабоумного терпеть !?!? (с)
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14.10.2020 13:38 Ответить
Пора б і скинуть.
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14.10.2020 13:51 Ответить
Нет,восемь с половиной!
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14.10.2020 14:05 Ответить
Дядя, ты дурак?(с)
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14.10.2020 17:02 Ответить
боров стефанчук говорит одно,ОП говорит другое,депутаты СН-третье и все врут,вы хоть договоритесь,что звиздеть,черти
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14.10.2020 14:05 Ответить
Да не врут они. Они ягодицы ЗЕ вылизывают. Кто ближе тот активней и лижет.
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14.10.2020 14:18 Ответить
Вова кто тебя на ЭТО надоумил ?
бессоница с передоза была что-ли ?

«Родила царица в ночь.

Не то сына, не то дочь;

Не мышонка, не лягушку,

А неведому зверюшку»
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14.10.2020 14:55 Ответить
В "опросе Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса / Многие молодые люди (как и не молодые) не знают что такое каннабис. Следовательно, что бы ответить на вопрос о легализации каннабиса они должны практически узнать что такое каннабис. Призывать украинцев к употреблению наркоты может только их враг.
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14.10.2020 13:16 Ответить
Инфа из ФБ?
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14.10.2020 13:17 Ответить
Инфа из ФБ?-.Переведи.
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14.10.2020 13:21 Ответить
фейсбук. Но Вы серьезный вопрос подняли. Ребята из Вечернего Квартала уюе больще года рулят. А к кормушке, знаете, быстро привыкаешь. Так что все средства хороши.
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14.10.2020 13:26 Ответить
Инфа из ФБ?-Нет. Гуглим: В "опрос Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса .13.10.20 /Иван Петрович Сидоров уверен что в наркотиках нет ничего хорошего и поэтому не хочет чтобы в Украине были те же проблемы что и на исторической родине правителей Украины. Наркотики для Израиля серьёзная проблема. Израиль вошел в число мировых лидеров по количеству сидящих на кокаине граждан. Потребителей наркотиков в Израиле почти треть населения . Израиль - один из мировых лидеров в употреблении героина среди подростков. 45% людей от 15 до 20 лет употребляют каннабиноиды.
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14.10.2020 13:40 Ответить
Та по ходу с канабисом у зеленского проблем не наблюдается.
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15.10.2020 10:45 Ответить
Разумков: Средства на опрос в день местных выборов не выделялись, ЦИК их проводить не уполномочена - Цензор.НЕТ 8055
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14.10.2020 13:23 Ответить
И наоборот?
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14.10.2020 13:27 Ответить
І заодно коло зеленої палатки поставить дєвочку-промоутерку з самокрутками чи бульбулятором, (на вибір), шоб ті, що не знають про каннабіс, зразу ж взнали, і проголосували відповідним чином...
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14.10.2020 13:27 Ответить
но ведь если не знают, значит и не будут знать. так шо "за"(надо голосовать)
другой вопрос шо Аваков не допустит
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14.10.2020 14:34 Ответить
Клоуны , вы хоть договоритесь с Кварталом о совместном посмещище. Ибо у вас и здесь все через задницу.
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14.10.2020 13:16 Ответить
Зеленскому нужно спуститься с олимпа и вернуться в реальность.
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14.10.2020 13:16 Ответить
Та ладно. Пусть тогда Зелебородько по телевизору эти вопросы задаст, а оставшиеся лохи будут кивать в ответ.
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14.10.2020 13:16 Ответить
Разумков: Средства на опрос в день местных выборов не выделялись, ЦИК их проводить не уполномочена - Цензор.НЕТ 6899
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14.10.2020 13:17 Ответить
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14.10.2020 13:22 Ответить
То есть законом это не регламентировано, и за зе-"опросики" можно им надавать
по "видосику" ?..
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14.10.2020 13:20 Ответить
Проведут опросы на заборах.Там же народ напишет и ответы.
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14.10.2020 13:20 Ответить
Нам опять украинские новости доставляет путинский интерфакс.
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14.10.2020 13:21 Ответить
Претензії потрібно адресувати винуватцю.
Бутусов міг би запостити цю новину і з УПячки, а навіть з державних Укрінформу, чи сайту Верховної Ради, якщо самі не в змозі записати з прямої трансляції (Прямий та Еспресо давали картинку наживо).
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14.10.2020 13:41 Ответить
Тут все сложнее,бусик просто номинальный тут хозяин,настоящие запостчики цн лубянские шакалы,а бусик их хорошо замаскированная пешка.
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14.10.2020 13:44 Ответить
медвечук профінансує.
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14.10.2020 13:21 Ответить
Шото не слышно поздравлений от головы ВР, то есть народного избрания украинцев
Или я шото пропустила ?

Разумков: Средства на опрос в день местных выборов не выделялись, ЦИК их проводить не уполномочена - Цензор.НЕТ 8375
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14.10.2020 13:22 Ответить
Конечно пропустила.
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14.10.2020 13:42 Ответить
пардон, ты бы подумал как эта Окрова "защищала" 350 и более лет?
или мазепа шо строила капища, вместо делать оружие - герой?
для меня - нет. так же и это газообразное позвоночное - пшик. но Мазепа вроде бы жил(к сожалению), а это - нет.
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14.10.2020 14:36 Ответить
Тобто найвеличніший знов збрехав? Яка дивина! Ніколи ж такого не було і ось знову!
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14.10.2020 13:23 Ответить
Відмазує зеленого недоумка.
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14.10.2020 13:23 Ответить
путєн заплатить!
нічьо!
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14.10.2020 13:25 Ответить
Замість того, щоб обговорювати інтерв'ю цього ідіота ВВС та звіздюлини від МІ6 вся країна вже другий день бурно обговорює чергову шизу від Зеленського. Черговий фокус від Шмарклі знову вдався. І чого той нарід такий дурний?
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14.10.2020 13:27 Ответить
Разумков: Кошти на опитування в день місцевих виборів не виділялися, ЦВК їх проводити не уповноважена - Цензор.НЕТ 5103
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14.10.2020 13:36 Ответить
о б*же, а ведь смешно же)))) просто мужик адекватный(шо телек не поддал с ноги от отвращения)
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14.10.2020 14:37 Ответить
Ух ты. Такой пендаль презеденту. Друзья-однопартейцы.
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14.10.2020 13:28 Ответить
та як сказати "однопартійці"...
Размков - це "молодые регионы"... А в слугах уродів - вся солянка домайданної влади...
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14.10.2020 13:43 Ответить
ЦВК мали б послати зеленого віслюка н...й ( 5 букв).
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14.10.2020 13:28 Ответить
т.е опять стыць-пердыць от преЗЕдента зелебобиков? ))))
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14.10.2020 13:37 Ответить
Причому Стефанчук (а він перший зам спікера ВР) учора висловився, що це опитування може бути передвісником референдуму з народовладдя. Звіздять на всі боки, аби ніхто не зрозумів звідки "прилетіло"
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14.10.2020 14:08 Ответить
Шото пан Розумков игнорирует праздник ВОИНОВ УПА. Это его политическое КРЕДО , или ОПЗЖ не разрешает ?

Разумков: Кошти на опитування в день місцевих виборів не виділялися, ЦВК їх проводити не уповноважена - Цензор.НЕТ 8364
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14.10.2020 13:37 Ответить
Продовжувачі героїчної традиції козаків, воїни УПА, повстали, виборюючи самостійність рідної землі, кинувши виклик найпотужнішій тоталітарній імперії того часу. Вони йшли на смерть, усвідомлюючи, що немає іншого шляху до незалежності держави.
Джерело: https://censor.net/ru/b3224741
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14.10.2020 13:44 Ответить
Вони боролись, навіть усвідомлюючи, що немає шляху до незалежної держави.
Власне, це та дещиця, якої не було в білорусі за совєтський час і протягом правління узурпатора Лукашенка. Але те, що постійно було присутнє в Україні у вигляді дисидентського руху і малих майданів. Білоруси вже в 2008-му не сприймали Лукашенка як легітимного. Але не виходили на протести, вважаючи їх безперспективними. Тим важче суспільству скинути тирана зараз.
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14.10.2020 13:55 Ответить
Хтось навіть говорив про спадковість боротьби.
Якби не повстанці, то в нас би виникла прогалина, яка б унеможливила подальшу боротьбу за державу.
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14.10.2020 13:58 Ответить
Саме так. Через постійні вправи, здатність опиратись стала рисою національного характеру. Разом із схильністю виживати, замість того, щоби розвиватись. Та поза тим.
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14.10.2020 14:06 Ответить
Спочатку потрібно вибудувати міцний державницький плацдарм.
А вже потім економіка зростатиме.
Люди не хочуть цього зрозуміти.
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14.10.2020 14:11 Ответить
В ******** умовах це неможливо. Економіка, як і людьске тіло зростає поступово. щодовше ви тренуєтесь, - то більшу готовність маєте. Я категорично не погоджуюсь із думкою, що встановлення національно-орієнтованої диктатури, наприклад, принесе Україні користь. ******* економіка полягає у різноманітті індивідуальних зусиль багатьох громадян, бажано - більшості. Натомість, автократії зазвичай створюють міцний державний сектор, що не створює розгалужений прошарок підприємців. При цьому слабка економічна конкуренція поступово уповільнює економічний розвиток. На додачу, авторитарне управління посилює патерналістські настрої в суспільстві, що для ще й досі постсовєтської країни буде означати цементування пасивності більшості населення.
На мою думку, Україна має пройти шлях зростання громадського суспільства в умовах демократії, і водночас досягти консенсусу в питанні мономовності. Паралельно буде відбуватись втрата культурних з'язків з московією і зростання економічної активності населення при поступовому формуванні державних інститутів.
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14.10.2020 15:04 Ответить
ну да, воевать против тех кто бьет твоего кровного врага.... такое се решение.(см. шо на Лонцкого немецкие воины нашли и показали народу, и такого было немало по всем тюрьмам(!))
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14.10.2020 14:39 Ответить
Головним ворогом українців останні триста років без перерви була московія. Протягом гітлерівської окупації в Україні загинуло на два порядки менше людей, ніж протягом попередніх восьми років. А кількість полеглих під час недолугого форсування Дніпра перевищує усі втрати совєтів від боротьби українських патріотів проти московських загарбників.
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14.10.2020 14:48 Ответить
(!)
о цо ходзе.
Мне смешны кретины шо у них опять - Фнизапнанапаленадидофф
после 4млн. пленными только, совки имели 300 дивизий - херасе "фнизапна"?
совок - даже хуже веруна походу. хотя я и говорил шо совка мона как-то переубедить фактами, а веруну как соловью, но совок хуже тем шо подлее и противней. а если еще совок-верун(логика? - не, не надо), то ваще "швах". кстати что за слово швах, ща поищу.
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14.10.2020 15:50 Ответить
Певно, походить з арамейського через іврит до германських мов у значенні - послаблений, редукований.
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14.10.2020 16:13 Ответить
ну якщо Адам і Єва пішли на жаль з Африки, то німці не тих не любили.
а то шо значення слів.... поч. розбірку напр. т.н. "біблії", якщо ти вірун - то я й сюди почую "разрив пердака", так шо.
чо тут роздувати - https://www.youtube.com/watch?v=t7745VWRAmU срач
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14.10.2020 18:23 Ответить
Разумков: Кошти на опитування в день місцевих виборів не виділялися, ЦВК їх проводити не уповноважена - Цензор.НЕТ 88

...
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14.10.2020 13:39 Ответить
Вова, признавайся-кто взятку дал?
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14.10.2020 13:41 Ответить
Разумков: Кошти на опитування в день місцевих виборів не виділялися, ЦВК їх проводити не уповноважена - Цензор.НЕТ 2681
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14.10.2020 13:44 Ответить
отвечать на вопросики будут только зедятлы. остальные будут сходу слать на рояль.
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14.10.2020 13:48 Ответить
М-да... После лондонського пиндоса клоун получил дома еще и виртуозный щелчок по носу. Разумкову респект - умница!
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14.10.2020 13:48 Ответить
обнакновенная зеленая муть, но тема с марихуаном зачотная и перспективная
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14.10.2020 13:51 Ответить
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14.10.2020 13:51 Ответить
Разумков: Кошти на опитування в день місцевих виборів не виділялися, ЦВК їх проводити не уповноважена - Цензор.НЕТ 7382
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14.10.2020 14:01 Ответить
шо за тищенок то? аааа, если депутат то понятно. так "палиться" то.... ой дурааак... хотя и миллионер?(кушает хлеб без соли , плачет(я))
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14.10.2020 14:41 Ответить
Председатель верховной рады практически прямым текстом называет зеленского упорыша государственным преступником узурпировавшим власть...
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14.10.2020 14:02 Ответить
Самое страшное слово для врагов Украины : "Пять Вопросов"
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14.10.2020 14:07 Ответить
если вопросы начнет задавать народ, то зеленая шайка будет бежать, сшибая все на своем пути
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14.10.2020 15:13 Ответить
Невже якась політична сила готова буде прийняти до своїх лав людину, яка , будучи приведеною у владу Президентом, зрадила його. Та ,врешті, політична сила то таке, а от громадяни зрадників не вибачать. Чекає його сумна й безславно доля багатьох колишніх. Не варто часу й перелічувати усіх.Далі у разумкова тільки забуття
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14.10.2020 14:23 Ответить
Разумков мягко напомнил что Украина парламентско - президентская республика.
И что этому козлу со своими прихлебателями пора бы угомониться.
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14.10.2020 14:24 Ответить
ну так кто тогда будет выдавать людям эту фуфлетень...
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14.10.2020 14:41 Ответить
Разумков дал "зеленый свисток" громить урны и избивать вопрошающих ?

за нарушение закона.
если прямая демократия, то и
ЗАКОН должен быть ПРЯМОЙ
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14.10.2020 15:00 Ответить
Закон вообще для начала должен быть, а его в даном случае нет как такового.
Клоун решил поманипулировать от своего имени
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14.10.2020 15:19 Ответить
Закон запрещает агитацию на избирательных участках по время выборов.

Этот опрос - агитационная манипуляция.
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14.10.2020 16:04 Ответить
Обязанность гражданина привести ситуацию к соответствию Закону, т.е. в данном случае поломать и сжечь опоросные урны и накостылять опоросникам😂
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14.10.2020 19:50 Ответить
Т.е. алгоритм ответа на вопрос в день выборов такой:
1. От чьего имени Вы задаете вопросы?
2. Посылаем нах.
3. Вызываем полицию из-за незаконной агитации Зеленского и СН на избирательных участках.
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14.10.2020 16:03 Ответить
Подгорает от 5 вопросов?
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14.10.2020 17:26 Ответить
Страшно аж жуть ! 😂

Очередной видосик ЗЕБЕни вы принимаете как апрельские тезисы В.И.Ленина
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14.10.2020 19:53 Ответить
5 вопросов тебе вместо ИВЛ подключат?
5 вопросов прекратят капитуляцию?
5 вопросов дадут ответ на то, как Ермак слил информацию по "вагнеровцам " в Кремль?
5 вопросов закроют дыру в 300 ярдов в бюджете?
5 вопросов спасут убитую Зеленским промышленность и энергетику?
5 вопросов поднимут просраный Зеленским ВВП?
5 вопросов сделают из Зеленского президента, а не марионетку Коломойского?

Так нахрена тебе 5 левых вопросов, которые будут задавать с нарушением закона в качестве очередной агитации за врагов Украины?
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14.10.2020 21:15 Ответить
"Дополнительных средств для проведения в день местных выборов опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, не предусмотрено." - дополнительные средства для проведения опроса, выделил Коломойский, чтобы красивыми вопросами хоть как-то поднять стремительно падающий рейтинг Зеленского потому, что тот ещё не всё успел для него сделать из того, что хотелось бы.
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14.10.2020 16:34 Ответить
Вангую. В день виборыв будуть опитування, невідомо від кого. Але буде пахнить карамелем та патокою від тих про проводитиме опитування.
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14.10.2020 17:32 Ответить
похоже дермак с членограем на пару со всей шоблой оп не хило так нюхнули кокоса.
придумать фигню с опросом во время выборов не возможно при здравом уме и твердой памяти. напрашивается вывод по этому поводу: либо там все реально обкурились или обнюхались, либо там сплошные идиоты и дегенераты
как народ думает,может уже пора менять власть?
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14.10.2020 19:49 Ответить
Опрос будет "весёленький"
Если вообще состоится.

Полиция будет стоять на ушах, а после - масса судебных исков о незаконной агитации
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14.10.2020 19:57 Ответить
всё верно заявил.
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14.10.2020 20:00 Ответить
Первый дурной вопрос - пошёл.
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15.10.2020 08:53 Ответить
 
 