Разумков: Средства на опрос в день местных выборов не выделялись, ЦИК их проводить не уполномочена
Дополнительных средств для проведения в день местных выборов опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, не предусмотрено.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По состоянию на сегодня, насколько я помню... дополнительных средств для проведения каких-то опросов, не предусмотрено... Законов не было принято, которые бы позволяли проводить это именно Центральной избирательной комиссии. Проводить их на избирательных участках, из своего прошлого я помню, также вряд ли будет возможно. Это может происходить за пределами избирательного участка", - сказал Разумков.
Разумков подчеркнул, что государственный бюджет Украины и принятые изменения к нему не предусматривают средств на проведение опроса.
"Если мы говорим о средствах государственного бюджета и изменениям в госбюджет, такие вопросы не выносились. По состоянию на сегодня инициатив, которые бы были зарегистрированы в качестве изменений к главному бюджету нет, поэтому я думаю, что это будут какие-то другие пути решения вопросов для его финансирования. Какие? К сожалению, я ответить не могу", - сказал спикер парламента.
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бессоница с передоза была что-ли ?
«Родила царица в ночь.
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку»
другой вопрос шо Аваков не допустит
по "видосику" ?..
Бутусов міг би запостити цю новину і з УПячки, а навіть з державних Укрінформу, чи сайту Верховної Ради, якщо самі не в змозі записати з прямої трансляції (Прямий та Еспресо давали картинку наживо).
Или я шото пропустила ?
или мазепа шо строила капища, вместо делать оружие - герой?
для меня - нет. так же и это газообразное позвоночное - пшик. но Мазепа вроде бы жил(к сожалению), а это - нет.
нічьо!
Размков - це "молодые регионы"... А в слугах уродів - вся солянка домайданної влади...
Джерело: https://censor.net/ru/b3224741
Власне, це та дещиця, якої не було в білорусі за совєтський час і протягом правління узурпатора Лукашенка. Але те, що постійно було присутнє в Україні у вигляді дисидентського руху і малих майданів. Білоруси вже в 2008-му не сприймали Лукашенка як легітимного. Але не виходили на протести, вважаючи їх безперспективними. Тим важче суспільству скинути тирана зараз.
Якби не повстанці, то в нас би виникла прогалина, яка б унеможливила подальшу боротьбу за державу.
А вже потім економіка зростатиме.
Люди не хочуть цього зрозуміти.
На мою думку, Україна має пройти шлях зростання громадського суспільства в умовах демократії, і водночас досягти консенсусу в питанні мономовності. Паралельно буде відбуватись втрата культурних з'язків з московією і зростання економічної активності населення при поступовому формуванні державних інститутів.
о цо ходзе.
Мне смешны кретины шо у них опять - Фнизапнанапаленадидофф
после 4млн. пленными только, совки имели 300 дивизий - херасе "фнизапна"?
совок - даже хуже веруна походу. хотя я и говорил шо совка мона как-то переубедить фактами, а веруну как соловью, но совок хуже тем шо подлее и противней. а если еще совок-верун(логика? - не, не надо), то ваще "швах". кстати что за слово швах, ща поищу.
а то шо значення слів.... поч. розбірку напр. т.н. "біблії", якщо ти вірун - то я й сюди почую "разрив пердака", так шо.
чо тут роздувати - https://www.youtube.com/watch?v=t7745VWRAmU срач
...
И что этому козлу со своими прихлебателями пора бы угомониться.
за нарушение закона.
если прямая демократия, то и
ЗАКОН должен быть ПРЯМОЙ
Клоун решил поманипулировать от своего имени
Этот опрос - агитационная манипуляция.
1. От чьего имени Вы задаете вопросы?
2. Посылаем нах.
3. Вызываем полицию из-за незаконной агитации Зеленского и СН на избирательных участках.
Очередной видосик ЗЕБЕни вы принимаете как апрельские тезисы В.И.Ленина
5 вопросов прекратят капитуляцию?
5 вопросов дадут ответ на то, как Ермак слил информацию по "вагнеровцам " в Кремль?
5 вопросов закроют дыру в 300 ярдов в бюджете?
5 вопросов спасут убитую Зеленским промышленность и энергетику?
5 вопросов поднимут просраный Зеленским ВВП?
5 вопросов сделают из Зеленского президента, а не марионетку Коломойского?
Так нахрена тебе 5 левых вопросов, которые будут задавать с нарушением закона в качестве очередной агитации за врагов Украины?
придумать фигню с опросом во время выборов не возможно при здравом уме и твердой памяти. напрашивается вывод по этому поводу: либо там все реально обкурились или обнюхались, либо там сплошные идиоты и дегенераты
как народ думает,может уже пора менять власть?
Если вообще состоится.
Полиция будет стоять на ушах, а после - масса судебных исков о незаконной агитации