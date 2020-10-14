За сутки в ВСУ выявили 71 случай COVID-19, болеют 914 человек, - Командование Медсил

По состоянию на утро 14 октября в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 914 человек. За минувшие сутки зафиксирован 71 новый случай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение командование Медицинских сил ВСУ.

Из общего числа заболевших за сутки в учреждения здравоохранения определены 28 человек, остальные 43 лечатся дома под наблюдением врачей. У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У лечащихся дома наблюдается легкое течение болезни.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровел 3 тыс 1 человек, летальных случаев - 11.

При этом днем ранее сообщалось о 2 тыс. 905 выздоровевших и 939 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровели 96 человек, а количество болеющих умельшилось на 25. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 576 человека, у 65 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве рекордное количество летальных случаев от COVID-19 - умер 21 человек, 268 - выздоровели, выявили 422 новых случая, - Кличко