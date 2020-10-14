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Унификация тарифа на перевозку железной дорогой станет ударом для аграриев, - нардеп

Унификация тарифа на перевозку железной дорогой станет ударом для аграриев, - нардеп

Унификация тарифов на перевозки по железной дороге увеличит затраты аграриев и станет для них сильным ударом. Ведь в таком случае им придется платить гораздо дороже за перевозку минудобрений, которые сейчас возятся по самым низким ценам.

Об этом заявил народный депутат, член комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Кучер, передает Цензор.НЕТ.

"Это будет очень сильный удар. У аграриев сегодня ситуация, когда их нужно поддерживать, а не гнобить", - сказал Кучер.

По его словам, ситуация в аграрном секторе сейчас очень тяжелая, предприятия в этом году получили ниже урожай, чем в прошлом, и любое повышение тарифов станет для них дополнительным ударом.

"В этом году для аграриев сложилась очень тяжелая ситуация. Вы видите, что юг весь сгорел. Вы видите, что Черкассы, которые всегда давали, предприятия, по 9-10 тонн кукурузы, сегодня с трудом получают 4 тонны кукурузы. Есть проблемы в части Киевской области, Винницкой области. Юг весь сгорел. Мы не добираем миллионов 10 кукурузы. Поэтому для аграриев ударом стал прошлогодний курс доллара, они потеряли очень много, потом удар в этом году - засуха. А они еще хотят добавить какие-то повышения", - пояснил Кучер.

Как неоднократно утверждали специалисты отрасли и эксперты, предложение ПАО "Укрзализныця" по унификации тарифов на перевозки различных видов грузов является ничем иным, как очередным скрытым повышением стоимости перевозок. Такое повышение полностью ляжет на отечественных производителей - пользователей железнодорожными услугами, прежде всего предприятия аграрной, горно-металлургической и угольной отраслей, что особенно критично в условиях кризиса в экономике Украины.

Ранее президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко заявил, что из-за унификации тарифа на грузовые перевозки по железной дороге возрастет цена на сельскохозяйственную продукцию.

Напомним, Государственная регуляторная служба Украины пришла к выводу, что предложенная Мининфраструктуры унификация тарифов за перевозку пустых вагонов является очередным повышением тарифов на железнодорожные перевозки.

Автор: 

аграрии (270) перевозки (519) сельское хозяйство (332) тарифы (1840) Укрзализныця (2743) повышение (119) Мининфраструктуры (941)


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Топ комментарии
+2
Тариф Конотоп плюс будет истинным счастьем для аграриев, на фоне роттердамов и пенсильваний це будет почти революционное решение
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14.10.2020 14:07
+2
на кшталт кібуци..?

але питання, який відсоток у собівартості аграрної продукції займають добрива..? хоча б усереднено..
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14.10.2020 14:15
+2
Зато, когда повышают цены на сельхозпродукцию, этот кучер тихонько молчит и потирает потные ручки.
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14.10.2020 14:32
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Тариф Конотоп плюс будет истинным счастьем для аграриев, на фоне роттердамов и пенсильваний це будет почти революционное решение
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14.10.2020 14:07 Ответить
Унификация тарифа на перевозку железной дорогой станет ударом для аграриев, - нардеп - Цензор.НЕТ 933
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14.10.2020 14:09 Ответить
Яка влада, такі і вагони. Зелені.
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14.10.2020 14:09 Ответить
им придется платить гораздо дороже за перевозку минудобрений / Это временно.Когда кодлан Коломойского организует латифундии с батраками-украинцами тарифы снизятся.
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14.10.2020 14:10 Ответить
на кшталт кібуци..?

але питання, який відсоток у собівартості аграрної продукції займають добрива..? хоча б усереднено..
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14.10.2020 14:15 Ответить
Зато, когда повышают цены на сельхозпродукцию, этот кучер тихонько молчит и потирает потные ручки.
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14.10.2020 14:32 Ответить
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14.10.2020 14:36 Ответить
А где все зерно ? Заграницей ! Знаете , что аграрии идите в сраку !!!
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14.10.2020 16:31 Ответить
Не хрен жалеть этих ворюг -аграриев!!Сегодня уже Булка хлеба весом 400 граммов уже стоит 10 гривен!! Это уже похуже чем при ХРУЩЁВЕ и Брежневе!! Ни хрена не работают, а только клянчут деньги с бюджета!!
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14.10.2020 19:36 Ответить
А МЫ НЕ БУДЕМ ПРОДАВАТЬ ЗАГОТОВКИ !!! МЫ БУДЕМ ПРОДАВАТЬ ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ !!!
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14.10.2020 23:21 Ответить
 
 