Европейская бизнес ассоциация призвала депутатов как можно быстрее разрешить выпуск ОВГЗ для погашения долгов перед иностранными инвесторами

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призвала депутатов как можно быстрее принять закон для погашения задолженности перед иностранными инвесторами, которые вложили средства в развитие возобновляемой энергетики Украины.

Об этом говорится в обращении ЕБА к главам парламентских комитетов по вопросам бюджета Юрию Аристову и по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу, пишет Цензор.НЕТ.

В Ассоциации напомнили, что несмотря на подписанный между правительством и инвесторами в отрасль ВИЭ Меморандум о взаимопонимании, а также принятый в его исполнение закон, государство не выполняет обязательства по 100% расчетов по "зеленому" тарифу и погашению задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии.

Поэтому в ЕБА призвали депутатов принять закон, которым предусматривается выпуск облигаций внутреннего государственного займа, средства от размещения которых будут направлены на решение проблемы задолженности иностранным инвесторам.

"24 сентября 2020 в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по поддержке производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" №4151, принятие которого, по мнению экспертов Ассоциации, может способствовать решению ситуации, которая сложилась в сфере ВИЭ", - отмечается в обращении.

Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями зеленой энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

Председатель Комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию Лига.Бизнес заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т.ч. перед инвесторами в зеленую энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе.

Как сообщалось, ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты зеленой энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По информации из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.

Напомним, что 1 августа вступил в силу закон №810-IX, который подписал президент Владимир Зеленский. Задача закона и является основными положениями меморандума между Кабмином и иностранными инвесторами в ВИЭ.

Закон предусматривает, в частности, снижение зеленых тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей чистой электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и другие нормы.

Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно выплатить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% - в 2021 году. Со своей стороны, меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию с августа этого года.

По состоянию на начало октября накопленные долги за предыдущие периоды не погашены, уровень расчетов за электроэнергию из ВИЭ за август составляет 100% (со значительным опозданием), за сентябрь - 27%.



