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Новости
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У Кличко увеличили до 6 654 грн размер ежемесячного пособия детям погибших участников АТО

У Кличко увеличили до 6 654 грн размер ежемесячного пособия детям погибших участников АТО

Мэр Киева Виталий Кличко вручил благодарности городского головы украинским защитникам, женам погибших героев и матери одного из киевлян-воинов, павших в зоне АТО.

"К сожалению, из-за пандемии и сложной эпидемиологической ситуацию, мы не можем встретиться более широким кругом. И я хочу поздравить наших героев-защитников, а также жен и матерей погибших воинов с Днем защитника Украины", - сказал Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что по официальным данным в Киеве проживает около 30,5 тысячи участников Антитеррористической операции и операции Объединенных Сил. 397 воинов-киевлян погибли на востоке Украины. Более тысячи воинов получили статус "инвалид войны".

"Мы чтим подвиг тех, кто отправился на Донбасс защищать независимость и целостность нашей страны. И наш долг как городской власти всегда поддерживать ветеранов АТО. Кроме социальных гарантий, которые предоставляет государство, Киев принял решение, о предоставлении помощи от города участникам АТО и их семьям", - добавил Виталий Кличко.

Так, столица выплачивает материальную помощь участникам войны и семьям погибших, помогает с протезированием ветеранам, компенсирует расходы на лечение, обеспечивает реабилитацию, оздоровление ветеранов и их детей.

Также на этот год городская власть увеличила размер выплаты ежемесячной материальной помощи несовершеннолетним детям из семей погибших киевлян-участников АТО до 6 654 грн в месяц.

Киев первым в Украине обеспечил выплату ежемесячной материальной помощи нетрудоспособным родителям; женам или мужьям; совершеннолетним детям (которые имеют статус лица с инвалидностью) погибших участников АТО-киевлян и участников АТО, находящимся в плену или пропали без вести. Теперь сумма ежемесячного пособия будет 4 914 грн.

Город также ввело механизм денежной компенсации за земельные участки, которые, по закону, имеют право получить ветераны АТО. В частности, в этом году выплатили компенсацию за земельные участки 14 членам семей погибших участников АТО на сумму 10 млн грн.

"Мы понимаем, что никакие деньги, земельные участки или социальные гарантии не смогут вернуть семьям погибших отцов, мужей, сыновей и дочерей. Однако помнить их подвиг - это обязанность каждого украинца. Ведь именно нашим героям мы обязаны мирной жизнью в украинских городах и селах. Я благодарен матерям, которые воспитали своих детей патриотами нашей земли. Женам, которые мужественно выдержали потерю, сами воспитывают детей и поддерживают и помогают другим семьям. Низкий вам за это поклон!" - отметил Виталий Кличко.

У Кличко увеличили до 6 654 грн размер ежемесячного пособия детям погибших участников АТО 01
У Кличко увеличили до 6 654 грн размер ежемесячного пособия детям погибших участников АТО 02
У Кличко увеличили до 6 654 грн размер ежемесячного пособия детям погибших участников АТО 03
У Кличко увеличили до 6 654 грн размер ежемесячного пособия детям погибших участников АТО 04
У Кличко увеличили до 6 654 грн размер ежемесячного пособия детям погибших участников АТО 05

Автор: 

ветераны (1106) Киев (25469) Кличко (4635) День защитников и защитниц Украины (171)


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Топ комментарии
+3
Выборы нужно проводить каждое воскресенье.
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14.10.2020 14:41
+2
Чем ответит купечество зеля? Повысит ли "стипендию" одному выжившему из ума ватному поффесору?
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14.10.2020 14:38
+2
Накатає ще один відосик.
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14.10.2020 14:41
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Чем ответит купечество зеля? Повысит ли "стипендию" одному выжившему из ума ватному поффесору?
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14.10.2020 14:38 Ответить
Накатає ще один відосик.
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14.10.2020 14:41 Ответить
Увы, в больном обществе видосики дегенерата все еще имеют какой-то спрос, вот ему и катают...
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14.10.2020 14:48 Ответить
Добра справа, хоча і малувато.
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14.10.2020 14:39 Ответить
Выборы нужно проводить каждое воскресенье.
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14.10.2020 14:41 Ответить
магія виборів..на превеликий жаль - дуже швидкоплинна..
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14.10.2020 14:44 Ответить
У зелескотов нынче пошла мантра о выборах, о пиаре и тд. а что мешало кремлевской шлюхе - зеленскому поздравить лично настоящих ветеранов?! Что мешает сьездить в госпиталь который в трех шагах от его охфиса?! Просто для зеленой гниды все что касается патриотов и воинов АТО - это для него тема "анал-табу", ведь его электорат люмпены сидящие на диване и ждущие когда ***** прийдет и принесет им русский мир с колбасою по 2.20.
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14.10.2020 15:00 Ответить
Бюджет Киева дотационный из обще-украинского бюджета. Так что такие выплаты должны быть на всей территории Украины, иначе это грабеж всего населения в пользу Киева.
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14.10.2020 15:03 Ответить
Что за "пропагандонские" заголовки? Это что деньги Кличко? Новая "юлина тысяча"?
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14.10.2020 19:14 Ответить
НЕ ЗАЖАЛИ БЫ 6 ГРИВЕН ПОЛУЧИЛОСЬ БЫ 6666 !!! ОДНИ ЧЕРТИ ПРИ ВЛАСТИ !!!
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14.10.2020 22:14 Ответить
 
 