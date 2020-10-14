В Раде переболели и болеют COVID-19 до 60 нардепов: почти каждый день у нас дополнительные заболевшие, - Разумков
В Верховной Раде переболели и болеют коронавирусной инфекцией COVID-19 до 60 народных депутатов, в аппарате парламента - до 30 человек, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Более 20 человек всего переболело в аппарате, также у нас несколько людей дополнительно заболели на этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже, это по аппарату. По народным депутатам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего перебороли или болеют и почти каждый день у нас - дополнительные заболевшие (день-два... - один-два народных депутата)", - сказал Разумков журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он также отметил, что парламент не будет уходить на карантин в связи с эпидемией. "Верховная Рада в прошлый раз не уходила на карантин, и в этот раз не будет идти на карантин. Могут быть изменения в режиме нашей работы, но Верховная Рада, как единственная законодательная институция в Украине, не будет идти на карантин", - подчеркнул спикер.
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В Трускавце депутатов должны были учить только одному -- беречь свое здоровье и здоровье других. Лекция 1 -- маску одевай. Лекция 2-- маску не снимай. Лекция 3-- не трать доллары в конверте прямо в Раде на проституток. А то что дурак, то и без тебя все решат.
тим часом на ковід переводять ще університетську лікарню 18 у Києві
По психическим заболеваниям - страшно подумать
- две новости : хорошая и плохая...с какой начать?
- с хорошей
- болеет 60 из 450...
- тю..а плохая тогда шо?
- к остальным заразам... зараза не пристает...
Выборы должны быть не раз в 5 лет, а раз в год!