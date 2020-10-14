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Новости Коронавирус и карантин
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В Раде переболели и болеют COVID-19 до 60 нардепов: почти каждый день у нас дополнительные заболевшие, - Разумков

В Раде переболели и болеют COVID-19 до 60 нардепов: почти каждый день у нас дополнительные заболевшие, - Разумков

В Верховной Раде переболели и болеют коронавирусной инфекцией COVID-19 до 60 народных депутатов, в аппарате парламента - до 30 человек, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Более 20 человек всего переболело в аппарате, также у нас несколько людей дополнительно заболели на этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже, это по аппарату. По народным депутатам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего перебороли или болеют и почти каждый день у нас - дополнительные заболевшие (день-два... - один-два народных депутата)", - сказал Разумков журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что парламент не будет уходить на карантин в связи с эпидемией. "Верховная Рада в прошлый раз не уходила на карантин, и в этот раз не будет идти на карантин. Могут быть изменения в режиме нашей работы, но Верховная Рада, как единственная законодательная институция в Украине, не будет идти на карантин", - подчеркнул спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве рекордное количество летальных случаев от COVID-19 - умер 21 человек, 268 - выздоровели, выявили 422 новых случая, - Кличко

Автор: 

ВР (29226) депутат (3308) карантин (16729) Разумков Дмитрий (1520) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
та хай усі повиздихають..
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14.10.2020 14:42
+4
Чем больше сдохнет депутатов от слуг народа и оккупационной платформы за жиддя, тем лучше будет для Украины
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14.10.2020 14:46
+4
І як показує час, ніякий чорт їх не візьме ніяк.
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14.10.2020 14:49
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та хай усі повиздихають..
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14.10.2020 14:42 Ответить
Теперь понятно почему такой дефицит мест в больницах Киева. В частных клтиниках вообще мест нет.

В Трускавце депутатов должны были учить только одному -- беречь свое здоровье и здоровье других. Лекция 1 -- маску одевай. Лекция 2-- маску не снимай. Лекция 3-- не трать доллары в конверте прямо в Раде на проституток. А то что дурак, то и без тебя все решат.
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14.10.2020 14:48 Ответить
приватні клініки (державні за особливим тарифом теж) роблять навіть планові операції..а парламентаризм здох, мабуть, ще за часів хама..
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14.10.2020 15:00 Ответить
І як показує час, ніякий чорт їх не візьме ніяк.
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14.10.2020 14:49 Ответить
Раз эти балбесы и неуки часто болеют и пропускают "уроки", значит надо их всех менять более надёжных и работоспособных. Нам такие долдоны уже не нужны вместе с этим Незнайкой.
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14.10.2020 15:00 Ответить
Ганна Херман тоже так думала, пока не коснулось ее детей. Теперь она знает: все добрые и злые дела где-то на Небе наперечет. Все! Ничего не пропущено.
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14.10.2020 17:51 Ответить
Придут другие, увы, не лучш. Как показала жизнь, мы наблюдаем регресс умственного развития и полную деградацию в Раде.
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14.10.2020 18:03 Ответить
Чем больше сдохнет депутатов от слуг народа и оккупационной платформы за жиддя, тем лучше будет для Украины
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14.10.2020 14:46 Ответить
ну, вони певні, що потужності 2 комерційних ковідаріїв на них усіх вистачить
тим часом на ковід переводять ще університетську лікарню 18 у Києві
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14.10.2020 14:46 Ответить
Это по вирусу..
По психическим заболеваниям - страшно подумать
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14.10.2020 14:48 Ответить
Жаль, много хороших психиатров уехали с Украины, а такой богатый материал для изучения! Правда, в основном у депутанов три диагноза: шизофрения, мания величия и клептомания （код психического расстройства F63）
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14.10.2020 18:01 Ответить
***
- две новости : хорошая и плохая...с какой начать?
- с хорошей
- болеет 60 из 450...
- тю..а плохая тогда шо?
- к остальным заразам... зараза не пристает...
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14.10.2020 14:52 Ответить
И снова хорошая новость: зараза не пристает, но это временно. Потом придется платить дважды.
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14.10.2020 17:55 Ответить
И сколько же депупадлов от нью китайской чумки , аааа оба на , вот тебе и новость , аж ни одного . Ну да , депупадел из ВР , это не бабка умершая от гипертонии , а записанная от ковида , депупадла просто так списать нереально .
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14.10.2020 14:54 Ответить
Разумков, раздай всем депутатам горшки, пусть на горшках заседают, пока нарид не научится выбирать...
Выборы должны быть не раз в 5 лет, а раз в год!
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14.10.2020 15:05 Ответить
Никто и не почувствовал, меньше хренотени примите.
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14.10.2020 15:26 Ответить
Процент зараженности в Раде понятен.. а как с процентом смертности..
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14.10.2020 15:29 Ответить
шланги твої засранці, робити не хочуть ось й купують лікарняні
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14.10.2020 15:30 Ответить
Странно почему простые смертные не болеют...???? Может москальский поп был прав "короновирус болезнь содомитов и грешников" потом он и сам заболел и содомитов в рясах позаражал
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14.10.2020 15:31 Ответить
а нах.... нам это знать?
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14.10.2020 15:47 Ответить
Почем сейчас положительный тест на коронавирус?
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14.10.2020 16:14 Ответить
Производитель тестов и сертификаты где? В "стране дураков"
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14.10.2020 17:16 Ответить
 
 