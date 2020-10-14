В Киеве проходит "Марш УПА": участники собираются объявить требования Зеленскому. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Украине 14 октября отмечают День защитника. По случаю праздника в Киеве проходит "Марш УПА".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мероприятие приурочили не только ко Дню защитника, а и к 78-й годовщине создания УПА, и Дню козачества.

Организовывали акцию Нацкорпус, "Свобода" и "Правый сектор". Присоединились и ряд ветеранских и патриотических организаций.

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Участники марша собирались возле памятника Тарасу Шевченко и должны пройти по бульвару Шевченко, Крещатику и Майдану Незалежности. Именно здесь минутой молчания почтят память Героев Небесной Сотни, павших на Донбассе воинов, а также всех украинцев, которые отдали жизнь за Украину. Далее участники акции планируют дойти до Офиса Президента, где планируют озвучить свои требования к власти:

1. Принять закон "О защите украинской государственности от коллаборационизма";

2. Обеспечить действенную реакцию CБУ и Нaциональной пoлиции на пророссийскую деятельность граждан Украины, которые начиная с 2014 года были замечены в коллаборационизме;

3. Инициировать лишения лицензии на вещание пророссийских каналов 112, NewsOne, ZIK, Наш, Интер, Киев Live;

4. Прекратить ограничения украинских военнослужащими в ведении огня в ответ на обстрелы российских войск и наемников на Донбассе.

























































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ