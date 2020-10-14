С коалицией пока все более-менее в порядке: о новых форматах речь не идет, - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с действующей коалицией в Верховной Раде все "более или менее в порядке", а об официальных переговоры о каких-то других ее форматах ему неизвестно.

Об этом спикер парламента сказал на брифинге в среду, 14 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно позиции господина Качуры ... Я не являюсь членом фракции, поэтому не могу участвовать в любых переговорах по формированию новой коалиции, но на сегодня, мне кажется, пока все более-менее в порядке с действующей коалицией, она значительно превышает 226 народных депутатов. О каких-либо официальных переговорах на уровне Верховной Рады о создании каких-то других форматов я пока не слышал, ко мне председатели депутатских фракций и групп не обращались, поэтому комментировать слухи, я думаю, мне будет не совсем корректно", - сказал Разумков.

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Он отметил, что народный депутат Качура может сам рассказать о своей позиции и "ту инсайдерскую информацию, которая, возможно, у него есть".