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С коалицией пока все более-менее в порядке: о новых форматах речь не идет, - Разумков

С коалицией пока все более-менее в порядке: о новых форматах речь не идет, - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с действующей коалицией в Верховной Раде все "более или менее в порядке", а об официальных переговоры о каких-то других ее форматах ему неизвестно.

Об этом спикер парламента сказал на брифинге в среду, 14 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно позиции господина Качуры ... Я не являюсь членом фракции, поэтому не могу участвовать в любых переговорах по формированию новой коалиции, но на сегодня, мне кажется, пока все более-менее в порядке с действующей коалицией, она значительно превышает 226 народных депутатов. О каких-либо официальных переговорах на уровне Верховной Рады о создании каких-то других форматов я пока не слышал, ко мне председатели депутатских фракций и групп не обращались, поэтому комментировать слухи, я думаю, мне будет не совсем корректно", - сказал Разумков.

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Он отметил, что народный депутат Качура может сам рассказать о своей позиции и "ту инсайдерскую информацию, которая, возможно, у него есть".

Автор: 

ВР (29226) коалиция (3823) Разумков Дмитрий (1520) Качура (170)


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Топ комментарии
+2
З коаліцією поки все більш-менш гаразд: про нові формати не йдеться, - Разумков - Цензор.НЕТ 6607
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14.10.2020 16:05
+2
З коаліцією поки все більш-менш гаразд: про нові формати не йдеться, - Разумков - Цензор.НЕТ 979
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14.10.2020 16:25
+1
Разумков, в Раде не существует коалиции на данном этапе, Коалицию вам слугам еще придется создавать с кем-то в будущем и мы посмотрим с кем вы останетесь....
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14.10.2020 15:55
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Разумков, в Раде не существует коалиции на данном этапе, Коалицию вам слугам еще придется создавать с кем-то в будущем и мы посмотрим с кем вы останетесь....
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14.10.2020 15:55 Ответить
с кем с кем ,с ОП за Жопу
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14.10.2020 15:56 Ответить
З коаліцією поки все більш-менш гаразд: про нові формати не йдеться, - Разумков - Цензор.НЕТ 6607
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14.10.2020 16:05 Ответить
Голова Ради - настоящий Колаборант ( Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F окупаційною громадською чи військовою владою на шкоду власній країні.)
Середина дня , а голова ВЫБОРНОГО ОРГАНА СТРАНЫ ДО СИХ ПОР НЕ ПОЗДРАВИЛ УКРАИНЦЕВ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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14.10.2020 15:57 Ответить
Тем , кто ещё раз соберётся за него голосовать - есть время задуматься о его политическом кредо
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14.10.2020 15:58 Ответить
Угадайте дети, с кем еще, кроме ОПЗЖ, может войти в коалицию СН?
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14.10.2020 16:00 Ответить
Не дождетесь, шоколадные!
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14.10.2020 16:04 Ответить
Он что бессмертный?
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14.10.2020 16:15 Ответить
З коаліцією поки все більш-менш гаразд: про нові формати не йдеться, - Разумков - Цензор.НЕТ 979
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14.10.2020 16:25 Ответить
Синочок оліхархії хоче розмовляти з країною агресором. Їм би перевибори влаштуватим і в шию з влади гнати!
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14.10.2020 17:57 Ответить
 
 