Зеленский пообщался с военными на Донбассе: "Если чего-то не хватает, если что не так - говорите"

Президент Владимир Зеленский 14 октября посетил Центр морских операций в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу главы государства.

Отмечается, что Зеленский ознакомился с деятельностью Центра и поздравил с праздником военных, служащих в зоне проведения ООС.

"Хочу вас поблагодарить от всех украинцев за наши жизни, за наш покой, за то, что защищаете Украину, нашу независимость, наш суверенитет", - сказал Зеленский.

Президент вручил военнослужащим подарки и поинтересовался условиями проживания военных.

"В любой день мы готовы поддержать ребят. Если чего-то не хватает, если что не так - говорите. Правда - всегда самое ценное", - отметил Зеленский.

Напомним, 14 октября в Украине отмечается государственный праздник - День защитника Украины.

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