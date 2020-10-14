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Зеленский пообщался с военными на Донбассе: "Если чего-то не хватает, если что не так - говорите"

Зеленский пообщался с военными на Донбассе:

Президент Владимир Зеленский 14 октября посетил Центр морских операций в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу главы государства.

Отмечается, что Зеленский ознакомился с деятельностью Центра и поздравил с праздником военных, служащих в зоне проведения ООС.

"Хочу вас поблагодарить от всех украинцев за наши жизни, за наш покой, за то, что защищаете Украину, нашу независимость, наш суверенитет", - сказал Зеленский.

Президент вручил военнослужащим подарки и поинтересовался условиями проживания военных.

"В любой день мы готовы поддержать ребят. Если чего-то не хватает, если что не так - говорите. Правда - всегда самое ценное", - отметил Зеленский.

Напомним, 14 октября в Украине отмечается государственный праздник - День защитника Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОП о первом вопросе Зеленского: Коррупционные персоны планируют свое возвращение несмотря на отсутствие прямого влияния на власть

Автор: 

Зеленский (20202) Донбасс (26955) День защитников и защитниц Украины (171)


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Топ комментарии
+51
Зеленський поспілкувався з військовими на Донбасі: "Якщо чогось не вистачає, якщо щось не так - кажіть" - Цензор.НЕТ 8772
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14.10.2020 17:12
+50
Не хватает верховного главнокомандующего. Который не четыреждыуклонист. Который не называл Украину порноактрисой.
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14.10.2020 16:59
+45
Президента нам не вистачає.
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14.10.2020 16:58
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В день, когда в Киеве проходит патриотическая акция, президент "рвёт когти" на переферию. Совпадение? Не думаю.
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14.10.2020 18:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lNhpX2UQsmE Мультик про Зеленского! Всем Хорошего настроения!
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14.10.2020 19:11 Ответить
Зеленський поспілкувався з військовими на Донбасі: "Якщо чогось не вистачає, якщо щось не так - кажіть" - Цензор.НЕТ 4218
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14.10.2020 19:16 Ответить
Все хорошо, зеленая маркиза!
Микола Микитенко умер и тишина!!! Где **** семенченко и прочие? Кто ответит??? нормальный президент уже ушел бы сам в отставку.
Но мерзкое недоразумение будет продолжать судить женщин за корявое слово против его ничтожной персоны и держать в тюрьме Патриотов без доказательств вины. Будет менять генпрокуроров, пока не посадят Пороха. Где *** все борцуны за справедливость, которые полгода гонялись по стране за Порохом???
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14.10.2020 19:23 Ответить
Вы абсолютно правы.... Куда-то спрятались или вымерли все борцы с коррупцией, все контролёры ситуации на фронте, все наблюдатели за снабжением армии новейшими вооружениями и производством этих вооружений....Многие особо рьяные борцы осели в наблюдательных советах монополий, и Зеленский платит им за молчание, и лояльность...
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14.10.2020 20:40 Ответить
Абсолютно согласен с Сидоровым!! Финансирование на ВСУ урезается, стрелять нельзя, потому , что оштрафует зеленский (из-за своей дурацкой идеи мира), соответственно премиальных боевых соответственно тоже нет, премии за уничтоженную российскую технику тоже нет, на постройку двух дивизионов ракет НЕПТУН денег тоже нет!! На хрена тогда нам такой безмозглый и трусливый главнокомандующий ВСУ??
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14.10.2020 19:25 Ответить
Преценденту мозгов не хватает... действия гавнокомандующего???
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14.10.2020 19:42 Ответить
Всё верно делает.
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14.10.2020 20:23 Ответить
пацифист, они за тебя всё равно голосовать не будут
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14.10.2020 20:24 Ответить
Как в сказке про Золушку, наступило 14.10-загадывайте желание...зеленая фея с "волшебным музыкальным инстументом" вернеться(не дай Боже) через год. БББРРЫЫЫЫЫНЬ.
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14.10.2020 20:43 Ответить
Ти чмо.
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14.10.2020 20:51 Ответить
вони йому не сказали що не так?
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14.10.2020 20:59 Ответить
Не хватает вашего выступления в оккупированной Горловке.Как в 14-м,когда ты развлекал убийц, врагов Украины.Ты такое же как и они!
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14.10.2020 21:20 Ответить
Так тарілок і не вистачає. Хоча б порожніх, для облизування, бл...
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14.10.2020 22:43 Ответить
Не хватает тарелок.
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14.10.2020 23:12 Ответить
Зелене гiвно!
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14.10.2020 23:32 Ответить
НЕ ХВАТАЕТ СМЕРТИ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ВСЕХ ИХ ДЕТЕЙ !)
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15.10.2020 00:27 Ответить
Зеленский пообщался с военными на Донбассе: "Если чего-то не хватает, если что не так - говорите"

===========
НЕ ХВАТАЕТ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО И НЕ ХВАТАЕТ МОЗГОВ У ЗЕЛЕНСКОГО
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15.10.2020 06:35 Ответить
"...якщо щось не так - кажіть. Правда - завжди найцінніше"- застрелися, **** малороська.
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15.10.2020 09:42 Ответить
Что тебе бубочка говорить, если ты кроме своей свиты никого не слышишь? Ни семьи погибших с Майдана, ни сжегшего себя АТО ца.......
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15.10.2020 12:26 Ответить
Багато чого не так, командири засталяють замовчувати , щоб необразити командувача.. Везде і всюди брехня. 95 квартал інакше не назвеш!
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15.10.2020 13:29 Ответить
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