Зеленский пообщался с военными на Донбассе: "Если чего-то не хватает, если что не так - говорите"
Президент Владимир Зеленский 14 октября посетил Центр морских операций в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу главы государства.
Отмечается, что Зеленский ознакомился с деятельностью Центра и поздравил с праздником военных, служащих в зоне проведения ООС.
"Хочу вас поблагодарить от всех украинцев за наши жизни, за наш покой, за то, что защищаете Украину, нашу независимость, наш суверенитет", - сказал Зеленский.
Президент вручил военнослужащим подарки и поинтересовался условиями проживания военных.
"В любой день мы готовы поддержать ребят. Если чего-то не хватает, если что не так - говорите. Правда - всегда самое ценное", - отметил Зеленский.
Напомним, 14 октября в Украине отмечается государственный праздник - День защитника Украины.
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Микола Микитенко умер и тишина!!! Где **** семенченко и прочие? Кто ответит??? нормальный президент уже ушел бы сам в отставку.
Но мерзкое недоразумение будет продолжать судить женщин за корявое слово против его ничтожной персоны и держать в тюрьме Патриотов без доказательств вины. Будет менять генпрокуроров, пока не посадят Пороха. Где *** все борцуны за справедливость, которые полгода гонялись по стране за Порохом???
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НЕ ХВАТАЕТ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО И НЕ ХВАТАЕТ МОЗГОВ У ЗЕЛЕНСКОГО