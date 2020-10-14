В Киеве завершился "Марш УПА": участники передали свои требования в Офис Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Марш националистических и патриотических организаций в честь Дня защитника Украины в центре столицы завершился.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Участники марша собирались возле памятника Тарасу Шевченко, прошли по бульвару Шевченко, Крещатику и Майдану Незалежности.
Далее участники пришли до Офиса Президента, где озвучить свои требования к власти. Среди требований - принятие закона о коллаборационистах, обеспечение действенной работы СБУ и Нацполиции по привлечению к ответственности граждан Украины, причастных к содействию политике РФ в Украине и инициирование решения о лишении лицензии на вещание каналов "112.Украина", "NewsOne", "ZIK" и "Интер".
Кроме этого, участники акции потребовали прекратить ограничения украинских военнослужащих по ведению огня в ответ на обстрелы российских наемников на Донбассе.
Организаторы марша передали свои требования в Офис президента, после чего зажгли пиротехнику и исполнили государственный гимн Украины.
Видео и Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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чи потрібна українська мова?
і
чи потрібна Україні армія?
Рядок з біографії - сестри Тельнюк https://www.reverbnation.com/show/25175403?id_unique=artist_841027
да какие-то очередные ватные поющие трусы.) не берiть, пане, в голову.
Хай дальше сракою на росіі крутить, нам своіх фріків вистачає, один зе чого вартий
І пощастить якщо зроблять це саме в такому порядку.,
ВОСПОМИНАНИЯ ИВАНА КИНДРАТА.
Родился в 1923 г., доктор медицины, Рочестер, США.
«В июне 1941 г. я жил в студенческом общежитии по ул. Скарбкивской, 10 во Львове. 29 июня приблизились войска Вермахта, в городе была паника и беспорядок. Оставались войска особого назначения НКВД. Знакомый, что жил напротив тюрьмы по ул. Лонцкого, рассказал, что в ночь с 28 июня слышал оттуда глухие выстрелы и сумасшедшие крики. Мы, 4 студента, отправились на разведку. Замурованную теперь и закрытые тогда тюремные ворота подорвали связкой гранат. Перед входом во двор увидели 8 мертвых мужчин и женщин, около стены - еще две женщины, еще живые, но окровавленные и в бессознательном состоянии. В дальнейшем выяснилось, что это были не узники, а наемные рабочие, которых уничтожили последними, как свидетелей кровавого преступления. Обе женщины вскоре умерли. Убиты они все 10 были уколами штыков, кое-кто имел по множеству ран в груди и животах. Со двора двери вели к большому помещению, с горой трупов аж под потолок. Нижние были еще теплые. Возраст жертв - между 15 и 60 годами, но подавляющее большинство 20-35 лет. Лежали в разных позах, с открытыми глазами и с масками ужаса на лицах. Между ними немало женщин. На левой стене были распяты трое мужчин, едва покрытых одеждой с плеч, с отрезанными половыми членами. Под ними на полу, в полусидячих наклонных позах - две монашки, с теми органами во рту. Выявленные нами жертвы энкаведистского садизма были убиты выстрелами в рот или в затылок. Но еще больше было заколотых штыками в живот. Одни - голые или почти голые, другие - в порядочном уличном платье. Один был в галстуке, наверное, только что арестованный. Из центрального помещения, затопленного лужами крови, вели два коридора. Я пошел направо, в надежде отыскать живых. Первая камера: на вбитом в стену крюке повешенный на шнуре человек в военных штанах и сапогах. Его рост выше того крюка. На стене выцарапана надпись: «Да здравствует свободная Россия». Жертва - майор советской авиации. К одной из следующих камер трудно было подступиться. По ту сторону дверей - несколько тел, прильнувших лицом к щели дверей. Догорали остатки ядовитого газа - запах тухлых яиц. В следующей камере - две очень молодые и даже после смерти красивые женщины, задушенные, со шнурами на шее. Рядом двое младенцев с разбитыми черепами. На наличнике двери - свежие пятна разбрызганного мозга. Еще одно проявление зверства - отъятые пальцы, снятая ремнями кожа на спинах. Накручивали кожу на палку постепенно, изо дня в день. Заканчивали один ремень - начинали второй. Тщательно надрезали скальпелем, стерилизуя предыдущие места, чтобы пытаемый не умер преждевременно. ...Попадаю в большее помещение, со столом посередине. На столе привязан обнаженный человек с невероятно скорченным лицом. Тело покрыто стеклянным колпаком. На животе - раны со странными дырами. Вдруг из дыр вылезают один за другим несколько крыс. Это - один из многих видов пыток энкаведистов. Под колпак к живому заключенному запускали голодных крыс. Все. Силы меня покинули. Кажется, потерял за этот час лет 12 жизни. Теряя сознание от ужаса, выбежал из тюрьмы. Никто из нас так и не наткнулся на живых. В разбитом магазине беру фотоаппарат и возвращаюсь фотографировать гору трупов, распятых священника и монашку в главном помещении. К камерам уже невмоготу возвращаться. За неделю мои фотографии появились в «Краковских вестях», но не все, некоторые были признаны нецензурными. Такие дикие преступления показывать не рискнули. Позже, в 1943 году, я закопал эти фотографии на огороде у родной хаты.
Вічна пам'ять
Ну-ка домой, возвращать.
слышь, матрёха, твоя "Чехия" на сранях-рязанях.
Вот так выходит нетвердой походкой из-за чужого сарая, поправляя труселя, а сарай-то уже и не совсем чужой...
Погуляли, передали в никуда какие-то требования и разошлись.
Борцы!!! НациОналисты!!! Страшные люди вобще...
Смерть мацкалам, совкам, предателям Присяги, предателям Родины и им сочувствующим!