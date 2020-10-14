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В Киеве завершился "Марш УПА": участники передали свои требования в Офис Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Марш националистических и патриотических организаций в честь Дня защитника Украины в центре столицы завершился.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники марша собирались возле памятника Тарасу Шевченко, прошли по бульвару Шевченко, Крещатику и Майдану Незалежности.

Далее участники пришли до Офиса Президента, где озвучить свои требования к власти. Среди требований - принятие закона о коллаборационистах, обеспечение действенной работы СБУ и Нацполиции по привлечению к ответственности граждан Украины, причастных к содействию политике РФ в Украине и инициирование решения о лишении лицензии на вещание каналов "112.Украина", "NewsOne", "ZIK" и "Интер".

Кроме этого, участники акции потребовали прекратить ограничения украинских военнослужащих по ведению огня в ответ на обстрелы российских наемников на Донбассе.

Организаторы марша передали свои требования в Офис президента, после чего зажгли пиротехнику и исполнили государственный гимн Украины.

В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 01
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 02
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 03
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 04
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 05
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 06В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 07
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 08
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 09
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 10
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 11
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 12
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 13
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 14
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 15
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 16
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 17
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 18
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 19
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 20
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 21
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 22
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 23
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 24
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 25
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 26
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 27
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 28
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 29В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 30
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 31
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 32
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 33
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 34
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 35
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 36
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 37
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 38
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 39
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 40
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 41
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 42
В Киеве завершился Марш УПА: участники передали свои требования в Офис Президента 43

Видео и Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Командир роты ДУК "Правый сектор" Коцюбайло (Да Винчи) поздравил с Днем защитника Украины: "Деды начали борьбу, мы ее закончим". ВИДЕО

Автор: 

марш (632) УПА (629) военнослужащие (6096) День защитников и защитниц Украины (171) Офис Президента (1794)


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Топ комментарии
+86
УПА никогда, ни с кем не подписывала никаких капитуляций
В Киеве завершился "Марш УПА": участники передали свои требования в Офис Президента - Цензор.НЕТ 2431
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14.10.2020 17:47
+71
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 4826
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14.10.2020 17:56
+70
В Киеве завершился "Марш УПА": участники передали свои требования в Офис Президента - Цензор.НЕТ 3407
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14.10.2020 17:47
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С М Е Р Т Ь В О Р О Г А М !
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14.10.2020 17:46 Ответить
Плюшевых поросят не кидали ?
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14.10.2020 18:33 Ответить
ГДЕ "патриот" Рабинович ??? ЭТИ РЕБЯТА ШУТИТЬ НЕ БУДУТ !!
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14.10.2020 20:01 Ответить
УПА никогда, ни с кем не подписывала никаких капитуляций
В Киеве завершился "Марш УПА": участники передали свои требования в Офис Президента - Цензор.НЕТ 2431
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14.10.2020 17:47 Ответить
Переговорная группа.
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14.10.2020 17:48 Ответить
Так і є! Тому й досі москалі жахаються Бандери та УПА!
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14.10.2020 19:48 Ответить
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 9820
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14.10.2020 20:24 Ответить
А где же пятая колона Кремля?ВВХ-с довольствия снимет.
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14.10.2020 17:47 Ответить
В Киеве завершился "Марш УПА": участники передали свои требования в Офис Президента - Цензор.НЕТ 3407
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14.10.2020 17:47 Ответить
Слава Україні!
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14.10.2020 17:49 Ответить
Героям Слава!
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14.10.2020 22:00 Ответить
Слава Україні! Героям Слава! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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14.10.2020 17:51 Ответить
Там десь далеко на Волині,Створилась армія УПА,Щоби воскресла Україна І завітала свобода. Ми вище прапор піднімемо,Тризуб повернем до чола, І крикнем "Слава! Слава! Слава Україні!" Так, щоб здригнулася земля.
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14.10.2020 17:51 Ответить
Теперь понятно почему дезертир дрыстнул из Киева
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14.10.2020 17:52 Ответить
Теперь понятно зачем храбрый гетьман перекрывал проходы на Банковую.
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14.10.2020 18:54 Ответить
І це не вперше.
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14.10.2020 19:24 Ответить
4 і 5 питання зелі:
чи потрібна українська мова?
і
чи потрібна Україні армія?
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14.10.2020 17:53 Ответить
Є ще питання -Чи потрібна українцям Україна???)))
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14.10.2020 18:43 Ответить
"...Мої предки були красиві ворогам на подив і злість"
Рядок з біографії - сестри Тельнюк https://www.reverbnation.com/show/25175403?id_unique=artist_841027
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14.10.2020 17:53 Ответить
Які вимоги, до агентів Кремля? Там державна зрада і кубло корупції їм - імпічмент, нові вибори і трибунал.
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14.10.2020 17:54 Ответить
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 5750
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14.10.2020 17:55 Ответить
в Кам'янці-Подільському..

У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 4278
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14.10.2020 18:18 Ответить
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 7952
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14.10.2020 18:20 Ответить
Героям слава!
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14.10.2020 18:25 Ответить
На пять вопросов "гаранта" у народа за год его каденции накопилось уже 105.
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14.10.2020 17:55 Ответить
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 4826
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14.10.2020 17:56 Ответить
Слава Украiнi!
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14.10.2020 17:58 Ответить
Героям Слава!
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14.10.2020 22:02 Ответить
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 6931
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14.10.2020 18:01 Ответить
прикольно, а что такое марув? че за дерьмо?
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14.10.2020 18:12 Ответить
а что такое марув



да какие-то очередные ватные поющие трусы.) не берiть, пане, в голову.
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14.10.2020 18:46 Ответить
Ну так между "хочу" "и поздравляю" оно же самолично и представилось.
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14.10.2020 21:37 Ответить
От навіщо ту соску кацапську сюди і зараз?
Хай дальше сракою на росіі крутить, нам своіх фріків вистачає, один зе чого вартий
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14.10.2020 18:19 Ответить
в нквд ? ****** драна
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15.10.2020 00:55 Ответить
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 4948
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14.10.2020 18:13 Ответить
Згвалтують, вб'ють, здеруть шкіру і зроблять берці.
І пощастить якщо зроблять це саме в такому порядку.,
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14.10.2020 18:22 Ответить
а з тими, шо його туди вибрали, шо зроблять ?
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14.10.2020 18:35 Ответить
Посодют довічно за корупцію
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14.10.2020 18:26 Ответить
а їх виборців, що привели зрадників до влади?
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14.10.2020 19:59 Ответить
гы!!банально утонут!! после пули в затылок и задержавшись в петле!!
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15.10.2020 01:09 Ответить
коли приходить рюзьге мiр.



У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 4676




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14.10.2020 18:15 Ответить
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 8367
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14.10.2020 18:16 Ответить
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 892
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14.10.2020 18:16 Ответить
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 8036
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14.10.2020 18:17 Ответить
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 5295
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14.10.2020 18:17 Ответить
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 5393
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14.10.2020 18:18 Ответить
это что за чмо, явно айкосика соснул
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14.10.2020 18:23 Ответить
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 3987

У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 4331

ВОСПОМИНАНИЯ ИВАНА КИНДРАТА.
Родился в 1923 г., доктор медицины, Рочестер, США.
«В июне 1941 г. я жил в студенческом общежитии по ул. Скарбкивской, 10 во Львове. 29 июня приблизились войска Вермахта, в городе была паника и беспорядок. Оставались войска особого назначения НКВД. Знакомый, что жил напротив тюрьмы по ул. Лонцкого, рассказал, что в ночь с 28 июня слышал оттуда глухие выстрелы и сумасшедшие крики. Мы, 4 студента, отправились на разведку. Замурованную теперь и закрытые тогда тюремные ворота подорвали связкой гранат. Перед входом во двор увидели 8 мертвых мужчин и женщин, около стены - еще две женщины, еще живые, но окровавленные и в бессознательном состоянии. В дальнейшем выяснилось, что это были не узники, а наемные рабочие, которых уничтожили последними, как свидетелей кровавого преступления. Обе женщины вскоре умерли. Убиты они все 10 были уколами штыков, кое-кто имел по множеству ран в груди и животах. Со двора двери вели к большому помещению, с горой трупов аж под потолок. Нижние были еще теплые. Возраст жертв - между 15 и 60 годами, но подавляющее большинство 20-35 лет. Лежали в разных позах, с открытыми глазами и с масками ужаса на лицах. Между ними немало женщин. На левой стене были распяты трое мужчин, едва покрытых одеждой с плеч, с отрезанными половыми членами. Под ними на полу, в полусидячих наклонных позах - две монашки, с теми органами во рту. Выявленные нами жертвы энкаведистского садизма были убиты выстрелами в рот или в затылок. Но еще больше было заколотых штыками в живот. Одни - голые или почти голые, другие - в порядочном уличном платье. Один был в галстуке, наверное, только что арестованный. Из центрального помещения, затопленного лужами крови, вели два коридора. Я пошел направо, в надежде отыскать живых. Первая камера: на вбитом в стену крюке повешенный на шнуре человек в военных штанах и сапогах. Его рост выше того крюка. На стене выцарапана надпись: «Да здравствует свободная Россия». Жертва - майор советской авиации. К одной из следующих камер трудно было подступиться. По ту сторону дверей - несколько тел, прильнувших лицом к щели дверей. Догорали остатки ядовитого газа - запах тухлых яиц. В следующей камере - две очень молодые и даже после смерти красивые женщины, задушенные, со шнурами на шее. Рядом двое младенцев с разбитыми черепами. На наличнике двери - свежие пятна разбрызганного мозга. Еще одно проявление зверства - отъятые пальцы, снятая ремнями кожа на спинах. Накручивали кожу на палку постепенно, изо дня в день. Заканчивали один ремень - начинали второй. Тщательно надрезали скальпелем, стерилизуя предыдущие места, чтобы пытаемый не умер преждевременно. ...Попадаю в большее помещение, со столом посередине. На столе привязан обнаженный человек с невероятно скорченным лицом. Тело покрыто стеклянным колпаком. На животе - раны со странными дырами. Вдруг из дыр вылезают один за другим несколько крыс. Это - один из многих видов пыток энкаведистов. Под колпак к живому заключенному запускали голодных крыс. Все. Силы меня покинули. Кажется, потерял за этот час лет 12 жизни. Теряя сознание от ужаса, выбежал из тюрьмы. Никто из нас так и не наткнулся на живых. В разбитом магазине беру фотоаппарат и возвращаюсь фотографировать гору трупов, распятых священника и монашку в главном помещении. К камерам уже невмоготу возвращаться. За неделю мои фотографии появились в «Краковских вестях», но не все, некоторые были признаны нецензурными. Такие дикие преступления показывать не рискнули. Позже, в 1943 году, я закопал эти фотографии на огороде у родной хаты.
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14.10.2020 18:22 Ответить
Україна, понад усе! Не дамо Зе команді обісрати пам'ять героїв, які віддали своє життя за Україну, капітуляцією, "пасматреть в глаза" пацюку, "предовратить гуманитарную катастрофу" в Криму і іншими мансами нашого "обраного".
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14.10.2020 18:18 Ответить
Не треба дивитися в землю чи ховати очі - ви на своїй землі
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14.10.2020 18:26 Ответить
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 5984
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14.10.2020 18:27 Ответить
Вподобайка!
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14.10.2020 18:35 Ответить
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 6044
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14.10.2020 18:47 Ответить
В президента нема. Он на передовой.
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14.10.2020 18:48 Ответить
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 1758
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14.10.2020 18:50 Ответить
Більшість ******** українців не вважають, що Україна - понад усе, бо інакше вони не зробили б свій вибір і не продовжували б підтримувати його.
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14.10.2020 18:57 Ответить
Ця більшість, шо таргани. Ще ми до тарганів не дослухались.
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14.10.2020 19:18 Ответить
На РАБссии от одного имени Степан Бандера красная тряпка чЛенина упала к Мавзолею....заменили на Триколор генерала Власова....
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14.10.2020 19:01 Ответить
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 4369
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14.10.2020 19:35 Ответить
В Україні реально тільки одна націоналістична партія - це ЄС. Решта то камуфльоване театралізоване шоу розраховане на неокрєпшиє уми.
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14.10.2020 19:02 Ответить
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 2620
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14.10.2020 19:34 Ответить
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 9933

Вічна пам'ять
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14.10.2020 20:37 Ответить
Слава нації!
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14.10.2020 19:57 Ответить
Смерть ворогам!
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14.10.2020 22:04 Ответить
Слава Украине! Вы всё вернём, и враги пожалеют что родились на свет
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14.10.2020 19:58 Ответить
Что же Вы, сударь, у нас в Чехии спасаетесь?
Ну-ка домой, возвращать.
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14.10.2020 21:29 Ответить
у нас в Чехии



слышь, матрёха, твоя "Чехия" на сранях-рязанях.
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14.10.2020 21:33 Ответить
Не. Если уж кацапку где-то прислонили, то вокруг все ее.
Вот так выходит нетвердой походкой из-за чужого сарая, поправляя труселя, а сарай-то уже и не совсем чужой...
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14.10.2020 21:36 Ответить
Чья это наша Чехия? Кацапским ночным бабочкам Чехия не принадлежит
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14.10.2020 22:50 Ответить
Дивлюсь на ці фото, серце радіє. Адже саме ці люди, це красива, наповнена позитивом справжня, могутня, непохитна Україна.
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14.10.2020 20:06 Ответить
+++ А жінки які у нас гарні, справжні красуні.
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15.10.2020 13:06 Ответить
А зеле-чмо с дермаком свалило под шумок из Киева !!!!
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14.10.2020 20:47 Ответить
в прошлом году Зеля и ПОртянкин! тоже удрали на 14 .10. Боялись.
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14.10.2020 22:19 Ответить
Класс!!!

Погуляли, передали в никуда какие-то требования и разошлись.

Борцы!!! НациОналисты!!! Страшные люди вобще...
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14.10.2020 21:33 Ответить
Дарма хіхікаєш.
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14.10.2020 22:22 Ответить
А что будет дальше ,сколько уже этих требований передавали и все по боку .Ну побьют где -нибудь каких-то зажопов ,неизвестные,всех переловят и пересажают , Билецкий на их суде толкнет речь о репрессиях режима против патриотов и на этом все закончиться
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15.10.2020 08:39 Ответить
ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА !!! ГЛАВНОЕ НЕ ДАТЬ ИМ БЕЖАТЬ КАК ЯНУКОВИЧ !)
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14.10.2020 22:05 Ответить
с головами в банках переборщили....надо не шоу устраивать, а сделать так чтоб фигуранты из банок взяли и вдруг пропали....навсегда....а не шоу устраивать для парашских и мировых СМИ, давать им повод лить гов..о на национал-патриотический рух....
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14.10.2020 22:23 Ответить
Лучше бы ******** Киве дали, чем бесполезно факелами махать.
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14.10.2020 23:36 Ответить
пропала ..пропала ..моя ненька..в день покрова???
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14.10.2020 22:27 Ответить
1.ВСЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ ЗА ВСЕ СМЕРТИ ПАТРИОТОВ ВСЕМИ СВОИМИ ТРУПАМИ !!! 2. ВСЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ ЗА КРАЖУ ИЗ БЮДЖЕТА ВСЕМ СВОИМ СОСТОЯНИЕМ !!! 3.ЗА ГЕНОЦИД НАЦИИ, ДОЛЖНЫ ВЫРОДИТЬСЯ ВРАГИ НАРОДА !!!
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15.10.2020 00:11 Ответить
ГЛАВНОЕ ПРОСТО УБИВАТЬ ВРАГА !!!
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15.10.2020 00:16 Ответить
БОЛЬШИНСТВО ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ СДЕЛАНЫ ДЛЯ ЗАХВАТА РЕСУРСОВ И ТЕРРИТОРИИ !!! НО РЕДКОСТЬ И САМЫЕ ГЛАВНЫЕ, КОГДА НАРОДЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ПРОТИВ КОРРУПЦИОНЕРОВ !)
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15.10.2020 00:24 Ответить
Слава Степану Андреевичу Бандере!!!
Смерть мацкалам, совкам, предателям Присяги, предателям Родины и им сочувствующим!
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15.10.2020 06:23 Ответить
Напоминают белорусских бабушек с шариками.
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15.10.2020 12:25 Ответить
"Основна проблема України - це моральна деградація, а все інше - наслідки " Любомир Гузар . На чиї гроші вони живуть і мітингують, на гроші злодюг ,які бояться Зеленського як вогню. І це найголовніша ганьба України, коли частина народу, прикриваючись гаслами прагне захопити владу, щоб продовжувати обкрадати народ вже на мільярди, а друга частина без мізків, але з м'язами їм в тому допомагає
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15.10.2020 13:41 Ответить
 
 