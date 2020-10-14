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Новости Революция в Беларуси
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Беларусь вручила Украине ноту протеста из-за указа Зеленского о привлечении белорусских IT-специалистов

Беларусь вручила Украине ноту протеста из-за указа Зеленского о привлечении белорусских IT-специалистов

Министерство иностранных дел Беларуси 14 октября вызвало украинского посла Игоря Кизима по поводу указа президента Владимира Зеленского о продлении срока пребывания белорусских IT-специалистов в Украине и вручили ему ноту протеста.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД, передает Цензор.НЕТ.

Выданный украинским президентом указ в Минске назвали "недружественным и дискриминационным", а также граничащим с вмешательством во внутренние дела Беларуси. В белорусском МИД утверждают, что этот указ подрывает доверие в двусторонних отношениях.

"В связи с этим украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью", - заявили в МИД.

В белорусском ведомстве также пригрозили Украине ответными мерами для защиты национальных интересов. Вместе с тем в Минске заявляют, что не имеют намерений пересекать "красные линии".

Как сообщалось 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь".

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Автор: 

Беларусь (7886) Зеленский (20202) нота протеста (140) IT-индустрия (244)


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Топ комментарии
+54
А вот нечего было досматривать машину украинского посла Кизима на границе
Сами виноваты 😀😜😜
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14.10.2020 18:23
+46
Недоразвитое ты создание - Украина поддержала беларуское гражданское общество, поддержала санкции против узурпатора.
Приютив IT специалистов - лишила режим Лукашенко существенной части доходов.
Что тебя штырит как путиноида или лукашиста?
Или ты один из них и есть?
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14.10.2020 18:28
+24
пусть еще МИД Беларуси ноту протеста Цензору предъявит.. Мы тут такое на диктатора Лукашенко пишем, что уши заворачиваются и усы дыбом встают..
Живе вільна Беларусь!
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14.10.2020 18:32
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Грошы уцякаюць! На сабак у чорнай вопратцы ужо не хапае
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14.10.2020 22:56 Ответить
пу еще подкинет им на з.п.
пока платят, пока и лупят, а мозгов нету, чтобы понять быстротечность момента
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15.10.2020 01:22 Ответить
Брешиш, дурень. З росіянами також були "один народ". Бог сотворив різні народи, з різними мовами, традиціями і культурою. І ми з білорусами також різні. У нас різна мова, національні костюми, вишивка, архітектура ( яку більшовики майже знищили) і культура.( побачили на протестах). Як сусіди, русини, білоруси, литовці і поляки -- ми мали спільні союзи в різні часи, але не більше.
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22.10.2020 14:25 Ответить
Тупа ти курка, Оксана Стецьків. Якщо не розумієш написаного в цілому. Я не вважаю білорусів одним з українцями народом. Це так вважають Лукашенко з пуціним. Тому мій пост мав звернення до Лукашенка. Якщо ми один народ, то чому він біситься, що ми допомогаємо білорусам? Але ти дійсно тупа, якщо вириваєш слова з контекста і починаєш обзивати людей. Хочеш здаватися розумною, краще стули писок і думай мозгами. Тупа курка!
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22.10.2020 16:33 Ответить
И в Латвию айтишники уехали.
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14.10.2020 23:27 Ответить
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