Беларусь вручила Украине ноту протеста из-за указа Зеленского о привлечении белорусских IT-специалистов
Министерство иностранных дел Беларуси 14 октября вызвало украинского посла Игоря Кизима по поводу указа президента Владимира Зеленского о продлении срока пребывания белорусских IT-специалистов в Украине и вручили ему ноту протеста.
Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД, передает Цензор.НЕТ.
Выданный украинским президентом указ в Минске назвали "недружественным и дискриминационным", а также граничащим с вмешательством во внутренние дела Беларуси. В белорусском МИД утверждают, что этот указ подрывает доверие в двусторонних отношениях.
"В связи с этим украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью", - заявили в МИД.
В белорусском ведомстве также пригрозили Украине ответными мерами для защиты национальных интересов. Вместе с тем в Минске заявляют, что не имеют намерений пересекать "красные линии".
Как сообщалось 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь".
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