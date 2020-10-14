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Новости Местные выборы-2020
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Руководитель ячейки ОПЗЖ в Бобровице стрелял в мужчину, который повредил агитпалатку, - полиция. ФОТО

Мужчина попросил женщину-агитатора убрать палатку "Оппозиционной платформы - за жизнь". Та отказалась и позвала на подмогу руководителя бобровицкой ячейки партии. Дело закончилось стрельбой из револьвера под патрон Флобера.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Один из местных жителей 1981 года попросил агитатора, которая находилась в палатке, убрать ее. Женщина растерялась, поэтому позвала на место происшествия руководителя партийной ячейки 1975 года. Когда последний оказался на месте происшествия, между мужчинами завязался конфликт", - сказано в сообщении.

В полиции рассказали, что активист испортил палатку, а представитель партии выстрелил ему в плечо.

Оба участника конфликта написали заявления в полицию.

Также на Цензор.НЕТ: Офис ОПЗЖ облили красной краской в Сумах. ФОТО

Следователи открыли производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение, карается штрафами, общественными или исправительными работами. На мужчину, который испортил палатку, составили админпротокол за мелкое хулиганство.

Руководитель ячейки ОПЗЖ в Бобровице стрелял в мужчину, который повредил агитпалатку, - полиция 01
Руководитель ячейки ОПЗЖ в Бобровице стрелял в мужчину, который повредил агитпалатку, - полиция 02
Руководитель ячейки ОПЗЖ в Бобровице стрелял в мужчину, который повредил агитпалатку, - полиция 03
Руководитель ячейки ОПЗЖ в Бобровице стрелял в мужчину, который повредил агитпалатку, - полиция 04

Автор: 

агитация (507) драка (2016) местные выборы (2752) Нацполиция (16424) стрельба (3250) Черниговщина (1485) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+27
Патриота наградить, коллаборантов судить.
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14.10.2020 19:07
+17
опжезисти вороги України.
їхню агітацію потрібно заборонити.
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14.10.2020 19:10
+13
ОпаЗажопу це запеклий ворог України, і ця гидота буде знищена.
А зєфейк - гімно.
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14.10.2020 19:08
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Руководитель ячейки ОПЗЖ в Бобровице стрелял в мужчину, который повредил агитпалатку, - полиция - Цензор.НЕТ 4202
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14.10.2020 19:00 Ответить
Два чобота-сапоги !!))
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14.10.2020 19:06 Ответить
один лівий, другий правий - обидва рвані та брудні
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14.10.2020 20:04 Ответить
«Во всем виновата Россия!
Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
..... . . . . ..
Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
. как бы усский мир.. https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg ... https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg ...
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. https://uploads.disquscdn.com/images/9f97978005612e4eccfa695840fdab91b5999d8c800aed528e4000ff2b7570cb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/70**************************************************************.png https://uploads.disquscdn.com/images/bce8391bb2dd9c6116213dd4730f7c6041764ed5be62436fe4eeeea9b05e35e2.png . . https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/8185************************************************************.jpg ....

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14.10.2020 19:03 Ответить
На фото, как я понял по прикиду, глава ячейки... Почему фото обрезали и не показали лакированые туфли????))))
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14.10.2020 19:05 Ответить
Дык они по-ходу видаать кошерные..
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14.10.2020 19:28 Ответить
может "лакированные кроссовки" ?
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14.10.2020 22:14 Ответить
Керівник осередку ОПЗЖ в Бобровиці стріляв у чоловіка, який пошкодив агітнамет, - поліція - Цензор.НЕТ 581
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15.10.2020 08:47 Ответить
Патриота наградить, коллаборантов судить.
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14.10.2020 19:07 Ответить
ОпаЗажопу це запеклий ворог України, і ця гидота буде знищена.
А зєфейк - гімно.
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14.10.2020 19:08 Ответить
а по результатам віборов они возьмут большинство в міськраді
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14.10.2020 19:11 Ответить
Трошки знаю обстановку в Бобровиці. Думаю ОПЗЖ більшість не візьме. Скоріше НАШ Край буде першим. Хлопці розвернулись. Грошей повно. Агітатори закуплені і думаю по ходу підмащені і виб. комісії))!!
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14.10.2020 19:41 Ответить
"Наш Край" це "перефарбовані" регіонали. Їх не гнати, а кожне падло питати "Скажи, ****, "паляниця"! А як не вимовить правильно то треба *******...
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14.10.2020 19:49 Ответить
Даже еще хуже.
Это легализованая часть натуральных бандюганов
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14.10.2020 22:55 Ответить
Наш Край - не набагато кращі
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14.10.2020 21:45 Ответить
ну чому ви пишете якесь "гімно", а не лайно?
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14.10.2020 20:06 Ответить
можна помедленнее Я записываю ?
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14.10.2020 19:09 Ответить
опжезисти вороги України.
їхню агітацію потрібно заборонити.
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14.10.2020 19:10 Ответить
вот сейчас их выберут и они тут же сами себя запретят )))
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14.10.2020 19:27 Ответить
Правильно! Сколько можно раскачивать лодку. Одну партию надо оставить, остальные запретить!
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14.10.2020 20:19 Ответить
жартівник
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14.10.2020 20:26 Ответить
Некогда сейчас шутить! Одна партия должна быть! Народ и партия должны быть едины! Всё долно быть без вариантов, только, РАДИ ЧЕЛОВЕКА, ВСЕ НА БЛАГО ЧЕЛОВЕКА. Развели тут оппозиционеров, от этого и бардак в стране.
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14.10.2020 20:43 Ответить
Лаптеголовый, они не оппозиционеры, а колаборанты.
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14.10.2020 21:10 Ответить
нужно коллаборантов уничтожать!
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14.10.2020 19:10 Ответить
шо тебя сдерживает ?
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14.10.2020 19:28 Ответить
даркість сайду мабуть
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14.10.2020 20:08 Ответить
как правило те кто за ОП за Жопу злобные люди ,как говорил Макаревич "Злобные Дебилы "
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14.10.2020 19:11 Ответить
Надо было на месте этот револьвер руководителю ячейки засунуть в то место, которым он думает
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14.10.2020 19:11 Ответить
та мабуть сували, аж ричажок курка зламали, а потім вирішили, що потрібні речові докази та витягли...
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14.10.2020 20:11 Ответить
почему сбу не открыло дело за зраду Мертвечука в страну агрессора? Руководитель ячейки ОПЗЖ в Бобровице стрелял в мужчину, который повредил агитпалатку, - полиция - Цензор.НЕТ 6153
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14.10.2020 19:11 Ответить
так СН объеденяется с ОПЖЗ
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14.10.2020 19:12 Ответить
Шоу,ты уже здесь??? )))
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14.10.2020 19:30 Ответить
так СН обєбєняєтся з ОПзЖопи
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14.10.2020 20:12 Ответить
З надімедроленого флобера і завалити можна.
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14.10.2020 19:11 Ответить
Ні, я неправильно висловився. Для самозахисту він не годиться через ніяку зупиняючу дію, а от піддімедроливши, пробивна здатність кулі таки чимала завалити як два пальці об....
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14.10.2020 19:14 Ответить
За внесение изменений в конструкцию уголовная статья.нет денег на травмат лучше с балончиком ходить а то могут и с боевого ответить.
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14.10.2020 19:17 Ответить
Ствол якраз без змін лишається.
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14.10.2020 19:18 Ответить
як у вухо або в шию, то і конструкцію не потрібно змінювать
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14.10.2020 20:14 Ответить
Недавно Ведмедчук ездил на Мацковию,просил денег на выборы и Фуфломицин Путлера....
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14.10.2020 19:12 Ответить
Денег Мертвечуку и так девать некуда, так что не думаю что дело в деньгах, его юристы не успевают узаконивать подачки ***** из бюджета РФ. А вот посиделки с плешфюрером и разговоры о фуфломицине - это предвыборный пиар по мнению кремлёвских политтехнологов. Насколько это подействовало на украинских ватников - увидим на выборах.
Тут ещё нюанс - Мертвечука где-то две недели держали в кремлёвском инкубаторе, иначе его к телу бункерфюрера не допустили бы...
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14.10.2020 19:32 Ответить
кацапов и ватников нужно выжигать под корень!
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14.10.2020 19:15 Ответить
Проти колорадів , самий дієвий , дідовський, засіб , це гас і вогонь !!)))
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14.10.2020 19:30 Ответить
Рукводитель"ячейки ОПЗЖ".. Прям как большевики-членинцы, суки ячеистые.
ОПЗЖ - мразота, потомки краснопузых НКВДистов и приверженцы рашистского *****,
руководителя всемирной организации террористов и человеконенавистнического Оркостана.
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14.10.2020 19:16 Ответить
Толпы молодых людей ходят по домам, квартирам раздают гречку, сахар и прочее дерьмо,старики берут,молодежь ржет от невиданного аттракциона щедрости Опожоперов Ведведчука...
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14.10.2020 19:17 Ответить
Флобер- це тренувальна зброя (хоча якщо набої дімедрольні, то можна і вбити). Курок спиляний для полегшення діставання з кишені... Ідійот цей зажоп.
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14.10.2020 19:26 Ответить
ти з такого флобера нікуди не вцілиш, тільки впритул, яка вона тренувальна...
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14.10.2020 20:20 Ответить
Отака от- тренувальна. З довжиною ствола 4-6 дюймів все нормально потрапляє в ціль, ствол то нарізний.
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14.10.2020 20:43 Ответить
нема там чотирьох дюймів, ствол не нарізний та сілуміновий, кулька меньше отвору ствола та бовтається в ньому при стрельбі як скажена бджола
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14.10.2020 21:40 Ответить
єдине що можна зробити щоб вцілити в щось з двох метрів, це замість "пороху" в патрони засипать сірку з сірників, а так у пивну банку більше ніж з метра-півтора не вцілиш з першого пострілу, мабуть один раз з десятьох
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14.10.2020 21:53 Ответить
це ж не пнєвматика
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14.10.2020 21:59 Ответить
та ще як важіль взводу курка зпиляний чи зламаний, спуск курка дуже важкий, точно не вцілити в щось
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14.10.2020 22:11 Ответить
У мене 440 сафарі (Харків). Ствол нарізний, куля приймає форму ствола і на виході вже не кулька, а циліндрик з нарізами. Зараз вже не стріляю, бо закрився чеський завод, що випускав набої, а ціни на німецькі злетіли невиправдано високо.
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14.10.2020 22:09 Ответить
це не сафарі 440, а іграшка, що продається в інтернет-магазинах без дозволів
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14.10.2020 22:13 Ответить
Калібр той же, дозволи на них не потрібні. Проте дійсно є момент, що у турків стволи без нарізів. В Україні це єдиний пристрій для відстрілу набоїв, що має піротехнічну складову, на який не потрібен дозвіл.
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14.10.2020 22:18 Ответить
зайди, як хочеш до дозвільной системи , вони пояснять, що вже потрібний, як ствол нарізний, та ще й контрольний відстріл з трьох набоїв заставлять робити, за гроші
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14.10.2020 22:31 Ответить
як той мундєль тільки поцілив в хлопця? мабуть цілив в ногу, а поцілив у плече
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14.10.2020 22:28 Ответить
Руководитель ячейки *за жизнь* стрелял в человека. Никого ничего не удивляет? Как и не удивляет никого то что Мертвечук и Жопоблок с лозунгом *ЗА МИР* привели в Украину войну и окупантов. Что дальше? Педофилы будут насиловать детей *за счастливое детство*, а насильники насиловать женщин *за защиту матери и ребенка*?
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14.10.2020 19:39 Ответить
Ці, якщо дорвуться до влади, і не такими патронами будуть стріляти, підтверджено подіями на Майдані в лютому 2014 року.
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14.10.2020 19:50 Ответить
Интересно видел ли кто-то опзж агитку во Львове или Франыке? Правильно , только в жопе агитаторов в морге на столе лежащих.
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14.10.2020 20:19 Ответить
ОПЗЖ- бандюганы, все с стволами ходят.
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14.10.2020 20:46 Ответить
Ці виродки, при зеленському, всякий страх втратили.
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14.10.2020 21:10 Ответить
намет на фото гарно виглядає))
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14.10.2020 21:30 Ответить
Сєпарам можна стріляти навіть в мирних містах, військовим НЕ МОЖНА навіть на фронті.
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14.10.2020 22:09 Ответить
ДА ОТРАВИТЕ ЕГО БЛЕДНОСИНЕКРАСНЫМИ ПАГАНКАМИ !!!
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15.10.2020 01:09 Ответить
Наградить руководителя ячейки ОПЗЖ в Бобровице почётным знаком «Ворошиловский стрелок», выдать именной пулемёт и оформить безлимитную отстрелочную карту на мужчин, посягающих на агитпалатки.
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15.10.2020 08:57 Ответить
Це, тому що, досі відсутній закон про колаборантів.
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15.10.2020 10:48 Ответить
 
 