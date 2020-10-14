Руководитель ячейки ОПЗЖ в Бобровице стрелял в мужчину, который повредил агитпалатку, - полиция. ФОТО
Мужчина попросил женщину-агитатора убрать палатку "Оппозиционной платформы - за жизнь". Та отказалась и позвала на подмогу руководителя бобровицкой ячейки партии. Дело закончилось стрельбой из револьвера под патрон Флобера.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Один из местных жителей 1981 года попросил агитатора, которая находилась в палатке, убрать ее. Женщина растерялась, поэтому позвала на место происшествия руководителя партийной ячейки 1975 года. Когда последний оказался на месте происшествия, между мужчинами завязался конфликт", - сказано в сообщении.
В полиции рассказали, что активист испортил палатку, а представитель партии выстрелил ему в плечо.
Оба участника конфликта написали заявления в полицию.
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Следователи открыли производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение, карается штрафами, общественными или исправительными работами. На мужчину, который испортил палатку, составили админпротокол за мелкое хулиганство.
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Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
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Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
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А зєфейк - гімно.
Это легализованая часть натуральных бандюганов
їхню агітацію потрібно заборонити.
Тут ещё нюанс - Мертвечука где-то две недели держали в кремлёвском инкубаторе, иначе его к телу бункерфюрера не допустили бы...
ОПЗЖ - мразота, потомки краснопузых НКВДистов и приверженцы рашистского *****,
руководителя всемирной организации террористов и человеконенавистнического Оркостана.