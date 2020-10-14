Мужчина полоснул по шее участника АТО/ООС, раздававшего газеты партии "Удар" в Соломенском районе, - Кличко
Агрессивный мужчина сначала цеплялся к агитаторам, раздававшим газеты, а после ранил одного из них ножом в шею. Молодой человек в реанимации, напавшего задержали.
Об этом сообщил в Фейсбуке мэр столицы, лидер партии "Удар" Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья! Сегодня в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии "Удар" - молодого парня Станислава, который раздавал на улице газету. Парень, участник АТО/ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц", - написал Кличко.
Он отметил, что, по словам свидетелей, Станислав вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего, который цеплялся к другим волонтерам, а когда отвернулся, мужчина достал нож и нанес ему проникающее ранение в шею.
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Потерпевшего забрала скорая помощь. Сейчас он в реанимации.
Кличко добавил, что правоохранители оперативно задержали злоумышленника, продолжаются следственные действия.
"Убежден, злоумышленник понесет ответственность за всей в строгости закона. Станиславу желаю сил выжить. Спасибо медикам, которые делают все, чтобы спасти парня", - подытожил Кличко.
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це вороги.
они сами друг друга перережут
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це фатальна помилка...Ніколи не повертайтеся спиною до неадекватів! Завжди тримайте їх в полі зору і будьте готові до різного розвитку ситуації. Той агресивний виродок мабуть псих.Як ківа.
везде одни и те же симптомы.нетерпимость к чужому мнению,выбору.все описано в методичках у психиатров
(Бр. Стругацкие, «Обитаемый Остров», 1969 г.)
Я так думаю, если бы отлупили какого нибудь козла, который агитировал за опзж, то мертвечук уже кипятком бы сцал!
А мог бы уничтожить хотя бы одну сепарскую тварь а может даже несколько и сохранить жизни. А так сам себя убил и оставил своих детей один на один с врагом.
"Проникающее" - это прокол с погружением в мышечную ткань
Это принципиально...отрывать нападавшему яйца в прямом смысле или просто побеседовать и узнать почему он это сделал...
це напад на українського діяча.
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В Одессе стоит куча палаток из них шариевцы раздают красные шарики, зажопинцы, нашкраховцы червоненка, зеленые филимонова, доверяки трухи и морская кивалова...проходя мимо у меня возникает желание их сломать....или набить морду...когда выпью это желание обостряется ))))
А "нема різниці" - це не наше гасло.
Если рашенфашистам не удалось убить украинца, а украинец убил рашенфашиста, значит Венедиктова устраит слезливые посиделки с родственниками убитого рашенфашиста, а вся ее бандитская прокуратура будет стараться засадить уцелевшего украинца в тюрьму.
Результат - безнаказанность рашенфашистов, уверенных, что при Зеленском можна безнаказанно убивать украинцев, и даже если не удасться убить, то Венедиктова и коррумпированные нашпигованные путлеровской сволочью "украинские" суды защитят их от правосудия, поэтому звереют.
Кста, зебобики, помните - " да хоть Портнов, главное Пороха посадить" ?