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Новости Местные выборы-2020
14 031 81

Мужчина полоснул по шее участника АТО/ООС, раздававшего газеты партии "Удар" в Соломенском районе, - Кличко

Мужчина полоснул по шее участника АТО/ООС, раздававшего газеты партии

Агрессивный мужчина сначала цеплялся к агитаторам, раздававшим газеты, а после ранил одного из них ножом в шею. Молодой человек в реанимации, напавшего задержали.

Об этом сообщил в Фейсбуке мэр столицы, лидер партии "Удар" Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья! Сегодня в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии "Удар" - молодого парня Станислава, который раздавал на улице газету. Парень, участник АТО/ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц", - написал Кличко.

Он отметил, что, по словам свидетелей, Станислав вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего, который цеплялся к другим волонтерам, а когда отвернулся, мужчина достал нож и нанес ему проникающее ранение в шею.

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Потерпевшего забрала скорая помощь. Сейчас он в реанимации.

Кличко добавил, что правоохранители оперативно задержали злоумышленника, продолжаются следственные действия.

"Убежден, злоумышленник понесет ответственность за всей в строгости закона. Станиславу желаю сил выжить. Спасибо медикам, которые делают все, чтобы спасти парня", - подытожил Кличко.

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Мужчина полоснул по шее участника АТО/ООС, раздававшего газеты партии Удар в Соломенском районе, - Кличко 01

Автор: 

Киев (25469) Кличко (4635) местные выборы (2752) нападение (2207) УДАР (915)


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Топ комментарии
+67
вату треба вибивати.
це вороги.
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14.10.2020 19:41
+34
Пока ти получал "цивільну освіту" (что это вообще такое? гугл-транслейт?) цей хлопець защищал страну в АТО.
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14.10.2020 19:45
+28
У ваты из лугандона есть одна особенность: они так и норовят жить среди нормальных людей. Давно заметил: даже приезжая в Киев (Одессу, Львов, Днепр) они не стремятся жить как культурные, воспитанные люди; напротив, это быдло начинает учить всех "как жить", хоть по месту работу, хоть по месту проживания.
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14.10.2020 20:04
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Понаіхало...
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14.10.2020 19:41 Ответить
...криворожих.
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14.10.2020 23:54 Ответить
вату треба вибивати.
це вороги.
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14.10.2020 19:41 Ответить
та можно не вбивати переселить всю вату в одно место
они сами друг друга перережут
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14.10.2020 19:51 Ответить
У ваты из лугандона есть одна особенность: они так и норовят жить среди нормальных людей. Давно заметил: даже приезжая в Киев (Одессу, Львов, Днепр) они не стремятся жить как культурные, воспитанные люди; напротив, это быдло начинает учить всех "как жить", хоть по месту работу, хоть по месту проживания.
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14.10.2020 20:04 Ответить
Прокацаплене агресивне падло потрібно інтернувати до **********. Їх не має сенсу перевиховувати і утримувати в ув'язненні за наш рахунок. Російське прізвище злочинця? Уже достатньо! Рішенням суду позбавити українського громадянства і хай "служить Україні" повернувшись в ********* звідки колись прибули його предки. І хай вони його там перевиховують своїми кацапськими методами на кацапському суржику. А життя в *********і, думаю, досить серйозне покарання.
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14.10.2020 20:09 Ответить
а когда отвернулся, мужчина достал нож и нанес ему проникающее ранение в шею.

==================================
це фатальна помилка...Ніколи не повертайтеся спиною до неадекватів! Завжди тримайте їх в полі зору і будьте готові до різного розвитку ситуації. Той агресивний виродок мабуть псих.Як ківа.
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14.10.2020 21:42 Ответить
Да, похоже это психбольной. Сейчас в психбольницах сократили койки, посокращали сотрудников, психов повыбрасывали на улицу вот и результат. Все во вред народу- зэков на улицу, психов на улицу, пусть народ хлебает и голосует за зеленую муть.
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14.10.2020 22:00 Ответить
насаживается неуважение с самого "верха". Вот две урки напихивают еду в свои черные ротяки, остальных заставили просто наблюдать
Чоловік різонув по шиї учасника АТО/ООС, який роздавав газети партії "Удар" у Солом'янському районі, - Кличко - Цензор.НЕТ 2239
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14.10.2020 20:05 Ответить
и внатуре - какого садиться и торчать...???, так аппетит можно испортить, и желудок...
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14.10.2020 20:24 Ответить
Їм не видали ні ложок ні виделок, щоб Зєєєлє очі не вибрали, тому і сидять як засватані!
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14.10.2020 21:00 Ответить
а откуда такой вывод про "вату" ? мотивы придурка с ножом в статье совершенно не описаны
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14.10.2020 20:54 Ответить
а шо их описывать?посмотри видосы с **********,с микелёвым...жирика посмотри,унылую лошадь в конце концов.
везде одни и те же симптомы.нетерпимость к чужому мнению,выбору.все описано в методичках у психиатров
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14.10.2020 22:06 Ответить
Это было жуткое змеиное гнездо, набитое отборнейшей дрянью, заботливо отобранной дрянью, эта дрянь собрана здесь специально для того, чтобы превращать в дрянь всех, до кого достает гнусная ворожба радио, телевидения и излучения башен

(Бр. Стругацкие, «Обитаемый Остров», 1969 г.)
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14.10.2020 22:08 Ответить
Интересно, это будет хулиганство или мелкое хулиганство?
Я так думаю, если бы отлупили какого нибудь козла, который агитировал за опзж, то мертвечук уже кипятком бы сцал!
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14.10.2020 19:41 Ответить
замах на вбивство
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14.10.2020 22:42 Ответить
это же не системно.
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14.10.2020 23:56 Ответить
отаких, як той нападник потрібно загратовувати на 20-30 років.
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14.10.2020 19:42 Ответить
По поведению можно понять кто чей симпатик. Агитаторы от ОПЗЖ сами хамят и кидаются на прохожих (был свидетелем), а симпатики ОПЗЖ - кидаются на вежливых агитаторов проукраинских партий
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14.10.2020 19:42 Ответить
100%.Наглючі ,як голодні собаки.Понатикали своїх ОПЗЖшних палаток на кожному кроці і чіпляються до перехожих.
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14.10.2020 22:44 Ответить
Молодий хлопець газети роздає, мабудь нема цивільної освіти. Іншого пояснення в мене нема.
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14.10.2020 19:43 Ответить
Пока ти получал "цивільну освіту" (что это вообще такое? гугл-транслейт?) цей хлопець защищал страну в АТО.
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14.10.2020 19:45 Ответить
ты идиот?
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14.10.2020 19:54 Ответить
Результат того что власть закрывает глаза на вражескую Медведчуковскую пропаганду и зомбирование по ТВ и в кремлевских агитячейках РПЦ
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14.10.2020 19:44 Ответить
Если вы не уничтожаете врага ето не значит что враг будет сидеть сложа руки. Если вы не хотите воевать за свой дом и свою страну то готовтесь потерять все.
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14.10.2020 19:46 Ответить
Вы предлагаете копать окопы по тротуарам и вокруг домов?
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14.10.2020 20:05 Ответить
Ветеран российско-украинской войны Николай Микитенко, совершивший самосожжение на Майдане Незалежности в Киеве в ночь с 10 на 11 октября, умер
А мог бы уничтожить хотя бы одну сепарскую тварь а может даже несколько и сохранить жизни. А так сам себя убил и оставил своих детей один на один с врагом.
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14.10.2020 20:24 Ответить
Террор совершенно парализует нервную систему.
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14.10.2020 20:31 Ответить
"Проникающее ранение" (в тексте) и "полоснул" (в заголовке) - это две разные вещи.
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14.10.2020 19:46 Ответить
проникающее может быть колотым, резанным, и т.д.
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14.10.2020 19:50 Ответить
"Полоснул" - это максимум разрез верхнего слоя кожи.
"Проникающее" - это прокол с погружением в мышечную ткань
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14.10.2020 23:47 Ответить
полоснуть можно до и кости
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15.10.2020 19:16 Ответить
Тут сразу вопрос...атошник по форме был или по граждане подрабатывал за Удар...
Это принципиально...отрывать нападавшему яйца в прямом смысле или просто побеседовать и узнать почему он это сделал...
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14.10.2020 19:46 Ответить
та яка різниця ?
це напад на українського діяча.
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14.10.2020 19:47 Ответить
Еще раз ключевое слово..на политического или на украинского....???
======
В Одессе стоит куча палаток из них шариевцы раздают красные шарики, зажопинцы, нашкраховцы червоненка, зеленые филимонова, доверяки трухи и морская кивалова...проходя мимо у меня возникает желание их сломать....или набить морду...когда выпью это желание обостряется ))))
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14.10.2020 20:02 Ответить
Сегодня праздник. Мог бы и выпить с друзьями...
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14.10.2020 20:13 Ответить
Ви там тримайтесь. Бо інакше немає різниці.
А "нема різниці" - це не наше гасло.
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14.10.2020 20:14 Ответить
Нападающему сначала оторвать яйца - а потом уже беседовать (по желанию)
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14.10.2020 23:49 Ответить
Надеюсь Виталик не оставит это.
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14.10.2020 19:49 Ответить
маю надію, що не тільки Віталік
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14.10.2020 19:52 Ответить
разыщет нападающего и ударит его правой? Или чего в ждете от Кличко?
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14.10.2020 20:08 Ответить
А не провалится? Годы уже не те . Я с Ягубкиным Сашей, Царство Небесное , на ринге был свое время , сейчас я старпер в форме.
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14.10.2020 20:17 Ответить
Ждем что насадит тебя на бутылку
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14.10.2020 23:49 Ответить
ждите ждуны порохососные
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21.10.2020 11:08 Ответить
Агрессивный мужчина,ну-ну...кто оплатил?
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14.10.2020 19:51 Ответить
Мужчина полоснул по шее участника АТО/ООС, раздававшего газеты партии "Удар" в Соломенском районе, - Кличко - Цензор.НЕТ 9387
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14.10.2020 19:51 Ответить
хороша картиночка, давно вже пора тут таке дописувать, а то влаштували бійню поро-хоботи з зеле-бобіками
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14.10.2020 19:55 Ответить
Жесть, всяких урок да ножевичков развелось. Насмотрятся в ютубе всякой ерунды про "ножевой бой"...
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14.10.2020 19:52 Ответить
Чтобы воткнуть в шею нож, особого ума не надо.
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14.10.2020 21:28 Ответить
Мужчина полоснул по шее участника АТО/ООС, раздававшего газеты партии "Удар" в Соломенском районе, - Кличко - Цензор.НЕТ 3423
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14.10.2020 19:53 Ответить
браво
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14.10.2020 19:56 Ответить
Размеры балалаек видать и о размерах,тьфу...
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14.10.2020 19:59 Ответить
Ведмедчук был недавно на Мацковии просил денех у кума КГБиста на выборы...а также Фуфломицин от короны вируса...
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14.10.2020 19:55 Ответить
Чоловік різонув по шиї учасника АТО/ООС, який роздавав газети партії "Удар" у Солом'янському районі, - Кличко - Цензор.НЕТ 8688
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14.10.2020 19:59 Ответить
Интересно, в Англии во время визита не пытался исполнить?
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14.10.2020 20:10 Ответить
https://censor.net/ru/news/3224793/rukovoditel_yacheyiki_opzj_v_bobrovitse_strelyal_v_mujchinu_kotoryyi_povredil_agitpalatku_politsiya
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14.10.2020 20:02 Ответить
ты тоже нарик с ОП за Жопу ?
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14.10.2020 20:16 Ответить
При Зеле сепарня уже вкрай оборзела от безнаказанности...
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14.10.2020 20:20 Ответить
Плоды политики Зеленского и деятельности Венедиктовой.
Если рашенфашистам не удалось убить украинца, а украинец убил рашенфашиста, значит Венедиктова устраит слезливые посиделки с родственниками убитого рашенфашиста, а вся ее бандитская прокуратура будет стараться засадить уцелевшего украинца в тюрьму.
Результат - безнаказанность рашенфашистов, уверенных, что при Зеленском можна безнаказанно убивать украинцев, и даже если не удасться убить, то Венедиктова и коррумпированные нашпигованные путлеровской сволочью "украинские" суды защитят их от правосудия, поэтому звереют.
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14.10.2020 20:26 Ответить
Боже, поможи Станіславу.
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14.10.2020 21:02 Ответить
Ну собсно, как дружбан Зе Портнов и обещал, патриотов начали резать.
Кста, зебобики, помните - " да хоть Портнов, главное Пороха посадить" ?
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14.10.2020 21:06 Ответить
Ну зачем его задержали? Ведь у него торчал нож в спине,и было две дырки в животе ,а так его просто задержали.
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14.10.2020 21:08 Ответить
От ватных негодяев в Украине , должны оставаться только силуэты, очерченные мелом на асфальте !!!
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14.10.2020 21:17 Ответить
Поклонники СН и Верещук страшны и беспощадны...
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14.10.2020 21:27 Ответить
а шо ж за мущщіна? Де деталі?
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14.10.2020 21:42 Ответить
Ну, якщо подивимося до якої політичної сили відносяться ті, хто у нас єдиноправильний в Україні то, я б не став звинувачувати у всьому сєпарів. Доводилося мені і в реалі зустрічати прихильників "єдиного рятівника України", які вели себе дуже агресивно.
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15.10.2020 10:39 Ответить
 
 