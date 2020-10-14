Мужчина полоснул по шее участника АТО/ООС, раздававшего газеты партии "Удар" в Соломенском районе, - Кличко

Агрессивный мужчина сначала цеплялся к агитаторам, раздававшим газеты, а после ранил одного из них ножом в шею. Молодой человек в реанимации, напавшего задержали.

Об этом сообщил в Фейсбуке мэр столицы, лидер партии "Удар" Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья! Сегодня в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии "Удар" - молодого парня Станислава, который раздавал на улице газету. Парень, участник АТО/ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц", - написал Кличко.

Он отметил, что, по словам свидетелей, Станислав вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего, который цеплялся к другим волонтерам, а когда отвернулся, мужчина достал нож и нанес ему проникающее ранение в шею.

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Потерпевшего забрала скорая помощь. Сейчас он в реанимации.

Кличко добавил, что правоохранители оперативно задержали злоумышленника, продолжаются следственные действия.

"Убежден, злоумышленник понесет ответственность за всей в строгости закона. Станиславу желаю сил выжить. Спасибо медикам, которые делают все, чтобы спасти парня", - подытожил Кличко.

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