Мы не хотим украинских заробитчан: они говорят по-русски и готовы работать за копейки, - глава МВД Эстонии Хельме

Министр внутренних дел Эстонии, глава Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что рост числа украинских заробитчан является для его страны нежелательным, ведь украинцы не говорят по-эстонски и готовы работать за минимальную плату.

Об этом он заявил в интервью DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не хотим, чтобы их (украинских заробитчан. - Ред.) стало здесь слишком много. Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском, они будут разговаривать на русском - это все понятно. Я понимаю их очень хорошо, это, конечно, для них легче, и они будут пополнять русскоязычное население в Эстонии. Поэтому мы против этого", - сказал Хельме.

Министр подчеркнул, что Эстония как небольшая страна не может позволить себе массовый приток мигрантов.

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"Если мы откроем все двери и ворота для украинцев, то через некоторое время ... Мы же видим статистику - десятки тысяч украинцев перебрались в Эстонию. Это немало для Эстонии. … Если бы нас было 100 млн, пусть бы приезжали 100 тыс. украинцев", - добавил он.

Хельме также опасается, что украинские трудовые мигранты могут отобрать работу у местного населения.

"Они готовы работать за мизерные зарплаты. Потеряют работу наши люди - и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные средства", - пояснил он.

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По некоторым оценкам, в Эстонию в течение последних лет прибыли более 25 000 трудовых мигрантов из Украины. Многие из них трудятся в области строительства.

По данным МВД Эстонии, в рамках иммиграционной квоты украинцы получали наибольшее количество временных видов на жительство среди всех иммигрантов. К примеру, за первое полугодие 2018 года на украинцев пришлось около 80 процентов выданных в Эстонии видов на жительство.

По данным статистического ведомства страны, на 1 января 2020 года в Эстонии проживали 1 328 360 человек.

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