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Мы не хотим украинских заробитчан: они говорят по-русски и готовы работать за копейки, - глава МВД Эстонии Хельме

Мы не хотим украинских заробитчан: они говорят по-русски и готовы работать за копейки, - глава МВД Эстонии Хельме

Министр внутренних дел Эстонии, глава Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что рост числа украинских заробитчан является для его страны нежелательным, ведь украинцы не говорят по-эстонски и готовы работать за минимальную плату.

Об этом он заявил в интервью DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не хотим, чтобы их (украинских заробитчан. - Ред.) стало здесь слишком много. Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском, они будут разговаривать на русском - это все понятно. Я понимаю их очень хорошо, это, конечно, для них легче, и они будут пополнять русскоязычное население в Эстонии. Поэтому мы против этого", - сказал Хельме.

Министр подчеркнул, что Эстония как небольшая страна не может позволить себе массовый приток мигрантов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Глава МИД Эстонии Рейнсалу предложил выслать из страны украинских заробитчан, нарушивших режим самоизоляции

"Если мы откроем все двери и ворота для украинцев, то через некоторое время ... Мы же видим статистику - десятки тысяч украинцев перебрались в Эстонию. Это немало для Эстонии. … Если бы нас было 100 млн, пусть бы приезжали 100 тыс. украинцев", - добавил он.

Хельме также опасается, что украинские трудовые мигранты могут отобрать работу у местного населения.

"Они готовы работать за мизерные зарплаты. Потеряют работу наши люди - и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные средства", - пояснил он.

Также на Цензор.НЕТ: 17 украинских заробитчан могут оштрафовать на 9600 евро и выслать из Эстонии за нарушение самоизоляции

По некоторым оценкам, в Эстонию в течение последних лет прибыли более 25 000 трудовых мигрантов из Украины. Многие из них трудятся в области строительства.

По данным МВД Эстонии, в рамках иммиграционной квоты украинцы получали наибольшее количество временных видов на жительство среди всех иммигрантов. К примеру, за первое полугодие 2018 года на украинцев пришлось около 80 процентов выданных в Эстонии видов на жительство.

По данным статистического ведомства страны, на 1 января 2020 года в Эстонии проживали 1 328 360 человек.

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Автор: 

украинцы (3860) Эстония (1410) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+39
Малороский скот аля кацапы в Германии..приедет скоторылое начнёт варнякать па рузьки ностальгировать по совку, рассказывать шо оно пабЯдитель......при этом этот скот не забывает регулярно получать пособие от Германии..и самое главное что его назад на Рабсиюшку бульдозером не вытолкаешь..оно скоторылое рузькое будет рогом упираца сидеть в "гейропе", но назад на Рабсиюшку ехать не хочет..
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14.10.2020 20:12
+28
Естонці більш українці ніж наша вата!
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14.10.2020 20:11
+27
эстонец поймал золотую рыбку
Отпусти меня , выполню 3 твоих желания !
Эстонец ее берет за хвост и бьёт об дерево.
- за что ? Спрашивает рыбка
- нэна'да со мной ра'зговаривать по руске !
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14.10.2020 20:09
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Страница 4 из 4
а якби не кацапи, як би ти знав шо ти такий розумний шо аж страшно?
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15.10.2020 00:21 Ответить
Єта.Ні аррьгумьєнт.
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15.10.2020 22:30 Ответить
Эта ты тавой.. ни атвет..
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15.10.2020 23:30 Ответить
Всьйо пойняв.
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15.10.2020 23:31 Ответить
завтра не начнут, ибо эстонский даже за год не выучишь.
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14.10.2020 22:50 Ответить
Легче выучить польский, и в Польше там платят больше.
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14.10.2020 22:59 Ответить
Вот так вот....
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14.10.2020 22:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lUV9W9ndorw
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14.10.2020 22:17 Ответить
ты плохо учил историю... какой может быть национализм у захватчика?
захватчик это- нацист, причём плохой, потому что закончит , как гитлер ...в бункере, гляди не путай
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14.10.2020 22:31 Ответить
Не русккай нац-зм,а великодержавний шовінізм. Укр.нац-сти Самарку захопили?
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14.10.2020 22:40 Ответить
Кацапотвари здесь тоже не нужны. Иди в очко
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14.10.2020 22:43 Ответить
Ты, говнорылое, даже своей гавкотни не знаеш.
В очко, животное.
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14.10.2020 22:47 Ответить
Его рассказ был не о чём. Англо-говорящие американцы могут никогда не приехать работать на поля Эстонии. А вот таджикки и афганцы займут скоро ту нишу которую могли бы занять "русско-язычные" украинцы.
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14.10.2020 22:30 Ответить
"Мы не хотим, чтобы их (украинских заробитчан. - Ред.)стало здесь слишком много. Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском, они будут разговаривать на русском - это все понятно"Они готовы работать за мизерные зарплаты. Потеряют работу наши люди - и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные средства", - пояснил он.Источник: https://censor.net/ru/n3224799

А курва таки на зарплатні у Кремля - це вже тренд
Расєянє/ кацапи для нього НАЩІ ЛЮДИ
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14.10.2020 22:32 Ответить
В основном посыл понятен. Все восточно-европейские националисты действуют по копирке. Видимо, оригинал пишут еще восточнее и рассылают как Алекс Юстасу. Они все ******, по большому счету. И исполняют заказные танцы.
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14.10.2020 22:48 Ответить
Рынок всё отрегулирует. Если местное население не хочет выполнять какую-то работу,
её придётся отдвать другим людям.
Не нравятся украинцы - есть китайцы, негры, арабы - у них с эстонским всё в порядке.
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14.10.2020 22:58 Ответить
Mozet on xocet po angliski sto govorili.Angliji,Germaniji ili drugix zapadno evropejskix stranax vet po ruski tam nepogovoris.Dapustim u nas vy tocno nedogovorilis dopsutim magazinax po ruski,poskolku togo jazyka neznajet liudi prodavci do 30 let bolsinstve,a po angliski znajet i otvetit.Tut vet vtoroj jazyk tak angliski posle svojego jazyka
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14.10.2020 23:19 Ответить
Если в Эстонии необходим английский - пусть бы так прямо и сказал.
А так получается, что украинцы едут в Эстонию менять языковую ситуацию -
делать им больше нечего.
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15.10.2020 00:18 Ответить
какой-то министр редкостный дебил.
Причем здесь язык?
Украинцы против кацапов и за эстонцев.Так что ему еще надо??
И резануло: "Потеряют работу наши люди - и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные средства".
Руссике для него - это уже "наши люди"??? Тогда все понятно, почему он против украинцев.
Эстонцы, гоните эту русскую ку*ву в зашей.
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14.10.2020 23:06 Ответить
мизерные зарплаты говорят о коррупции в эстонском министерстве, так как это чёрный нал и отсутствие(сокрытие) фиксированной почасовой оплаты.
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14.10.2020 23:13 Ответить
Русские для него "наши люди", так как они живут там с 12 века. Их там 25 процентов. Не надо путать русских, и русскоязычных. Русские на равных правах в Эстонии, и естественно все знают эстонский язык. Они не батрачить туда ездят, а живут.
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14.10.2020 23:52 Ответить
Правильно він сказав.
Наші там туляться до кацапів і збільшують росіскомовну популяцію.
А це не є добре для будь-якої країни.
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15.10.2020 14:19 Ответить
не судите по себе.

Я бы в жизни не "тулився до кацапів і не збільшував росіскомовну популяцію".
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15.10.2020 22:01 Ответить
Подивіться демографічний склад Естонії. Рускіх там трішки менше, ніж в Маскві.Тому міністра розумію.
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17.10.2020 19:29 Ответить
да яму и па украинскі не спадабалась бы.
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14.10.2020 23:18 Ответить
а па єврєйскі?
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15.10.2020 12:33 Ответить
Здоровый национализм и протекционизм, Эстония для эстонцев прежде всего, Украина для украинцев а не для кацапов с жидами.
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14.10.2020 23:54 Ответить
Министр мог бы просто сказать, что для работы в Эстонии необходим базовый английский.
А разговоры о том, что украинцы отнимают у кого-то работу - это ни о чём.
Есть работодатель, и это ему решать кого выгоднее брать на работу.
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15.10.2020 00:23 Ответить
решает законодательство, а не работодатель. Потому в Германии украинцев нет на легальной работе - невыгодно немцам.
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15.10.2020 00:59 Ответить
В Германии нет украинцев на легальной работе , зато есть поляки.
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15.10.2020 10:22 Ответить
поляки есть потому что с паспортом ЕС ты можешь устроиться в любой стране ЕС.
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15.10.2020 10:58 Ответить
В Німеччині поляк ніколи не розмовляє російською, - бо польською, литовець - також в основному литовською, а не російською, молдавани, румуни, італійці тощо... - всі своєю національною... І мені за них приємно і по-доброму заздрісно. Бо поляка в Німеччині про те ніхто не назве "русаком", як вже з давніх давен звично звуть "русаками" у Німеччині всіх вихідців з республік колишнього СРСР (в тому числі українців, біларусів, казахів тощо). Ви ніколи не зрозумієте цінність та роль української мови як нашого національного самоідентифікатора та розмежовувача від кацапського міру поки вас самих десь за кордоном не назвуть "русаком", тільки за те, що іноземці почують від вас більш відому та впізнанну у світі кацапську. Ви ніяк, нічим не доведете їм, що ви не належите до кацапського міру, якщо розмовляєте російською - то для пересічного європейця ви - русак. Довести зворотнє буде надто складно, для людей твоя мова - маркер, до якої нації ти належиш.
А хотілося б іншого, хотілося б щоб німець, чи італієць тощо ідентифікував нас, українців, одразу вірно - почувши українську на вулиці, щоб не те що одразу визначив типу "о, це українець", а хоча б зрозумів, що це явно не русак, бо мова інша.
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15.10.2020 00:44 Ответить
Человек абсолютно верно все сказал. Если есть рабы готовые работать за еду, то естественно местные бизнесмены наймут их, а своим придется ехать работать за границу.
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15.10.2020 01:00 Ответить
Да не суди всех по себе, троллина репоедная!
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15.10.2020 12:46 Ответить
ТАК И УКРАИНЦАМ ЭТОГО НЕ НАДО !)
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15.10.2020 01:03 Ответить
Ага, украинцам надо официально получать минималку а все остальное дадут "в конверте", и мечтать потом о счастливой жизни при выходе на пенсию - когда за нее даже коммуналку хрен оплатиш и в перспективе окажешся на улице под забором с такими же уже счастливыми бомжами.
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15.10.2020 11:22 Ответить
Это право Эстонии - разрешать работать у себя в стране украинцам или не разрешать. Для этого есть имиграционная служба, закон и визовая политика. В чем проблема? Это Эстония, их страна и им решать кто там будет работать, а кто нет.
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15.10.2020 04:18 Ответить
Короче, Европа начинает обрубать даже тот усечённый безвиз, который был.
Спасибо команде недомерков Зеленского.
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15.10.2020 05:58 Ответить
А причем здесь безвиз к гастарбайтерам? Людям работающим в европейских странах необходимо получить рабочую визу, безвиз это не пребывание в стране 365 дней в году ( изучите тему и потом коментируйте)
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15.10.2020 07:11 Ответить
Безвиз туристический. Без 1000 евро на кармане не пускают.
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15.10.2020 08:07 Ответить
"Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин". При этом о чем он разговаривал - без разницы, но какие результаты! Хоть и неприятно, но министра понять можно, страх уже в крови.
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15.10.2020 07:13 Ответить
Потеряют работу.... русские, которые не готовы работать за мизерные средства...

Явно куплен кацапами.
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15.10.2020 08:05 Ответить
А ведь он прав, черт побери на 100%.
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15.10.2020 08:11 Ответить
А как же ваши негры и арабы. Хотя испанцы сами на негров похожи.
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15.10.2020 08:17 Ответить
Обычный унылый мусор-фашист, просо эстонский вариант. Его мнение особо никого не интересует , оно все равно не решает политику Эстонии по турдовой эмиграции.
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15.10.2020 08:46 Ответить
малоросы напряглись
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15.10.2020 09:24 Ответить
Это Зеленскому за то, что чётко не высказался по поводу Лукашенка.
Страны Балтии нас поддерживали во всём, а пришло зелёное ГМО,
и испортило всю малину.
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15.10.2020 09:35 Ответить
И за сколько же эти русскоговорящие рабы готовы отдаваться? Что даже эстонцам затошнило. За 500 евро в месяц, что-ли?
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15.10.2020 09:47 Ответить
Хельме вообще правый националист. Он давно говорит о нашествии граждан Украины. 25 000 для такой маленькой страны слишком много. Эстонским фермерам выгодно нанимать украинцев на уборку клубники, но проблема в том, что люди не возвращаются. Кто-то просит вид на жительство, кто-то вообще нелегально остается, работая например на стройках. В результате труд строителей обесценивается. В общем-то, это нормальный националист, а не наши ряженые идиоты. Нацепят вышиванку и думают, что они все проблемы порешали. Таким национализм о и должен быть. Он защищает свою Родину. Это называется протекционизм. К сожалению, у нас таких националистов нет. И потому украинцы скатились до нации дешевых гастеров, что-то типа филиппинцев. Позор. И меня удивляют люди, которые осуждают Хельме и при этом сами себя считают националистами.
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15.10.2020 10:13 Ответить
100%
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17.10.2020 19:33 Ответить
В Эстонии рулят эстонцы - потому эстонские министры озабочены тем,
чтобы эстонским рабочим было лучше.
А в Украине рулят неукраинцы, потому украинцы ищут работу за границей.
Можно позавидовать эстонцам.
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15.10.2020 10:20 Ответить
Так воруют и грабят или готовы работать за копейки ? Пусть эстонцы приглашают на работу к себе загорелых работников , очень хороших работников , готовых выучить эстонский язык...
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15.10.2020 12:06 Ответить
А нефиг говорить по-русски. Это и вас касается.
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15.10.2020 12:43 Ответить
Вас тоже...
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15.10.2020 13:24 Ответить
Якби розмовляли українською, то інші краще би сприймали.
русіш ізик ознака агресора.
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15.10.2020 14:17 Ответить
Головне що по "росейське" там розмовляють патріоти з моєї патріотичної області як і в німеччині чи в франції коли роботодавець поляк або росіянин який говорить тільки по російськи, зате місцеву мову не вивчить взагалі...
В мене був знайомий який прожив в штатах 5 років і взагалі не знав акглійської тому що жив в районі де поляки і росіяни, там і працював
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15.10.2020 13:01 Ответить
я думал только у нас министры дебилы . оказывается это международный тренд
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15.10.2020 14:01 Ответить
Ну, Эстония по экономическим и социальным показателям заткнула за пояс даже некоторые западноевропейские страны, поэтому нам бы еще поучиться у них. Но все равно, слышать такое неприятно((
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15.10.2020 15:09 Ответить
Ну вообще-то он прав, хочешь жить и работать в Эстонии выучи эстонский язык как минимум. Он как министр защищает интересы эстонцев и Эстонии, в отличие от кагала инородцев захвативших власть в нашей стране благодаря зебильно-ватному быдлу.
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15.10.2020 15:34 Ответить
А в чем дело? Установите законный минимум зарплаты и добейтесь легальной выплаты по закону, тогда таких проблем не будет. Берите большие штрафы с работодателей за нелегальную работу и зарплаты - вы же страна ЕС, а не орда. Не о том говоришь, "министр", если ваши местные жители вообще не хотят работать.
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15.10.2020 16:49 Ответить
Для получения гражданства требовать знание языка. Вроде как в Прибалтике требуют.
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15.10.2020 17:19 Ответить
Що там відбирати у місцевого населення? значна частина креативноі, здібної молоді давно вже тю-тю на багаті ЕС країни , а замістить їх хто?... справді, тут вже писали ...рюзьке..
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16.10.2020 04:04 Ответить
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