Мы не хотим украинских заробитчан: они говорят по-русски и готовы работать за копейки, - глава МВД Эстонии Хельме
Министр внутренних дел Эстонии, глава Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что рост числа украинских заробитчан является для его страны нежелательным, ведь украинцы не говорят по-эстонски и готовы работать за минимальную плату.
Об этом он заявил в интервью DW, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не хотим, чтобы их (украинских заробитчан. - Ред.) стало здесь слишком много. Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском, они будут разговаривать на русском - это все понятно. Я понимаю их очень хорошо, это, конечно, для них легче, и они будут пополнять русскоязычное население в Эстонии. Поэтому мы против этого", - сказал Хельме.
Министр подчеркнул, что Эстония как небольшая страна не может позволить себе массовый приток мигрантов.
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"Если мы откроем все двери и ворота для украинцев, то через некоторое время ... Мы же видим статистику - десятки тысяч украинцев перебрались в Эстонию. Это немало для Эстонии. … Если бы нас было 100 млн, пусть бы приезжали 100 тыс. украинцев", - добавил он.
Хельме также опасается, что украинские трудовые мигранты могут отобрать работу у местного населения.
"Они готовы работать за мизерные зарплаты. Потеряют работу наши люди - и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные средства", - пояснил он.
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По некоторым оценкам, в Эстонию в течение последних лет прибыли более 25 000 трудовых мигрантов из Украины. Многие из них трудятся в области строительства.
По данным МВД Эстонии, в рамках иммиграционной квоты украинцы получали наибольшее количество временных видов на жительство среди всех иммигрантов. К примеру, за первое полугодие 2018 года на украинцев пришлось около 80 процентов выданных в Эстонии видов на жительство.
По данным статистического ведомства страны, на 1 января 2020 года в Эстонии проживали 1 328 360 человек.
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захватчик это- нацист, причём плохой, потому что закончит , как гитлер ...в бункере, гляди не путай
В очко, животное.
А курва таки на зарплатні у Кремля - це вже тренд
Расєянє/ кацапи для нього НАЩІ ЛЮДИ
её придётся отдвать другим людям.
Не нравятся украинцы - есть китайцы, негры, арабы - у них с эстонским всё в порядке.
А так получается, что украинцы едут в Эстонию менять языковую ситуацию -
делать им больше нечего.
Причем здесь язык?
Украинцы против кацапов и за эстонцев.Так что ему еще надо??
И резануло: "Потеряют работу наши люди - и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные средства".
Руссике для него - это уже "наши люди"??? Тогда все понятно, почему он против украинцев.
Эстонцы, гоните эту русскую ку*ву в зашей.
Наші там туляться до кацапів і збільшують росіскомовну популяцію.
А це не є добре для будь-якої країни.
Я бы в жизни не "тулився до кацапів і не збільшував росіскомовну популяцію".
А разговоры о том, что украинцы отнимают у кого-то работу - это ни о чём.
Есть работодатель, и это ему решать кого выгоднее брать на работу.
А хотілося б іншого, хотілося б щоб німець, чи італієць тощо ідентифікував нас, українців, одразу вірно - почувши українську на вулиці, щоб не те що одразу визначив типу "о, це українець", а хоча б зрозумів, що це явно не русак, бо мова інша.
Спасибо команде недомерков Зеленского.
Явно куплен кацапами.
Страны Балтии нас поддерживали во всём, а пришло зелёное ГМО,
и испортило всю малину.
чтобы эстонским рабочим было лучше.
А в Украине рулят неукраинцы, потому украинцы ищут работу за границей.
Можно позавидовать эстонцам.
русіш ізик ознака агресора.
В мене був знайомий який прожив в штатах 5 років і взагалі не знав акглійської тому що жив в районі де поляки і росіяни, там і працював