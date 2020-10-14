Зеленский выложил фото обеда с военными, где военным не выдали тарелок. ФОТОФАКТ

Пресс-служба главы государства опубликовала фотографию обеда президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака с военнослужащими на Донбассе. На снимке видно, что индивидуальные тарелки стоят только перед Зеленским и Ермаком.

Фотография опубликована на официальном сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

Это фото из репортажа ОП из поездки Владимира Зеленского в зону проведения операции Объединенных сил.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Зеленский поздравил военнослужащих с Днем защитника Украины и вручил им государственные награды.

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"Благодарен каждому из вас. Вы делаете большое дело, за которое будут благодарны все поколения украинцев, - возвращаете нашу землю обратно. Верю в нашу общую победу над врагом", - сказал Зеленский военнослужащим.