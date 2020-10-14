Зеленский выложил фото обеда с военными, где военным не выдали тарелок. ФОТОФАКТ
Пресс-служба главы государства опубликовала фотографию обеда президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака с военнослужащими на Донбассе. На снимке видно, что индивидуальные тарелки стоят только перед Зеленским и Ермаком.
Фотография опубликована на официальном сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.
Это фото из репортажа ОП из поездки Владимира Зеленского в зону проведения операции Объединенных сил.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Зеленский поздравил военнослужащих с Днем защитника Украины и вручил им государственные награды.
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"Благодарен каждому из вас. Вы делаете большое дело, за которое будут благодарны все поколения украинцев, - возвращаете нашу землю обратно. Верю в нашу общую победу над врагом", - сказал Зеленский военнослужащим.
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Так. Сподіваюсь, що ти це вже зробив.
Якщо ні - на початку цієї новини на Цензорі є посилання на сайт преЗЕдента, а ось і https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/17/32/77/ff8f9824c2b3093a331a0be5aa11c8fe_1602689623_extra_large.jpeg посилання безпосередньо на фото з того ж сайту.
На випадок якщо не роздивишся там - ось скрін:
Вот и нашлось только четыре глубокие тарелки для юшки (причём перед Ермаком - сразу две - вот молодец!). Остальные - пусть борщ с мелких едят! Не пробовали?
По ним судят об умственным способностям лакеев великого пирожника.
Господь, милосердный, помилуй. Сколько ещё этот многострадальный народ украинский будет терпеть?
Где вы суки патриотические. Где ты, билецкий, со своим сраным нацкорпусом. Где "свобода"? Что в рабстве у олигархов?
Доколе эта зелёная пророссийская гниль, будет править? Может пришло время гнать?
противно
это я написал вне связи с Зеленским или с кем либо еще.
І, пис, до мене звертайся українською. Бо я твого собачого "ізика" не розумію ))
Нахера нам бздливые вояки?
На Донбасі є море? Де це **********?
Поэтому на юшку и нашлось только 2 тарелки глубокие! А остальные пусть ждут, а потом по очереди едят с этих двух, которые в наличии, если кто хочет первое!
Вот так то!
А все пусть сидят, ждут и смотрят на стаканы и ложки.