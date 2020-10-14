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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский выложил фото обеда с военными, где военным не выдали тарелок. ФОТОФАКТ

Пресс-служба главы государства опубликовала фотографию обеда президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака с военнослужащими на Донбассе. На снимке видно, что индивидуальные тарелки стоят только перед Зеленским и Ермаком.

Фотография опубликована на официальном сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

Это фото из репортажа ОП из поездки Владимира Зеленского в зону проведения операции Объединенных сил.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Зеленский поздравил военнослужащих с Днем защитника Украины и вручил им государственные награды.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский - военнослужащим: "У вас самая сложная, самая патриотическая работа". ФОТОрепортаж

"Благодарен каждому из вас. Вы делаете большое дело, за которое будут благодарны все поколения украинцев, - возвращаете нашу землю обратно. Верю в нашу общую победу над врагом", - сказал Зеленский военнослужащим.

Зеленский выложил фото обеда с военными, где военным не выдали тарелок 01

Автор: 

Зеленский (20210) Донбасс (26955) военнослужащие (6096) еда (352) День защитников и защитниц Украины (171)


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Топ комментарии
+115
После того как у военных при посещении ЗЕБЕНИ отбирали оружие, теперь дошло до одноразовой пластиковой посуды - а вдруг военные изобьют этой посудой Дезертира 😂
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14.10.2020 21:25
+86
Ну нормалек.

Два предателя жрут, а военные создают массовку.
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14.10.2020 21:17
+82
Главное двум роССийским предателям выдали. Выглядит как унижение Украинских воинов.
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14.10.2020 21:17
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Страница 6 из 6
У вас... *****! Ти зараз сам військовий! Забув? Ти навіть їх главний камандір ))
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15.10.2020 10:55 Ответить
Во время визита в Великобританию, руководитель МИ 6 потребовал, чтобы при разговоре с Зеленским отсутсвовал Ермак, дав понять таким образом, что тот является агентом российских спецслужб. А клоун возит этого хмыря на фронт, представляя актуальное знакомство с мест важной информацией.
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15.10.2020 11:30 Ответить
Видать, в западло солдатам есть с ним за одним столом.
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15.10.2020 11:44 Ответить
Комментаторам- идиотам надо зайти в офис президента и посмотреть фото !!!! ©
Так. Сподіваюсь, що ти це вже зробив.
Якщо ні - на початку цієї новини на Цензорі є посилання на сайт преЗЕдента, а ось і https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/17/32/77/ff8f9824c2b3093a331a0be5aa11c8fe_1602689623_extra_large.jpeg посилання безпосередньо на фото з того ж сайту.
На випадок якщо не роздивишся там - ось скрін:

Зеленський виклав фото обіду з військовими, де військовим не видали тарілок - Цензор.НЕТ 117
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15.10.2020 12:51 Ответить
Элементарно. Приехали нахлебники, и солдаты ,отдали им свои тарелки. Тарелки ,это большая проблема в воинских частях ещё с давних времён.... Рацион конечно шикарный , не то что в 80-х90_х .каша , каша,каша , а у корейцев :собака , собака,😊
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15.10.2020 13:02 Ответить
Я там ниже прописал: попривыкали брать сразу по три глубокие на пайку первого (горячее!!!), а потом и для кашла с салатом брать глубокую тарелку (легче донести, не высыпается!), а ещё и по нычкам своим складировать "про запас"!
Вот и нашлось только четыре глубокие тарелки для юшки (причём перед Ермаком - сразу две - вот молодец!). Остальные - пусть борщ с мелких едят! Не пробовали?
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15.10.2020 21:12 Ответить
Насадить на них рюкзаки по 25 кг и бросить на 3 дня :марш бросок На 20 км. Вот фотки бы вышли...☠️👍
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15.10.2020 13:08 Ответить
На фото лица наших военных довольно напряженные...Сидеть за одним столом с наркоманом и вражеским агентом, сливающим секретную информацию врагу (кацапам) во время войны - не каждый выдержит..
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15.10.2020 13:18 Ответить
Може думали чи не придушити гадів голими руками....
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15.10.2020 13:28 Ответить
Зеленський виклав фото обіду з військовими, де військовим не видали тарілок - Цензор.НЕТ 5277
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15.10.2020 13:28 Ответить
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15.10.2020 13:45 Ответить
Єдине уточнення - там повинен сидіти не "п`ятачок", а "віслючок" (ну той у кого "входить-та-виходить"). Але по суті фото тонко підкреслює суть конвульсій всієї ЗЕвлади)
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15.10.2020 20:42 Ответить
На этом сайте резвятся прихвостни потужного. Я бы на его месте комменты закрыл.
По ним судят об умственным способностям лакеев великого пирожника.
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15.10.2020 13:50 Ответить
У Зеленского выявили ФЕКАЛИТОЗ - где только не появится, так обязательно нагадит
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15.10.2020 13:55 Ответить
А кто выявил? Не Тодуров случайно?
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15.10.2020 21:05 Ответить
У меня нет слов. Это тупо издевательство.
Господь, милосердный, помилуй. Сколько ещё этот многострадальный народ украинский будет терпеть?
Где вы суки патриотические. Где ты, билецкий, со своим сраным нацкорпусом. Где "свобода"? Что в рабстве у олигархов?
Доколе эта зелёная пророссийская гниль, будет править? Может пришло время гнать?
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15.10.2020 14:30 Ответить
Так ты и так гонишь! Приплела и Господа, и Белецкого, и олигархов с "****** патриотическими"!
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15.10.2020 19:57 Ответить
Читаю комментарии и вижу, сколько еще у нас бездумных диванных комментаторов, которым не дай есть, дай погатить в комментах. Вчера на Пороха, сегодня на Зе, завтра на следующего...
противно

это я написал вне связи с Зеленским или с кем либо еще.
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15.10.2020 15:13 Ответить
цей вофка-нєдорозумєніє обсерається по всіх "фронтах". Так а де ж від бубочки чи від мєндєлі пояснення чому "пани" їдять, а хлопці їм в роти заглядають? ))
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15.10.2020 15:27 Ответить
Срочно дубль забацали, когда хай поднялся ? А без скандала никак? По каждому поводу нужно указывать что и как ?
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15.10.2020 17:29 Ответить
поприций, ти шо, за бубачку образився?? )).
І, пис, до мене звертайся українською. Бо я твого собачого "ізика" не розумію ))
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15.10.2020 17:34 Ответить
Воякам у которых язык отсох от страха перед ЗЕ - жрать вообще не давать!
Нахера нам бздливые вояки?
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15.10.2020 16:56 Ответить
українською, телепень. Українською пиши на українському форумі, тут тобі не твоя сизрань чи рязань.
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15.10.2020 17:35 Ответить
мелкокомандующий,когда-то говорил,что у него высокий айкю,посмотрел на "потное жиле"и понял шо в их табло полетят все тарелки сразу.
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15.10.2020 18:09 Ответить
На стіні прапор ВМС Украіни.
На Донбасі є море? Де це **********?
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15.10.2020 18:17 Ответить
А на Донбасі нема моря?
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15.10.2020 18:32 Ответить
Ви про Маріуполь чули?
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15.10.2020 18:33 Ответить
Ничего вы не понимаете. Всё дело в том, что при раздаче на первое идёт глубокая тарелка, а на кашло и салат - мелкая. Но военные любят и на второе брать глубокую (чтобы больше влезло и не высыпалось пока несёшь), а ещё любят брать "про запас", складировать у себя.
Поэтому на юшку и нашлось только 2 тарелки глубокие! А остальные пусть ждут, а потом по очереди едят с этих двух, которые в наличии, если кто хочет первое!
Вот так то!
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15.10.2020 18:30 Ответить
Это финиш.., зеля с ермаком сидят жрут, а бойцы ждут.
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15.10.2020 18:36 Ответить
Непорядок! Только разглядел: Ермак аж две глубокие себе прихватил! Сразу видно опыт!
А все пусть сидят, ждут и смотрят на стаканы и ложки.
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15.10.2020 18:37 Ответить
Ты смотри! По правую руку у Ермака кто сидит? И ему подсуетил глубокую, причём насыпано с горкой! Вот это Глава Офиса!
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15.10.2020 18:40 Ответить
И смотрит как на военнослужащих, которые на стороне Президента сидят,- вроде говорит: привыкли хватать сразу по три глубокие (горячо же!!!) - вот и не хватило! Сидите и втыкайте!
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15.10.2020 18:45 Ответить
Хто завгодно але не головнокомандувач і не президент..Скрізь обісрався!
Зеленський виклав фото обіду з військовими, де військовим не видали тарілок - Цензор.НЕТ 208

Зеленський виклав фото обіду з військовими, де військовим не видали тарілок - Цензор.НЕТ 5178
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15.10.2020 21:58 Ответить
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