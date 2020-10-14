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Новости Агрессия России против Украины
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Призыв отменят, когда каждый украинец будет способен защитить Родину и оказать первую медпомощь, - Хомчак

Призыв отменят, когда каждый украинец будет способен защитить Родину и оказать первую медпомощь, - Хомчак

В перспективе в Украине должна быть выстроена такая система, чтобы каждый мог в случае необходимости защитить свой дом и свою Родину, а также оказать первую медицинскую помощь. После этого можно будет вообще отказаться от призыва.

Об этом главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В перспективе у нас есть видение отказаться от призыва, но это может быть только тогда, когда у нас будет налажена система подготовки резерва. Мы должны создать такую ​​систему работы, чтобы каждый возле своего дома мог минимально уметь защитить его. Почему гражданин Украины не должен быть обученным всем элементам тактической медицины? Эти навыки и знания могут ему понадобиться где угодно, в любой ситуации вне военной службы, где он должен уметь оказать себе медицинскую помощь, тому, кто рядом, тем самым спасти жизнь себе или кому-то", - сказал Хомчак.

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По словам главнокомандующего, создание такой системы займет не полгода и не год, но есть понимание, какой она должна быть. "Такие системы требуют финансирования, подготовки кадров, начиная от обычных гражданских лиц и до глав громад и руководства государства. Когда такая система заработает, тогда мы сможем говорить об отмене срочной службы, ведь в ней больше не будет необходимости, потому что все те азы прошли. Когда гражданин умеет стрелять, знает медицину, инженерные вопросы, которые ему необходимы, и если завтра ему скажут "нужно встать на защиту Родины", то он знает, что он может это", - добавил Хомчак.

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Также он напомнил, что в этом году был уменьшен призыв на срочную службу.

"У нас сегодня, во-первых, идут контрактники. Сейчас армия укомплектована согласно численности, определенной законом, на 100%. Мы уже ставим вопрос не укомплектовать просто контрактниками, а мы уже переходим на качество. Мы понимаем, что когда будет качество, тогда будет совсем другой подход к выполнению боевых задач и в повседневной деятельности, и вообще к статусу военного", - сказал Хомчак.

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Автор: 

армия (8490) призыв (742) ВСУ (6543) резервисты (61) Хомчак (250)


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Топ комментарии
+20
о! и еще одно предвыборное обещание спустили в унитаз
зе-бобики, ау?
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14.10.2020 21:30
+16
Призов скасують, коли кожен українець буде здатний захистити Батьківщину і надати першу медичну допомогу, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4348
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14.10.2020 21:44
+12
если уклонист может стать главнокомандующим, то эта отмена будет не скоро
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14.10.2020 21:33
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https://censor.net/ru/user/36799 В США не вчать дохнути,в Британії не вчать дохнути.А в Ізраїлі прості євреї це також гої.
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15.10.2020 18:32 Ответить
Якщо вірити голлівуду, то в армії США новобранця готують такими ж методами як і за совка. В Британії служба в армії це просто робота яка забезпечується непорушними соціальними гарантіями (я там жив 5 років). А ось в Ізраїлі за загибель одного жида знищили ціле місто палестинців і вбили 1117 осіб включаючи дітей, жінок і старих. В результаті Сенат США виділив допомогу палестинцям в сумі 19 мільйонів доларів на відбудову і допомогу Ізраїлю - 680 мільйонів доларів на поповнення арсеналів...
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15.10.2020 18:45 Ответить
https://censor.net/ru/user/36799 Ізраїль і так випалював цілі поселення.Британський армійців готують добре.Армія це і є робота.Так має бути.Що до США,то різні роди військ,по різному готуються.Спецпризначенці Дельта,не так ж готуються,як льотчики.Та й фільми,то фільми.
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16.10.2020 01:50 Ответить
прикиньте кто командует в всу, дегенерат хомчак. какой говнокомандующий, такие и у него прихлебатели.такую чушь нести может только ******* хенерал. служить должны все , кому позволяет здоровье. минимум год. только не в совковой армии с дедовщиной и с покраской травы на плац а в армии стандартов нато.тот не мужик, кто в армии или на флоте не служил. а после службы демобилизованный получает комплект обмундирования и оружие для хранения дома и в случае проблемы может оборонять и семью и страну. не надо изобретать велосипед. просто адаптировать систему Швейцарии.
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14.10.2020 23:35 Ответить
А ГДЕ КУРСЫ СТРЕЛЬБЫ И МЕДПОМОЩИ В КАЖДОМ РАЙОНЕ !!!???
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15.10.2020 00:59 Ответить
НЕТ !!! ЗНАЧИТ ТЫ ПЗДЛО КОРРУПЦИОННОЕ !!!
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15.10.2020 01:00 Ответить
бред дебила..- даже не военного человека, а тем более не в таких регалиях....(((
каждый в армии и на войне НЕ НУЖЕН!!!- нужны ПРОФЕССИОНАЛЫ. крапка. этим всё сказано)))
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15.10.2020 02:21 Ответить
Достойний правоприэмник поффессора Януковича той сказав нам армія не потрібна і її добив, цей зелений дезертир теж для Шаломова робить все , від сдачі територій до розвалу ЗСУ. А військові, які терплять ніж в спині перетворюються на контрабадних зомбі.
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15.10.2020 06:19 Ответить
бити почали за Кучми
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06.11.2020 10:27 Ответить
Этон аступит когда родина будет заботиться о каждом гражданине, когда каждый получит хорошее бесплатное образование,медицину, честные суды, честных депутатов, достойную старость уверенность. А то они как-то наоборот хотят. Служи дурачек получишь значек, а мы пока тут шлюхам и своим деткам лексусы с пенсионного фонда и медицины будем покупать.
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15.10.2020 07:50 Ответить
Хибна думка. Це, настане тоді, коли кожен громадянин почне піклуватися про батьківщину. Чекати на те що "родіна" буде за вас піклуватися це, чисто совкова спадщина. Громадянин превише держави.
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15.10.2020 10:29 Ответить
Призыв отменят, когда каждый украинец будет способен защитить Родину и оказать первую медпомощь, а также когда каждый украинец научится играть членом на пианино.
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15.10.2020 07:51 Ответить
Ну, ви за шість років виявилися не здатними запровадити таку систему і в майбутньому врядчи це можливо. І вина в цьому не армії чи генштабу, а українських політиків, які бояться підготовленого народу. Без законодавчої влади такі реформи неможливі, а закони вони приймати не будуть ні за яких умов. Достатньо згадати навіть реакцію Порошенко на закон про зброю.
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15.10.2020 10:27 Ответить
Без оружия защитить родину? С палками как в 2014 году? Он издевается.
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15.10.2020 10:42 Ответить
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