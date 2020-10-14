Призыв отменят, когда каждый украинец будет способен защитить Родину и оказать первую медпомощь, - Хомчак

В перспективе в Украине должна быть выстроена такая система, чтобы каждый мог в случае необходимости защитить свой дом и свою Родину, а также оказать первую медицинскую помощь. После этого можно будет вообще отказаться от призыва.

Об этом главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В перспективе у нас есть видение отказаться от призыва, но это может быть только тогда, когда у нас будет налажена система подготовки резерва. Мы должны создать такую ​​систему работы, чтобы каждый возле своего дома мог минимально уметь защитить его. Почему гражданин Украины не должен быть обученным всем элементам тактической медицины? Эти навыки и знания могут ему понадобиться где угодно, в любой ситуации вне военной службы, где он должен уметь оказать себе медицинскую помощь, тому, кто рядом, тем самым спасти жизнь себе или кому-то", - сказал Хомчак.

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По словам главнокомандующего, создание такой системы займет не полгода и не год, но есть понимание, какой она должна быть. "Такие системы требуют финансирования, подготовки кадров, начиная от обычных гражданских лиц и до глав громад и руководства государства. Когда такая система заработает, тогда мы сможем говорить об отмене срочной службы, ведь в ней больше не будет необходимости, потому что все те азы прошли. Когда гражданин умеет стрелять, знает медицину, инженерные вопросы, которые ему необходимы, и если завтра ему скажут "нужно встать на защиту Родины", то он знает, что он может это", - добавил Хомчак.

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Также он напомнил, что в этом году был уменьшен призыв на срочную службу.

"У нас сегодня, во-первых, идут контрактники. Сейчас армия укомплектована согласно численности, определенной законом, на 100%. Мы уже ставим вопрос не укомплектовать просто контрактниками, а мы уже переходим на качество. Мы понимаем, что когда будет качество, тогда будет совсем другой подход к выполнению боевых задач и в повседневной деятельности, и вообще к статусу военного", - сказал Хомчак.

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