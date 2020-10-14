Призыв отменят, когда каждый украинец будет способен защитить Родину и оказать первую медпомощь, - Хомчак
В перспективе в Украине должна быть выстроена такая система, чтобы каждый мог в случае необходимости защитить свой дом и свою Родину, а также оказать первую медицинскую помощь. После этого можно будет вообще отказаться от призыва.
Об этом главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В перспективе у нас есть видение отказаться от призыва, но это может быть только тогда, когда у нас будет налажена система подготовки резерва. Мы должны создать такую систему работы, чтобы каждый возле своего дома мог минимально уметь защитить его. Почему гражданин Украины не должен быть обученным всем элементам тактической медицины? Эти навыки и знания могут ему понадобиться где угодно, в любой ситуации вне военной службы, где он должен уметь оказать себе медицинскую помощь, тому, кто рядом, тем самым спасти жизнь себе или кому-то", - сказал Хомчак.
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По словам главнокомандующего, создание такой системы займет не полгода и не год, но есть понимание, какой она должна быть. "Такие системы требуют финансирования, подготовки кадров, начиная от обычных гражданских лиц и до глав громад и руководства государства. Когда такая система заработает, тогда мы сможем говорить об отмене срочной службы, ведь в ней больше не будет необходимости, потому что все те азы прошли. Когда гражданин умеет стрелять, знает медицину, инженерные вопросы, которые ему необходимы, и если завтра ему скажут "нужно встать на защиту Родины", то он знает, что он может это", - добавил Хомчак.
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Также он напомнил, что в этом году был уменьшен призыв на срочную службу.
"У нас сегодня, во-первых, идут контрактники. Сейчас армия укомплектована согласно численности, определенной законом, на 100%. Мы уже ставим вопрос не укомплектовать просто контрактниками, а мы уже переходим на качество. Мы понимаем, что когда будет качество, тогда будет совсем другой подход к выполнению боевых задач и в повседневной деятельности, и вообще к статусу военного", - сказал Хомчак.
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каждый в армии и на войне НЕ НУЖЕН!!!- нужны ПРОФЕССИОНАЛЫ. крапка. этим всё сказано)))