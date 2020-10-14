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"Слуга народа" Якименко - Саакашвили: мы уже давно готовили реформу использования недр

Депутат СН, член комитета Рады по вопросам экологической политики и природопользования Павел Якименко ответил на обвинения секретаря исполнительного комитета Национального совета реформ Михеила Саакашвили.

Свою позицию Якименко озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы совместно с коллегами, специалистами, профильным Министерством, недропользователями и Госгеонедрами уже давно занимались подготовкой качественных изменений, обсуждали сценарии, риски, прогнозы и вывели наиболее приемлемую в наших реалиях концепцию", - написал он.

Якименко раскритиковал изменения в закон об использовании недр, которые предлагает Нацсовет реформ. Но отметил, что авторы зарегистрированного законопроекта открыты для диалога и готовы работать над реформой "совместно со всеми специалистами, которые хотят действительно изменить эту отрасль".

Читайте на Цензор.НЕТ: Саакашвили обвинил Службу геологии в мошенничестве с законопроектом об использовании недр

Якименко поддержал его коллега по партии и комитету Александр Мариковский.

"Господину Михеилу не понравилось, что депутаты, которые по закону имеют законодательную инициативу, не согласовали эту инициативу с @Все очень просто (это бренд реформ от Михо)", - написал он.

Мариковский предлагает Саакашвили попросить кого-то из депутатов внести альтернативный законопроект. "Тут как раз и выясним суть реформы и ее настоящее качество", - отметил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, секретарь исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили обвинил Службу геологии в попытках протащить законопроект о недрах, отвечающий интересам олигархов.

Также на Цензор.НЕТ: Цена на участок с янтарем на аукционе Госгеонедр выросла в 63 раза

Слуга народа Якименко - Саакашвили: мы уже давно готовили реформу использования недр 01
Слуга народа Якименко - Саакашвили: мы уже давно готовили реформу использования недр 02Слуга народа Якименко - Саакашвили: мы уже давно готовили реформу использования недр 03

Слуга народа Якименко - Саакашвили: мы уже давно готовили реформу использования недр 04
Слуга народа Якименко - Саакашвили: мы уже давно готовили реформу использования недр 05

Автор: 

законопроект (3219) Саакашвили (3307) Якименко (61) Госгеонедр (83) Слуга народа (2627) Мариковский Александр (14) недра (27)


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Топ комментарии
+5
Реформа під гаслом: "Все слугам - народу шиш!"
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14.10.2020 22:12
+3
При Порохе что-то Карсон смелей был. Ужен бы давно бы на крышу полез бы!
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14.10.2020 22:15
+3
Такое впечатление , - Что Суть реформы сводится с еще большим Обогащением власть имущих и обеднение бедных до Не имущих.
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14.10.2020 22:16
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Реформа під гаслом: "Все слугам - народу шиш!"
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14.10.2020 22:12 Ответить
А ты что думал что будет по другому?! Сколько Зеленский до президенства потратил на благотворительность? Я уже о налогах молчу!
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14.10.2020 22:16 Ответить
Так я не понял когда Михо начнет свой Михо-майданчик?!
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14.10.2020 22:14 Ответить
Рівно тоді коли за це заплатять. В даний час йому платять, щоб Міхо- Мфйданчіка не було.
"Слуга народа" Якименко - Саакашвили: мы уже давно готовили реформу использования недр - Цензор.НЕТ 9016
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14.10.2020 22:19 Ответить
інвесторів затримали на Хрещатику, мабуть не скоро, і в Грузію чомусь не їде.
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14.10.2020 22:36 Ответить
При Порохе что-то Карсон смелей был. Ужен бы давно бы на крышу полез бы!
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14.10.2020 22:15 Ответить
Такое впечатление , - Что Суть реформы сводится с еще большим Обогащением власть имущих и обеднение бедных до Не имущих.
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14.10.2020 22:16 Ответить
Пока народ будет вестись на разных клоунов то так и будет!
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14.10.2020 22:17 Ответить
Оставьте наши недра в покое,конченые вы оба,и все кто с вами
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14.10.2020 22:26 Ответить
Если бы Михо через год обвинил их, то был бы тот же самый ответ: мы давно ляля....
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14.10.2020 23:02 Ответить
занимались подготовкой качественных изменений, обсуждали сценарии, риски, прогнозы и вывели наиболее приемлемую в наших реалиях концепцию".

И как давно?Где конепция,кто её видел?И где резудьтат.
Мы на кухне тоже давно обсуждаем и имеем концепцию.Где разница между кухонным обсуждением и вашим,с коллегами и профильным министерством?
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14.10.2020 23:11 Ответить
потрібно було грекам більше грошей заплатити, що сракашвіля тут більше не з"являвся
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14.10.2020 23:22 Ответить
Усіх власників свердловин, просто, попереджаю, готуйтесь, настав ваш час платити..
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15.10.2020 00:18 Ответить
Саакашвили ....
Сколько было слов ....
Через неделю ...
Через две ....
В итоге них#я
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15.10.2020 05:50 Ответить
Зря Михо с Клованом связался ...
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15.10.2020 05:52 Ответить
А давайте не бла бла и "сам дурак"... А устроим ваш БРИФИНГ по этим законопроектам!!!!
Во время спора рождается ИСТИНА!
Там и увидим кто купленый казачек, а кто просто идиот!
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15.10.2020 11:44 Ответить
 
 