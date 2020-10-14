"Слуга народа" Якименко - Саакашвили: мы уже давно готовили реформу использования недр

Депутат СН, член комитета Рады по вопросам экологической политики и природопользования Павел Якименко ответил на обвинения секретаря исполнительного комитета Национального совета реформ Михеила Саакашвили.

Свою позицию Якименко озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы совместно с коллегами, специалистами, профильным Министерством, недропользователями и Госгеонедрами уже давно занимались подготовкой качественных изменений, обсуждали сценарии, риски, прогнозы и вывели наиболее приемлемую в наших реалиях концепцию", - написал он.

Якименко раскритиковал изменения в закон об использовании недр, которые предлагает Нацсовет реформ. Но отметил, что авторы зарегистрированного законопроекта открыты для диалога и готовы работать над реформой "совместно со всеми специалистами, которые хотят действительно изменить эту отрасль".

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Якименко поддержал его коллега по партии и комитету Александр Мариковский.

"Господину Михеилу не понравилось, что депутаты, которые по закону имеют законодательную инициативу, не согласовали эту инициативу с @Все очень просто (это бренд реформ от Михо)", - написал он.

Мариковский предлагает Саакашвили попросить кого-то из депутатов внести альтернативный законопроект. "Тут как раз и выясним суть реформы и ее настоящее качество", - отметил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, секретарь исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили обвинил Службу геологии в попытках протащить законопроект о недрах, отвечающий интересам олигархов.

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