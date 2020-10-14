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Украинский футболист Воронин устроился на работу в московское "Динамо"

Украинский футболист Воронин устроился на работу в московское

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин вошел в тренерский штаб московского "Динамо".

Об этом сказано на сайте российского футбольного клуба, информирует Цензор.НЕТ.

Воронин будет работать помощником нового главного тренера клуба Сандро Шварца.

Воронин выступал за московское Динамо во время карьеры футболиста. Цвета российского клуба украинец защищал в 2010—2014 годах.

На счету Воронина 74 матчей и 8 голов за сборную Украины.

В конце 2016 года Воронин закончил тренерские курсы в Украине и получил лицензию.

Ранее Воронин работал в тренерском штабе сборной Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Лига наций: Сборная Украины в Киеве обыграла Испанию

Автор: 

Воронин Андрей (4) россия (95352) футбол (3586)


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Топ комментарии
+27
А он всегда ватным был.
За украинские клубы никогда не играл.
В сборной за 10 лет забил 8 мячей - это, по сути, антирекорд для нападающего...
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14.10.2020 23:47
+25
зачем забивать ленту ватниками?!?
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14.10.2020 23:46
+18
Як завжди, весь неліквід стікається у рашку.
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14.10.2020 23:49
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зачем забивать ленту ватниками?!?
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14.10.2020 23:46 Ответить
чтоб знали в лицо врага
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14.10.2020 23:47 Ответить
А он всегда ватным был.
За украинские клубы никогда не играл.
В сборной за 10 лет забил 8 мячей - это, по сути, антирекорд для нападающего...
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14.10.2020 23:47 Ответить
Так ему эти, как их? Ноги мешали.
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14.10.2020 23:49 Ответить
Хто ж йому боронив забивати головою?
Мабуть, не "хто", а "що": у нього й голови, певно, бракує...
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15.10.2020 00:26 Ответить
Пусть разваливает москальский футбол в логове врага!
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14.10.2020 23:50 Ответить
а бывает не по сути?
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15.10.2020 07:44 Ответить
Ну что - деньги не пахнут !?...да ***** не пахнут а - ВОНЯЮТ, что и сам от них завонянный будешь !!
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14.10.2020 23:49 Ответить
а фули ... значит и для него "Крымбожий"
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14.10.2020 23:49 Ответить
Як завжди, весь неліквід стікається у рашку.
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14.10.2020 23:49 Ответить
Щас на вопрос журналистов скажет, что и "спорт в не политики" как втирают музыканты.
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14.10.2020 23:53 Ответить
На те воно й стічна канава.
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15.10.2020 00:27 Ответить
Да какой из него тренер,пустой понторез,будет нашим вредителем для московского футбола.
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14.10.2020 23:50 Ответить
ну и рашистскую вакцину ему у сраку!
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14.10.2020 23:53 Ответить
Теперь еще один будет нам вещать, что московиты нам братья.
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14.10.2020 23:54 Ответить
иудушка од фудбола
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14.10.2020 23:56 Ответить
он такой Украинский футболист,как Я китаец)
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14.10.2020 23:55 Ответить
Очень сомневаюсь, что он - тренер.
Разве что получатель зарплаты...
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15.10.2020 00:00 Ответить
Бедняга, опять будут грузинам в 3 мяча влетать )))
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15.10.2020 00:00 Ответить
Ну хочется ему бутсами щи хлебать.
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15.10.2020 00:02 Ответить
Кстати, поздравляю ордынцев - их сборная снова не выиграла в Лиге наций. На своем поле с Венгрией. Позорище!
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15.10.2020 00:05 Ответить
Ну да, всего лишь текущее первое место в группе, слабаки.
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15.10.2020 00:16 Ответить
Конечно слабаки, ведь играют в лиге В.
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15.10.2020 00:56 Ответить
таки да, нафиг печатаь инфу не о чем. ну бегал бычара , мяч по полю гонял, ну и че? дайте ему каток, пускай асфальт укатывает, толку больше будет .бало не пахнет.
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15.10.2020 00:08 Ответить
Ошибка в тексте. Он не украинский футболист.
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15.10.2020 00:35 Ответить
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВСЕГО ЕГО ИМУЩЕСТВА И СВЯЗАННОГО СНИМ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !!!
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15.10.2020 00:53 Ответить
Лайно оно и в Мокшабаде лайно.
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15.10.2020 01:03 Ответить
Ворону ніколи українцем і не вважав. Це всерівно, що назвати українцями наприклад Юрана чи Саленка. Оце ще не знаю політичних поглядів Віті Лєона, він теж за московитське дінамо бігав, але здогадуюсь, що йому також "какая разніца". Всі ці хлопці прибули свого часу грати до України із-за поребрика, тому годі сподіватися на щось інше.
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15.10.2020 01:06 Ответить
Так і Медведчук, і Допа з Гєпою, і Штепа з Шарієм та Труханом - всі українці формально.
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15.10.2020 01:32 Ответить
не український, а малоросский футболіст.
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15.10.2020 01:45 Ответить
Один рагуль поехал тренировать других рагулей. Вместе они выиграют ровным счётом нихера, если товарищ майор их мельдонием не накачает так, что из ушей литься будет. Ну и ладно. Пожелаем им попутного ветра в горбатую спину.
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15.10.2020 01:46 Ответить
футбольное чмо !!!
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15.10.2020 01:46 Ответить
Из него такой тренер - только на россии и работать.
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15.10.2020 04:11 Ответить
Колишній нападник-зрадник збірної України.
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15.10.2020 06:24 Ответить
А воно завжди було прокацапським чмо . До речі , друзі , завжди в збірній нападало на тих , хто намагався спілкуватися Українською - зробіть , нарешті , для себе висновки .
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15.10.2020 07:21 Ответить
Как то это странно. Столько внимания одному человеку, при наличии сотен тысяч других точно таких же заробитчан .
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15.10.2020 07:51 Ответить
лайно до лайна... все лайно тече до рашки-говняшки...
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15.10.2020 07:53 Ответить
Ватний мудак
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15.10.2020 07:58 Ответить
НУ И триколор ЕМУ в ДУПУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
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15.10.2020 08:15 Ответить
Ну я і з богом, Парасю, поки люди трапляються. В УКраїні тільки повітря буде чистіше. Чим більше такого лайна поїде з України, тим краще буде життя для справжніх українців.
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15.10.2020 08:36 Ответить
Заправлять кацапским топливом автомобили,готовить на кацапском газе еду,собирать кацапские автомобили,пользоваться кацапской бытовой химией,которой весь Эпицентр забит и т.д. это нормально,все молчат. Но "патриоты" резко повылазили на Воронина.
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15.10.2020 09:42 Ответить
Рядовой ногомячист. Его пик его карьеры это по сезону в Байере и Майнце кажется. В остальном так и остался подающим надежды до конца карьеры. Даже бухой Миля приносил больше пользы сборной чем Воронин. В принципе ради справедливости о и в Украине то толком не жил большую часть жизни .
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15.10.2020 10:00 Ответить
Да, Ворона, от і ти добавився в когорту гавнюків.
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15.10.2020 10:02 Ответить
Кстати, зацените начертание эмблемы московского Динамо - воспринимается
как серп и молот.
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15.10.2020 10:41 Ответить
 
 