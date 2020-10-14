Украинский футболист Воронин устроился на работу в московское "Динамо"

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин вошел в тренерский штаб московского "Динамо".

Об этом сказано на сайте российского футбольного клуба, информирует Цензор.НЕТ.

Воронин будет работать помощником нового главного тренера клуба Сандро Шварца.

Воронин выступал за московское Динамо во время карьеры футболиста. Цвета российского клуба украинец защищал в 2010—2014 годах.

На счету Воронина 74 матчей и 8 голов за сборную Украины.

В конце 2016 года Воронин закончил тренерские курсы в Украине и получил лицензию.

Ранее Воронин работал в тренерском штабе сборной Украины.

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