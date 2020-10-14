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Турция просила ЕСПЧ вычеркнуть ее из решения, обязывающего прекратить военные действия в Нагорном Карабахе

Турция просила ЕСПЧ вычеркнуть ее из решения, обязывающего прекратить военные действия в Нагорном Карабахе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил просьбу Турции вычеркнуть упоминание о ней из промежуточного решения суда, которое обязывает прекратить боевые действия, угрожающие жизни жителей Нагорного Карабаха.

Об этом сообщили в пресс-службе ЕСПЧ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как выяснилось, обращение Турции поступило в Страсбург еще 7 октября. В соответствии с решением, обнародованным 14 октября, Суд ответил отказом.

Основанием для обращения стало принятое 6 октября срочное решение ЕСПЧ о "временных мерах", в котором Суд пришел к выводу, что Турция должна воздержаться от участия в военных действиях в Карабахе. В этом решении, принятом в ответ на обращение Армении, Суд призвал все государства-члены Совета Европы воздержаться от военного вмешательства в конфликт Армении и Азербайджана, но выделил только одну из них - Турцию.

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Официальная Анкара обжаловала это решение, попросив ЕСПЧ пересмотреть его. Об обращении турецкой стороны до сих пор официально не сообщалось.

В среду Суд ответил Турции отказом. "Изучив возражения, высказанные правительством Турции, а также принимая во внимание серьезность конфликта и то, что он обостряется, Суд не видит никакой причины менять свое решение и снимать какие-либо ограничения", - процитировала тезисы решения пресс служба ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека также отдельно отметил, что его решение от 6 октября, в котором отмечается роль Турции, было принято на основании "доказательств того, что некоторые государства прямо или косвенно вовлечены в конфликт".

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Автор: 

Турция (3369) Европейский суд по правам человека (811) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+16
обязывает прекратить боевые действия, угрожающие жизни жителей Нагорного Карабаха
ЕСПЧ кого именно называет жителями Нагорного Карабаха? Окупантов которые захватили дома азербайджанцев и поселились в них? Ето все равно что называть жителями дамбаса росийских бурятов и чеченов которые поселились в домах убитых или изгнанных ими украинцев
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14.10.2020 23:58
+7
Импотенты хреновы.
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14.10.2020 23:55
+6
Туреччина просила ЄСПЛ викреслити її з рішення, що зобов'язує припинити військові дії в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 6347
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15.10.2020 00:11
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Импотенты хреновы.
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14.10.2020 23:55 Ответить
А че им? Сидят в тепле и добре.
Даже я сказал бы - с этого имеют.
Вот и будут корчить из себя благодетелей
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14.10.2020 23:58 Ответить
обязывает прекратить боевые действия, угрожающие жизни жителей Нагорного Карабаха
ЕСПЧ кого именно называет жителями Нагорного Карабаха? Окупантов которые захватили дома азербайджанцев и поселились в них? Ето все равно что называть жителями дамбаса росийских бурятов и чеченов которые поселились в домах убитых или изгнанных ими украинцев
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14.10.2020 23:58 Ответить
там со времен совка большинство - армяне, живущие в своих домах.
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15.10.2020 01:13 Ответить
Откуда же там взялись разрушенные Азербайджанские села? И кто жил в Ходжали?
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15.10.2020 01:24 Ответить
Армяне будут в Армении, там их место. И только там.
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15.10.2020 00:03 Ответить
Пускай ЕСПЧ докажет что реальные жители с официально признанными паспортами ( а не филькиными грамотами выданными окупантами и не признанными ниодной страной) Нагорного Карабаха пострадали от Турции.
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15.10.2020 00:03 Ответить
Туреччина просила ЄСПЛ викреслити її з рішення, що зобов'язує припинити військові дії в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 6347
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15.10.2020 00:11 Ответить
Это ес придется посылать на йух и создавать свою Балто - Черноморскую организацию. То они признают, что Грузия напала сама на себя, то на донбассе не видят рашистов и их злодеяний, относительно будапештского договора 1994 года по отнятию у Украины ядерного орружия взамен на территориальные гарантии, вообще никак не отреагировали. 30 лет не видят геноцида азербайджанцев и стоящей за всем этим рашки. А вот теперь указывают Турции на воздержание.
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15.10.2020 00:33 Ответить
и от безвиза не забудь отказаться.
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15.10.2020 01:13 Ответить
ЕСПЧ - присудила даже Неле Штепе компенсации из денег налогоплательщиков Украиньі. При этом рашку они наказать никак не могут, так как те просто на них положили болт - не признают, и всем хорошо, никто не возмущается.
Это спекулятивная и думаю, что предельно коррупционная контора.
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15.10.2020 01:34 Ответить
О, акстати, верно.
Как же я забыла об этом самоотверженном поступке ЕСПЧ.
"Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины в деле бывшего мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение суд принял 24 октября.
Штепа пожаловалась на нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции о защите прав человека, что ее предварительное заключение было длительным и неоправданным. Кроме того, она жаловалась на нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции, что уголовное производство против нее было необоснованно длительным."
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/10/24/7102242/

В таком случае, а не пойти ли ЕСПЧ на три известных буквы, за такую бойкую поддержку отпетой сепаратистки?
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15.10.2020 05:48 Ответить
навіть до сепаратистів потрібно діяти по закону.---------а наші прокурори навіть ''Конвенцию о защите прав человека'' прочитати не в змозі.
,
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15.10.2020 06:56 Ответить
Одна з таких контор. Можна продовжити перелік: "оон", "вооз", "unicef", "uefa", "fifa" etc. Контори для працевлаштування високооплачуваних (як, правило, напів лівих) дармоїдів, що легко розкидаються грошима платників податків чи беручи хабаря за рішення.
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15.10.2020 09:15 Ответить
Свежачок от The Washington Post: рефрижератор с телами 52 погибших в Карабахе боевиков, завербованных Турцией в Сирии, пересек границу Турция-Сирия, для передачи тел родственникам. https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/azerbaijan-armenia-turkey-nagorno-karabakh/2020/10/13/2cdca1e6-08bf-11**-8719-0df159d14794_story.html ссылка
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15.10.2020 11:51 Ответить
 
 