Турция просила ЕСПЧ вычеркнуть ее из решения, обязывающего прекратить военные действия в Нагорном Карабахе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил просьбу Турции вычеркнуть упоминание о ней из промежуточного решения суда, которое обязывает прекратить боевые действия, угрожающие жизни жителей Нагорного Карабаха.

Об этом сообщили в пресс-службе ЕСПЧ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как выяснилось, обращение Турции поступило в Страсбург еще 7 октября. В соответствии с решением, обнародованным 14 октября, Суд ответил отказом.

Основанием для обращения стало принятое 6 октября срочное решение ЕСПЧ о "временных мерах", в котором Суд пришел к выводу, что Турция должна воздержаться от участия в военных действиях в Карабахе. В этом решении, принятом в ответ на обращение Армении, Суд призвал все государства-члены Совета Европы воздержаться от военного вмешательства в конфликт Армении и Азербайджана, но выделил только одну из них - Турцию.

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Официальная Анкара обжаловала это решение, попросив ЕСПЧ пересмотреть его. Об обращении турецкой стороны до сих пор официально не сообщалось.

В среду Суд ответил Турции отказом. "Изучив возражения, высказанные правительством Турции, а также принимая во внимание серьезность конфликта и то, что он обостряется, Суд не видит никакой причины менять свое решение и снимать какие-либо ограничения", - процитировала тезисы решения пресс служба ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека также отдельно отметил, что его решение от 6 октября, в котором отмечается роль Турции, было принято на основании "доказательств того, что некоторые государства прямо или косвенно вовлечены в конфликт".

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