Турция просила ЕСПЧ вычеркнуть ее из решения, обязывающего прекратить военные действия в Нагорном Карабахе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил просьбу Турции вычеркнуть упоминание о ней из промежуточного решения суда, которое обязывает прекратить боевые действия, угрожающие жизни жителей Нагорного Карабаха.
Об этом сообщили в пресс-службе ЕСПЧ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Как выяснилось, обращение Турции поступило в Страсбург еще 7 октября. В соответствии с решением, обнародованным 14 октября, Суд ответил отказом.
Основанием для обращения стало принятое 6 октября срочное решение ЕСПЧ о "временных мерах", в котором Суд пришел к выводу, что Турция должна воздержаться от участия в военных действиях в Карабахе. В этом решении, принятом в ответ на обращение Армении, Суд призвал все государства-члены Совета Европы воздержаться от военного вмешательства в конфликт Армении и Азербайджана, но выделил только одну из них - Турцию.
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Официальная Анкара обжаловала это решение, попросив ЕСПЧ пересмотреть его. Об обращении турецкой стороны до сих пор официально не сообщалось.
В среду Суд ответил Турции отказом. "Изучив возражения, высказанные правительством Турции, а также принимая во внимание серьезность конфликта и то, что он обостряется, Суд не видит никакой причины менять свое решение и снимать какие-либо ограничения", - процитировала тезисы решения пресс служба ЕСПЧ.
Европейский суд по правам человека также отдельно отметил, что его решение от 6 октября, в котором отмечается роль Турции, было принято на основании "доказательств того, что некоторые государства прямо или косвенно вовлечены в конфликт".
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Даже я сказал бы - с этого имеют.
Вот и будут корчить из себя благодетелей
ЕСПЧ кого именно называет жителями Нагорного Карабаха? Окупантов которые захватили дома азербайджанцев и поселились в них? Ето все равно что называть жителями дамбаса росийских бурятов и чеченов которые поселились в домах убитых или изгнанных ими украинцев
Это спекулятивная и думаю, что предельно коррупционная контора.
Как же я забыла об этом самоотверженном поступке ЕСПЧ.
"Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины в деле бывшего мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение суд принял 24 октября.
Штепа пожаловалась на нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции о защите прав человека, что ее предварительное заключение было длительным и неоправданным. Кроме того, она жаловалась на нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции, что уголовное производство против нее было необоснованно длительным."
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/10/24/7102242/
В таком случае, а не пойти ли ЕСПЧ на три известных буквы, за такую бойкую поддержку отпетой сепаратистки?
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