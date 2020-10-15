Ермак прокомментировал фото, на котором тарелки стоят только перед ним и Зеленским, но не перед военными: самый странный фейк года. ФОТО

Глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал фотографию с передовой, на которой миски стоят не только перед ним и президентом Владимиром Зеленским, но и перед военными.

Фото Ермак опубликовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Ну, это уже абсурд, ребята! Вы разогнали самый странный фейк в этом году. Год еще не закончился, но уже можно подводить итоги вашей сюрреалистической активности. Придумать, что военным на Донбассе не подали еду, - это дно", - написал он.

Ермак отметил, что с фронта весь политикум выглядит "как что-то нездоровое".

"Вы делаете битвой все, что угодно - в украинском тылу. С фронта ваша активность выглядит особенно циничной", - считает политик.

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Глава ОП поблагодарил защитников и защитниц Украины за возможность "отвлечься от абсурда политикума и увидеть настоящее, искреннее. То, ради чего мы все и работаем".

Напомним, ранее пресс-служба главы государства опубликовала фотографию обеда президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака с военнослужащими на Донбассе. На снимке видно, что индивидуальные тарелки стоят только перед Зеленским и Ермаком.

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