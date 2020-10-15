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Ермак прокомментировал фото, на котором тарелки стоят только перед ним и Зеленским, но не перед военными: самый странный фейк года. ФОТО

Глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал фотографию с передовой, на которой миски стоят не только перед ним и президентом Владимиром Зеленским, но и перед военными.

Фото Ермак опубликовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Ну, это уже абсурд, ребята! Вы разогнали самый странный фейк в этом году. Год еще не закончился, но уже можно подводить итоги вашей сюрреалистической активности. Придумать, что военным на Донбассе не подали еду, - это дно", - написал он.

Ермак отметил, что с фронта весь политикум выглядит "как что-то нездоровое".

"Вы делаете битвой все, что угодно - в украинском тылу. С фронта ваша активность выглядит особенно циничной", - считает политик.

Ермак прокомментировал фото, на котором тарелки стоят только перед ним и Зеленским, но не перед военными: самый странный фейк года 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский выложил фото обеда с военными, где военным не выдали тарелок. ФОТОФАКТ

Глава ОП поблагодарил защитников и защитниц Украины за возможность "отвлечься от абсурда политикума и увидеть настоящее, искреннее. То, ради чего мы все и работаем".

Напомним, ранее пресс-служба главы государства опубликовала фотографию обеда президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака с военнослужащими на Донбассе. На снимке видно, что индивидуальные тарелки стоят только перед Зеленским и Ермаком.

Ермак прокомментировал фото, на котором тарелки стоят только перед ним и Зеленским, но не перед военными: самый странный фейк года 02

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский о Донбассе: "Действительно крутое место, которое сделало нас сильными"


Ермак прокомментировал фото, на котором тарелки стоят только перед ним и Зеленским, но не перед военными: самый странный фейк года 03

Автор: 

Зеленский (20210) Донбасс (26955) военнослужащие (6096) еда (352) Ермак Андрей (1255)


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Топ комментарии
+106
Найдивнiший фейк це президент зеленський I ермак
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15.10.2020 00:16
+90
Дно - это когда ты бесцеремонно жрёшь, а бойцы ждут.
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15.10.2020 00:16
+46
Ууу и брат у меня должности не продавала его Порох убил лично на Донбассе!
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15.10.2020 00:17
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Страница 6 из 6
Отражении реальности внутренней жизни Украины: зЕ с еРмаком-слуги урода бЕни воруют и жрут, а защитники украинцов сидят без тарелок!
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15.10.2020 23:04 Ответить
Таємна вечеря крота з дезертиром.
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16.10.2020 07:58 Ответить
Усе не можуть наїстися
Єрмак прокоментував фото, на якому тарілки стоять лише перед ним і Зеленським, але не перед військовими: найдивніший фейк року - Цензор.НЕТ 4568
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16.10.2020 10:49 Ответить
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