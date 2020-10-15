РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10142 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
581 10

ОБСЕ отметила в ТКГ стабильный режим тишины на Донбассе и призвала придерживаться его и дальше, - ОП

ОБСЕ отметила в ТКГ стабильный режим тишины на Донбассе и призвала придерживаться его и дальше, - ОП

На очередном онлайн-заседании Трехсторонней контактной группы глава миссии ОБСЕ Чевик отметил достижения в соблюдении "режима тишины" и призвал придерживаться его и дальше.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик в пределах обсуждение работы безопасности группы ТКГ отметил достижения во внедрении режима тишины, который придерживается уже почти три месяца, и подчеркнул необходимость обеспечения его устойчивого характера", - сказано в сообщении.

Также на ТКГ обсуждали обмен пленными. Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш сообщил, что украинская сторона передала список из четырех категорий удерживаемых лиц. "С временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины информации не предоставлено", - отметили в ОП.

Читайте на Цензор.НЕТ: Надеюсь, прекращение огня на востоке Украины будет постоянным, несмотря на попытки его сорвать, - Зеленский

Кроме этого, Фриш констатировал, что стороны готовы одновременно открыть в первой декаде декабря два новых КПВВ в Луганской области.

Автор: 

обмен (1366) ОБСЕ (4870) плен (2594) Донбасс (26955) перемирие (1584) пленные (2125) Трехсторонняя контактная группа (842) Офис Президента (1795)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Смотря что в приоритете.

ОБСЕ отметила в ТКГ стабильный режим тишины на Донбассе и призвала придерживаться его и дальше, - ОП - Цензор.НЕТ 2573
показать весь комментарий
15.10.2020 01:45
+2
Пьяной сепаратюге пофик обсе и минск после очередного треша сливных бочков и боярки у них просыпается мания аля до берлина за сутки...только хитрый укроп снайпер потом отправляет этого "освободителя" к киви и моторыле....Слава Україні.Слава патріотом захищяючих свою країну,та вічна пам'ять загиблим побратимам
показать весь комментарий
15.10.2020 00:53
+2
Тобто Єрмак хоче сказати, що ОБСЄ ніяких обстрілів не фіксувало? А чк же тоді інтерв'ю з журналістом ВВС самого Зєлєнского, у якому навіть він визнав 14000!!! порушень?
показать весь комментарий
15.10.2020 01:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пьяной сепаратюге пофик обсе и минск после очередного треша сливных бочков и боярки у них просыпается мания аля до берлина за сутки...только хитрый укроп снайпер потом отправляет этого "освободителя" к киви и моторыле....Слава Україні.Слава патріотом захищяючих свою країну,та вічна пам'ять загиблим побратимам
показать весь комментарий
15.10.2020 00:53 Ответить
И тут я вспомнил 30-летнее перемирие в Карабахе...
показать весь комментарий
15.10.2020 01:00 Ответить
Тобто Єрмак хоче сказати, що ОБСЄ ніяких обстрілів не фіксувало? А чк же тоді інтерв'ю з журналістом ВВС самого Зєлєнского, у якому навіть він визнав 14000!!! порушень?
показать весь комментарий
15.10.2020 01:40 Ответить
д' Ермак наглейший брехливый 🐀предатель ! Оно 💩🤢 не постеснялось американцам сбрехнуть ,что его родного брата на войне ,развязанной Порошенко ,убили ! Воскресший брательник сейчас коррупцию кассирует
показать весь комментарий
15.10.2020 06:55 Ответить
Смотря что в приоритете.

ОБСЕ отметила в ТКГ стабильный режим тишины на Донбассе и призвала придерживаться его и дальше, - ОП - Цензор.НЕТ 2573
показать весь комментарий
15.10.2020 01:45 Ответить
ОБСЕ отметила в ТКГ стабильный режим тишины на Донбассе и призвала придерживаться его и дальше, - ОП - Цензор.НЕТ 6221
показать весь комментарий
15.10.2020 01:47 Ответить
Вовка пабіділ вайну? А хто буде звільняти окуповані території?
показать весь комментарий
15.10.2020 07:49 Ответить
Ну и как эта новость выглядит на фоне этой "15.10.20 07:22 С начала перемирия спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 1620 нарушений режима прекращения огня на Донбассе"?
показать весь комментарий
15.10.2020 08:57 Ответить
Якщо ОБСЄ відзвітувала - отже все йде по плану х.йла і його кротів Зеленського і Єрмака...
показать весь комментарий
15.10.2020 08:58 Ответить
"Від початку перемир'я Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 1620 порушень режиму припинення вогню на Донбасі".
"ОБСЄ зауважила в ТКГ про стабільний режим тиші на Донбасі" - "то ли вы дураки, то ли лыжи не едут".
показать весь комментарий
15.10.2020 10:07 Ответить
 
 