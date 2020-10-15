ОБСЕ отметила в ТКГ стабильный режим тишины на Донбассе и призвала придерживаться его и дальше, - ОП

На очередном онлайн-заседании Трехсторонней контактной группы глава миссии ОБСЕ Чевик отметил достижения в соблюдении "режима тишины" и призвал придерживаться его и дальше.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик в пределах обсуждение работы безопасности группы ТКГ отметил достижения во внедрении режима тишины, который придерживается уже почти три месяца, и подчеркнул необходимость обеспечения его устойчивого характера", - сказано в сообщении.

Также на ТКГ обсуждали обмен пленными. Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш сообщил, что украинская сторона передала список из четырех категорий удерживаемых лиц. "С временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины информации не предоставлено", - отметили в ОП.

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Кроме этого, Фриш констатировал, что стороны готовы одновременно открыть в первой декаде декабря два новых КПВВ в Луганской области.