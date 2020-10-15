Глава "слуг народа" Киевщины Дубинский оскорбил журналиста, разоблачившего его участие в Антимайдане
Нардеп СН Александр Дубински, возглавляющий киевскую областную ячейку партии, оскорбил журналиста Дениса Бигуса, который недавно разоблачил участие Дубинского в Антимайдане.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Дубинского в Фейсбуке.
"Денис Бигус, рогуль, спишь?" - написал Дубинский.
Ответа в комментариях не последовало.
Ранее проект BIHUS.info, которым руководит Денис Бигус, опубликовал большое расследование о том, как Дубинской во время Революции Достоинства пытался дискредитировать ее участников по заказу окружения экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.
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По данным Бигуса, именно Дубинский является автором нашумевшего фейка о том, что на Майдане во время Революции Достоинства якобы работали проститутки.
Кроме этого, Дубинский пытался дискредитировать Виталия Кличко, создав фейк о том, что тот в разгар Революции Достоинства якобы летал в Москву. Для этого планировали арендовать один из чартеров, которыми пользуется Кличко, и действительно отправить его в столицу РФ.
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хотя они реально не дорогие а дешевые шлюхи
Во первых - это красиво
Во вторых можно подойти и спросить: "Что, сопливый, воняешь?"
Подольский районный суд Киева вынес решение, которым признал недостоверной распространенную Bihus.Info информацию о причастности президента корпорации Богдан Игоря Гладковского к вымыванию денег из украинского оборонного комплекса,
и направлено это было под соусом "окружение порошенко" перед выборами
Например - решением этого дебильного суда, Бигус обязан опровергнуть ВСЕ сказанное им в сюжете - даже то, что его зовут Денис Бигус.
Решения же суда, который расследует то самое преступление Свинарчуков еще НЕ БЫЛО - дело еще расследуется, обвинения предъявлены только первому подозреваемому - Жуковскому.
Бо закон - має бути один для всіх, а не "ці мені подобаються, нехай крадуть, а от ці - не подобаються - нехай їх дрючать".
Хотя бы потому, что Бигус ничего против Порошенко вообще не говорил.
Просто каждую минуту упоминается фамилия Порошенко и показывается его фото.
Но это же просто совпадение ?
В 3х серийном сюжете про аферу Свинарчуков фамилия Порошенко если и упоминается 1-2 раза, то только по делу и на ней не делается акцента. Фото Порошенки там не ни одного.
Так что поздравляю, ты опять соврамши. Слабо работаете, пиар-брехуны порошенковские.
1: 00
3:10
4:05
4:17
и еще 72 раза
І так, вибачаюся за те, що не запам'ятав всі згадування Порошенкі у сюжеті про Свинарчуків - мабуть не звернув на них уваги.
достатньо подивитись сюжет 6 хвилин, шоб зрозуміти, що то розрекламований наклеп саме на Порошенка.
Чи ти сліпий ?
Чи в тебе брат жінки також в ФСБ працює, як у Бігуса ?
Оцим:
"1: 00
3:10
4:05
4:17
и еще 72 раза"
Жодна нормальна людина не буде займатися таким підрахунком. Тому дякую, що підтвердив, що ти є піарником на зарплатні і топиш за Порошенка за гроші.
а 72 - то навгад. Може там і 172, я далі 6 хвилини не рахував.
6 хвилин цілком достатньо, шоб спростувати твою брехню про те, що 1-2 рази за три серії.
Прикинув...найближче що згадав - чоловік двоюрідної сестри моєї дружини - кацап, живе в РФії.
Цікаво, що ти співатимеш, якщо суд доведе провину Жучковського та Свинарчуків...
І одному з фігурантів - Жуковському нещодавно вже висунули офіційні звинувачення.
Гладковський-молодший - наступний.
порівнювали з відпускною ціною на кацапському заводі ?
Справу треба проти Бігуса заводити за те, що це падло зруйнувало схему завозу військових запчастин з Кацапії.
Експертизу ціни БВ запчастин, які Свинарчук з Жуковським скуповували у ремонтних майтернях ЗСУ як металобрухт і потім продавали на заводи Укроборонпрому як нові?
Є справа про несплату податків на 49 мільйонів.
Там нічого немає про скуповування в ремонтних майстернях ЗСУ.
А знаєш, як продають нові крадені авто ?
Знаходять таку саму модель після аваріі і на крадену машину набивають її номер.
Те саме зробили і з вкраденими у ворога деталями.
Гдето я это уже слышал. Не подскажеш какой "праведник" это сказал?
Не бреши.
Слідство ще ведеться - першому фігурантові справи висунуто звинувачення, суду ще не було.
А постанова суду була не за слідством, а за поданням самого Свинарчука, який без слідства зажадав від Бігуса повного заперечення всього, що було сказано у сюжеті.
"и не віриш нікому , ні офіційному слідству ГПУ , ні СБУ , ні суду"
Офиційне слідство ще ведеться, справа не закрита.
"Я в шоці , просто !!"
Я теж в шоці від того, як вас легко обдурити, видавши суд за поданням самого Свинарчука до Бігуса за нібито виправдальний вирок. Бо суду за справою Жуковського-Свинарчуків ще НЕ БУЛО, справа ще розлідується.
видать на скорости и выплюнула это дерьмо баломойского разливу.
И опять запахло коломойским.