Глава "слуг народа" Киевщины Дубинский оскорбил журналиста, разоблачившего его участие в Антимайдане

Нардеп СН Александр Дубински, возглавляющий киевскую областную ячейку партии, оскорбил журналиста Дениса Бигуса, который недавно разоблачил участие Дубинского в Антимайдане.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Дубинского в Фейсбуке.

"Денис Бигус, рогуль, спишь?" - написал Дубинский.

Ответа в комментариях не последовало.

Ранее проект BIHUS.info, которым руководит Денис Бигус, опубликовал большое расследование о том, как Дубинской во время Революции Достоинства пытался дискредитировать ее участников по заказу окружения экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

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По данным Бигуса, именно Дубинский является автором нашумевшего фейка о том, что на Майдане во время Революции Достоинства якобы работали проститутки.

Кроме этого, Дубинский пытался дискредитировать Виталия Кличко, создав фейк о том, что тот в разгар Революции Достоинства якобы летал в Москву. Для этого планировали арендовать один из чартеров, которыми пользуется Кличко, и действительно отправить его в столицу РФ.

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