С начала перемирия спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 1620 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 13 октября не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 13 октября, опубликованном 14 октября.

"Миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За предыдущий отчетный период было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 1 такое нарушение в Луганской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последний раз, когда наблюдатели не зафиксировали ни одного нарушения, был период с вечера 24 сентября по вечер 25 сентября.

Также сообщается, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на которой были достигнуты договоренности о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода, СММ зафиксировала целом 1620 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 398 взрывов, 17 неопределенных пролетевших боеприпасов, 7 вспышек дульного пламени, 21 осветительную ракету, а также 1177 очередей и выстрелов).

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