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Новости Агрессия России против Украины
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С начала перемирия спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 1620 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

С начала перемирия спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 1620 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 13 октября не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете  СММ ОБСЕ от 13 октября, опубликованном 14 октября.

"Миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За предыдущий отчетный период было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 1 такое нарушение в Луганской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последний раз, когда наблюдатели не зафиксировали ни одного нарушения, был период с вечера 24 сентября по вечер 25 сентября.

Также сообщается, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на которой были достигнуты договоренности о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода, СММ зафиксировала целом 1620 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 398 взрывов, 17 неопределенных пролетевших боеприпасов, 7 вспышек дульного пламени, 21 осветительную ракету, а также 1177 очередей и выстрелов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ОБСЕ: за два месяца наемники РФ 130 раз нарушили перемирие на Донбассе и 21 раз использовали запрещенные беспилотники

ОБСЕ (4870) обстрел (26872) Донбасс (26955)


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Да здесь и ОБСЕ не надо..
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Стоит только себе задать вопросс, --
ПОЧЕМУ ЛЕТАЮТ БОРТЫ с РАНЕНЫМИ в Киев , Днепр и дажэ в Германию.. ?.
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15.10.2020 07:29 Ответить
1620 порушень. А як же перемир'я? Як це називається? Скільки треба порушень, щоб ОБСЄ почало шукати винуватця цих порушень? Скільки треба порушень, щоб українська влада заявила, що путінська сторона перемир'я не дотримується?
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15.10.2020 07:39 Ответить
зеленский и его кукловоды , враги Украины ! Смотреть и слушать их 📺 зомбоящики - себя не уважать
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15.10.2020 07:45 Ответить
Пропонуешь дивитися 112 аба Ньюсван?
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15.10.2020 08:55 Ответить
А у Членограя все хорошо...
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15.10.2020 07:56 Ответить
у гнусавого наркомана уши заложило,может ломиком прочистить надо?
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15.10.2020 08:58 Ответить
Йди в ***** свого почисть! Потім розповісиш, а ми порегочемо. Чечня ж як там ще - круто?
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15.10.2020 09:16 Ответить
козломордый зебил,***** с зепод*****вышем у тебя в почете
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15.10.2020 10:14 Ответить
 
 