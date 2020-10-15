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Новости Агрессия России против Украины Санкции против России
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Канада может и должна делать больше для привлечения к ответственности россиян за агрессию против Украины, - теневой министр обороны Безан

Канада может и должна делать больше для привлечения к ответственности россиян за агрессию против Украины, - теневой министр обороны Безан

Канада должна максимально применять имеющиеся санкционные инструменты для наказания россиян за агрессию против Украины и отравление оппозиционера Алексея Навального.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил депутат от оппозиционной Консервативной партии Канады и теневой министр обороны Джеймс Безан.

"Канада может и должна делать больше для привлечения к ответственности российских чиновников за военную агрессию в Украине. Максимально должен использоваться канадский закон о санкциях Магнитского, в том числе когда речь идет о привлечении к справедливости ответственных за отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального. Эти грубые и постоянные нарушения прав человека нельзя оставлять безнаказанными", - сказал Безан.

Он также поздравил украинцев с Днем защитника Отечества.

"Я благодарю всех, кто стоял на передовой, протестовал на Майдане и поддерживал демократию и верховенство права. Они - настоящие защитники Украины. Канадские консерваторы гордо поддерживают их, в то время как они сталкиваются со все большими угрозами суверенитета и свободы со стороны Путина и его кремлевских прихвостней", - отметил депутат.

Безан также поблагодарил канадских военным, которые в рамках операции UNIFIER с 2015 года обучают украинских воинов навыкам современного боя. "Поскольку российская агрессия по указанию Владимира Путина продолжается, Украина нуждается в прочной международной поддержке от союзников", - подытожил он.

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Как сообщалось, спланированная вооруженная агрессия России против Украины началась 20 февраля 2014 года с военной операции вооруженных сил РФ по захвату части территории Украины - Крымского полуострова. Впоследствии российские регулярные войска и управляемые РФ боевики оккупировали отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины.

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О, от де наші слуги
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15.10.2020 07:46 Ответить
Канада может и должна делать больше для привлечения к ответственности россиян за агрессию против Украины, - теневой министр обороны Безан - Цензор.НЕТ 8148
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15.10.2020 07:46 Ответить
У них тоже теневые бароны?
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15.10.2020 07:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0dj7ShJ0-2I

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Это ЧТО-ТО
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15.10.2020 07:51 Ответить
А Вовка не впевнений що це так і каже шо треба ще розібратись що до чого.
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15.10.2020 07:58 Ответить
Марго Симоньян предложила Лаврову ввести войска на Донбасс во вчерашнем интервью....говорящая кобыла РАБссии хитро ответила.....
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15.10.2020 08:05 Ответить
Канада може і має робити більше для притягнення до відповідальності росіян за агресію проти України, - тіньовий міністр оборони Безан - Цензор.НЕТ 5092Канада може і має робити більше для притягнення до відповідальності росіян за агресію проти України, - тіньовий міністр оборони Безан - Цензор.НЕТ 8820
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15.10.2020 08:49 Ответить
Кто это вообще такой ?
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15.10.2020 10:39 Ответить
 
 