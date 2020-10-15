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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: В парижском регионе и еще восьми городах Франции минимум на четыре недели вводится комендантский час

COVID-19: В парижском регионе и еще восьми городах Франции минимум на четыре недели вводится комендантский час

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду объявил о введении с субботы ночного комендантского часа в регионе Иль-де-Франс, в котором находится Париж, и еще в восьми городах страны в связи с ускорением темпов распространения коронавируса COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам президента Франции, комендантский час с 21:00 до 06:00 будет действовать как минимум четыре недели. Эта мера, помимо парижского региона, распространится на Гренобль, Лилль, Лион, Тулузу, Экс-ан-Прованс, Марсель, Монпелье, Сент-Этьен и Руан.

Макрон пояснил, что такая мера исключает посещение ресторанов и встречи с друзьями после 21:00. Он отметил, что любому, кто будет находиться вне дома в комендантский час, необходимо иметь для этого весомую причину.

За нарушение данного правила будет предъявлен штраф размером 135 евро.

Президент подчеркнул, что целью введения ограничений является снижение суточного показателя случаев коронавируса с 20 тыс. до 2-3 тыс.

"Мы должны соблюдать эти меры сегодня, чтобы избежать введения более жестких мер в будущем", - заявил Макрон.

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При этом президент Франции отметил, что ограничений на пользование общественным транспортом не вводится. Он подчеркнул, что правительство не собирается контролировать жизни людей - жители страны могут ехать в отпуск и видеться с членами семьи. В то же время он призвал продолжать носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования.

"Вы все еще можете путешествовать по Франции. Вы все еще можете поехать в дом отдыха или встретиться с членами вашей семьи, но даже внутри семьи вы должны носить маску, если вы не делали тест (на коронавирус. - Ред.). Это не чрезмерное ограничение", - сказал Макрон.

Он также заявил, что пандемия COVID-19 "вызывает беспокойство", но, несмотря на вторую волну коронавируса, страна "не потеряла контроль над ситуацией". Он добавил, что введение второго карантина будет непропорциональным.

Как сообщает издание The Guardian, во Франции за сутки выявили 22 тыс. 591 новый случай заражения COVID-19. Отмечается, что за последние шесть дней этот показатель третий раз превышаем отметку в 20 тыс.

Число госпитализаций и случаев смерти инфицированных также продолжает расти. За последние 24 часа зафиксировали 104 летальных исхода.

Таким образом всего в стране по состоянию на 14 октября выявили более 779 тыс. заражений, число случаев смерти превысило отметку в 33 тыс. Таким образом, Франция занимает девятую строчку в мире по смертности людей с коронавирусом.

карантин (16729) комендантский час (165) Париж (415) Франция (3487) Макрон (1295) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
З 21 години вірус виходить на полювання, а до цього часу спить.
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15.10.2020 07:55
+3
А еще надо расстрелять пару нарушителей комендатского часа прям под Эйфелевой башней - глядишь вирус испугается и перестанет заражать людей. Дешево и эффективно!
Только расстреливать нужно исключительно белых мужчин гетеросексуалов от 30 до 60, с другими категориями беды не оберешься
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15.10.2020 07:59
+3
довели міттерани та інші ліві фашисти дозволивши африканцям оккупувати Париж і не тільки.
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15.10.2020 08:36
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З 21 години вірус виходить на полювання, а до цього часу спить.
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15.10.2020 07:55 Ответить
Макрон таки доведёт страну до гражданской войны.
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15.10.2020 07:59 Ответить
довели міттерани та інші ліві фашисти дозволивши африканцям оккупувати Париж і не тільки.
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15.10.2020 08:36 Ответить
Чтобы понять кто там реально дёргает за нитки - посмотрите где и на кого раньше работал Макрон.
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15.10.2020 08:48 Ответить
я не захищаю Макрона але те що зараз коїться у Франції підготували ліві.
щодо громадянської війни -це питання часу як тільки збільшиться критична масса нероб які під впливом лівих та ісламістських ідей захочуть все "взяти та поділити".
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15.10.2020 09:03 Ответить
Так Макрон и есть ультралевый.
Он же из банкирской мафии.
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15.10.2020 09:55 Ответить
Северяне против южан или арабы против французов?
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15.10.2020 11:21 Ответить
По второму варианту, конечно. Пока французы сидят под комендантским часом, арабы вполне могут устроить им Кристалнахт.
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15.10.2020 13:31 Ответить
А еще надо расстрелять пару нарушителей комендатского часа прям под Эйфелевой башней - глядишь вирус испугается и перестанет заражать людей. Дешево и эффективно!
Только расстреливать нужно исключительно белых мужчин гетеросексуалов от 30 до 60, с другими категориями беды не оберешься
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15.10.2020 07:59 Ответить
Жжет французская Лолита.
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15.10.2020 08:13 Ответить
"Большая перезагрузка" грядёт. Баранов поведут на бойню.
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15.10.2020 08:17 Ответить
В великих містах після 23:00 тільки починається двіжняк ,а провінціі так - після 22:00 тиша , бо рано вставати , о 5 - 6 годинах піплз вже рухається до праці . В селах кафєтеріі о 5 годині вже всі відкрити , свіжа кава та здоба чекає на вас )
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15.10.2020 08:47 Ответить
Я б тільки після 21.00 і влаштовував зустрічі з друзями. Щодня.
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15.10.2020 08:59 Ответить
Готуй щодня 135 евро і влаштовуй.
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15.10.2020 11:31 Ответить
Эти пугалы ковидные имеют цель связать вирус и комендантский час, смысла нет но страшно Давят на страх не обьясняя'чтоб управлять быдлом . И что там беларуские шведские туркменские бразильские школьники повымерли что им карантин не назначают.Все так примитивно и противно от вселенского обмана и ковидного быдла вокруг власти. Все эти политшаманы эксперты коментаторы нагло самозабвенно врут рарушая веру во все хорошее.Бесы правят миром.
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15.10.2020 09:54 Ответить
 
 