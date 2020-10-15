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Новости Агрессия России против Украины
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На Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела за сутки и пять с начала сегодняшнего дня, боевых потерь нет, - штаб ОС

На Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела за сутки и пять с начала сегодняшнего дня, боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 14 октября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, на участках вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка противник вел огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.

С начала текущих суток, 15 октября, российско-оккупационные войска 5 раз нарушали режим тишины: "Враг провоцировал украинских защитников, используя автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, а вблизи Причепиловка и Новотошковского - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия".

"Украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, находятся в готовности адекватно реагировать на любые провокации противника ипродолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня.

На Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела за сутки и пять с начала сегодняшнего дня, боевых потерь нет, - штаб ОС 01

обстрел (26872) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+2
Кхм.... москали резко разучились попадать или кто-то врет ?
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15.10.2020 08:10
+2
"15.10.20 01:15 "Слуга народа" Арахамия выступил за сокращение армии"
Ти з неба впав?
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15.10.2020 08:57
+1
А оманський брехун каже шо вже хзна скільки днів тиша і тому Секта Недоумків хоче скорочувати ЗСУ.
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15.10.2020 08:16
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Враг за сутки трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7661Враг за сутки трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5747
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15.10.2020 08:06 Ответить
Кхм.... москали резко разучились попадать или кто-то врет ?
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15.10.2020 08:10 Ответить
На Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела за сутки и пять с начала сегодняшнего дня, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4440профессор ...а я смогу думать по человечески?нет Полиграф,так и останешься Мавзолейным быдлом....
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15.10.2020 08:10 Ответить
А оманський брехун каже шо вже хзна скільки днів тиша і тому Секта Недоумків хоче скорочувати ЗСУ.
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15.10.2020 08:16 Ответить
Читаю за вчера донецкий проукраинский форум- танк за 20минут 10 выстрелов в сторону наших позиций
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15.10.2020 08:21 Ответить
Мабуть вони не знають шо ЗЕ пабіділ вайну і настав мЬІр.
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15.10.2020 08:25 Ответить
Це тобі сама секта сказала? Чи Петя?
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15.10.2020 08:48 Ответить
"15.10.20 01:15 "Слуга народа" Арахамия выступил за сокращение армии"
Ти з неба впав?
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15.10.2020 08:57 Ответить
В Чехии посадили в тюрьму белоруского боевика ДНР Алексея Фадеева.Срок 4,5 года
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15.10.2020 08:33 Ответить
пля теперь всё списывают на не боевые перс служба ЗСУ поплнилась спичрайтерами из 95 сервантно танцевального имени камаринской и 7 на 40 бата номер 95й кварталь задние дворы
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15.10.2020 09:27 Ответить
 
 