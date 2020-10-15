На Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела за сутки и пять с начала сегодняшнего дня, боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 14 октября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, на участках вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка противник вел огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.

С начала текущих суток, 15 октября, российско-оккупационные войска 5 раз нарушали режим тишины: "Враг провоцировал украинских защитников, используя автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, а вблизи Причепиловка и Новотошковского - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия".

"Украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, находятся в готовности адекватно реагировать на любые провокации противника ипродолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня.