Рада тратит около 100 тыс. грн в месяц на маски и дезинфекторы для депутатов, - аппарат ВР

За 7 месяцев эпидемии коронавируса на закупку масок и дезинфицирующих средств для парламента ушло почти 700 тысяч гривен.

Об этом рассказал аппарат ВР в ответ на запрос Украинской правды, передает Цензор.НЕТ.

Как следует из данных, которые предоставил аппарат парламента, Рада тратит около 100 тысяч гривен ежемесячно на маски и дезинфицирующие средства.

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При этом отмечается, что тесты на коронавирус за счет аппарата ВР не проводятся.

"За период с 1 марта по 6 октября 2020 года управлением делами аппарата Верховной Рады потрачено 698 309, 84 грн на закупку масок и дезинфицирующих средств", - говорится в ответе ВР.