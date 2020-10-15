РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11436 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 651 58

Рада тратит около 100 тыс. грн в месяц на маски и дезинфекторы для депутатов, - аппарат ВР

Рада тратит около 100 тыс. грн в месяц на маски и дезинфекторы для депутатов, - аппарат ВР

За 7 месяцев эпидемии коронавируса на закупку масок и дезинфицирующих средств для парламента ушло почти 700 тысяч гривен.

Об этом рассказал аппарат ВР в ответ на запрос Украинской правды, передает Цензор.НЕТ.

Как следует из данных, которые предоставил аппарат парламента, Рада тратит около 100 тысяч гривен ежемесячно на маски и дезинфицирующие средства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде переболели и болеют COVID-19 до 60 нардепов: почти каждый день у нас дополнительные заболевшие, - Разумков

При этом отмечается, что тесты на коронавирус за счет аппарата ВР не проводятся.

 "За период с 1 марта по 6 октября 2020 года управлением делами аппарата Верховной Рады потрачено 698 309, 84 грн на закупку масок и дезинфицирующих средств", - говорится в ответе ВР.

Автор: 

ВР (29227) карантин (16729) расходы (135) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
Я так понимаю на свою минимальную зарплату депутат не может позволить себе маску и дезинфектор.
показать весь комментарий
15.10.2020 08:21
+10
Як же дорого нам коштують ці тварі. Всі купляють за свій рахунок а цим свиням бідним безкоштовно все.
показать весь комментарий
15.10.2020 08:30
+9
А дустом не пробували дезінфікувати дупатутів?
показать весь комментарий
15.10.2020 08:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно. Вокруг чума, холера, тиф. Мало ли.
показать весь комментарий
15.10.2020 08:16 Ответить
та как-то не жалко было б, если б они вообще вымерли в большей своей биомассе - дешевле обойдется
показать весь комментарий
15.10.2020 08:28 Ответить
Не. Мёртвые ничего не расскажут.
Их надо судить.
показать весь комментарий
15.10.2020 08:49 Ответить
тоже вариант, но кто ж их у нас судить будет? суд-то карманный..
показать весь комментарий
15.10.2020 09:46 Ответить
У тех кто стоИт за "слугами" - закончились деньги.
Так что впереди очень много "неожuданностей".
показать весь комментарий
15.10.2020 09:54 Ответить
не думаю, что закончились, а вот отбивать их получается со скрипом
показать весь комментарий
15.10.2020 12:19 Ответить
Основной источник был в Бейруте. Но, две килотонны прекратили это безобразие.
показать весь комментарий
15.10.2020 13:32 Ответить
даже так?...ого
показать весь комментарий
15.10.2020 13:37 Ответить
https://youtu.be/oKFupx9x0-k

В принципе похоже на ТЯО; но мерял ли кто радиацию ?
показать весь комментарий
15.10.2020 13:45 Ответить
ба-бах был серьезный... если и меряли, то вряд ли кто-то скажет правду
показать весь комментарий
15.10.2020 13:54 Ответить
Ну, эта цифра была оглашена (типа, с юмором, дабы звучало неофициально) на одном из популярных политических форумов. Огласил её некто под флагом одного соседнего с Ливаном государства, у которого, очевидно, есть способы замерить такое событие.

Как-то так.
показать весь комментарий
15.10.2020 14:01 Ответить
может, я ошибаюсь, но у меня ощущение, что ноги растут все-таки из кремля
показать весь комментарий
15.10.2020 14:13 Ответить
Нет, конечно. Этот поток дури принадлежал не им. Что такое Ливан ? (а) Военная база Хезболлы (т.е. Ирана), нацеленная против Израиля. (б) Основной пункт транзита наркотиков в Европу.
показать весь комментарий
15.10.2020 14:17 Ответить
очень прибыльное дело
показать весь комментарий
15.10.2020 14:21 Ответить
полностью согласна!
показать весь комментарий
15.10.2020 14:36 Ответить
ковид тоже их рук дело?
показать весь комментарий
15.10.2020 14:36 Ответить
что в принципе и получилось - мелким выживать трудно, особенно если нет возможности перейти на удаленку
показать весь комментарий
15.10.2020 15:03 Ответить
Чтот мало для "избранников" "нищебродов" мы выделяем ....... Другое дело, что учителя за свои 4000 уе могут сами в школы купить все.....
показать весь комментарий
15.10.2020 08:17 Ответить
А может сделать как в АТБ ? Вместо дезинфектора водичку наливать?
показать весь комментарий
15.10.2020 08:17 Ответить
Два дні тому на виході з АТБ чвіркнув на руки. Таки дезінфектор.
показать весь комментарий
15.10.2020 08:21 Ответить
А дустом не пробували дезінфікувати дупатутів?
показать весь комментарий
15.10.2020 08:19 Ответить
"Новичком"
показать весь комментарий
15.10.2020 08:21 Ответить
Я так понимаю на свою минимальную зарплату депутат не может позволить себе маску и дезинфектор.
показать весь комментарий
15.10.2020 08:21 Ответить
они и так еле сводят концы с концами
показать весь комментарий
15.10.2020 08:29 Ответить
Бедняги, никак не дождутся того конца.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:27 Ответить
Какое-то дежа вю, панимаешь ли
Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо».
- «Три порции шашлыка - выбросила в пропасть».
- «Вино. Разбила… две бутылки».
- Три!
- Пиши «три».
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
показать весь комментарий
15.10.2020 08:22 Ответить
Советская пропаганда лечила 74 года дебилов,но в 1991 году и она оказалась бессильна....
показать весь комментарий
15.10.2020 08:23 Ответить
Рада витрачає приблизно 100 тис. грн на місяць на маски і дезінфектори для депутатів, - апарат ВР - Цензор.НЕТ 8316 очередь в Мавзолей за короновиRUSom
показать весь комментарий
15.10.2020 08:28 Ответить
Їм аби витрачати.
А за власний рахунок вони неспроможні маску купити ?
показать весь комментарий
15.10.2020 08:28 Ответить
ну что вы - это для них дорого! вот мы, простые смертные, можем себе и маски купить и дезинфекторы - они не в состоянии
показать весь комментарий
15.10.2020 08:31 Ответить
Як же дорого нам коштують ці тварі. Всі купляють за свій рахунок а цим свиням бідним безкоштовно все.
показать весь комментарий
15.10.2020 08:30 Ответить
100 000 грн.: 5.00грн./шт.=20 000шт.
20 000 : 450 депутатов = 45 масок - каждому на месяц
Ну, это, в принципе, нормально...
показать весь комментарий
15.10.2020 08:33 Ответить
Было б нормально если б каждому гражданину выдавали хотя б 1 маску в день ....
показать весь комментарий
15.10.2020 08:40 Ответить
Люди покупают за свои, а эти "нищеброды" на шее
показать весь комментарий
15.10.2020 08:34 Ответить
ух какая мощная сосна, только подвид не могу определить
Рада витрачає приблизно 100 тис. грн на місяць на маски і дезінфектори для депутатів, - апарат ВР - Цензор.НЕТ 1142
показать весь комментарий
15.10.2020 08:35 Ответить
Элементарно, - баобаовидная сосна.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:30 Ответить
баобаба да, баобаба да
показать весь комментарий
15.10.2020 09:31 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2020 09:41 Ответить
- Ты зачем новую маску надел?
- Так на старой уже дырки!
- А у тебя что, рук нет чтоб зашить?
показать весь комментарий
15.10.2020 08:39 Ответить
А простые люди сами покупают себе
показать весь комментарий
15.10.2020 08:39 Ответить
А простые люди должны по домам сидеть, и не выходить никуда
показать весь комментарий
15.10.2020 08:45 Ответить
Если дупатату маска не по карману,то на фига их избрали?
показать весь комментарий
15.10.2020 08:41 Ответить
Так они же слуги!!!! Служат день и ночь! Как рабы на галерах! Вон беня последний .... без соли доедает. Надо помочь!
показать весь комментарий
15.10.2020 08:45 Ответить
Деякі держпідприємства дають 1 маску на 5 діб, 1 дезінфектор на 5 діб на 5 людей. Це дуже заможні підприємства!
******* кому не ліньки, у скільки разів депутати (в моєму розумінні більшість - повні довбаки та спільники зрадників, крадіїв) дорожчі за людей, котрі утримують країну.
показать весь комментарий
15.10.2020 08:45 Ответить
Всё правильно, всё верно. Депутат - это ж убогое гибридное воплощение в единой персоне одинокого инвалида, ребёнка-сиротинушки, матери-одиночки, ветерана всех войн, жертвы геноцидов и стихийных бедствий, а также всех прочих представителей социально незащищенных слоёв населения. Кому ж ещё масочку с санетайзерчиком на казённый счёт, как не депутату с его повседневными злыднями, тяготами и лишениями? А лохмандеи с лохопединами (укр. плательщики налогов обоих полов), ленивые и прожорливые скотопотамы или сами себе купят, или и так обойдутся - их никакая сибирская язва с моровой чумой не возьмут.
показать весь комментарий
15.10.2020 08:46 Ответить
У одного подполковника интендантской службы по американскому Лэнд-Лизу в 1944 году нашли в подвале больше тонны американской тушонки.На следствии он пояснил,собирал для партизан....Тушонку конфисковали а его отправили на фронт...
показать весь комментарий
15.10.2020 08:48 Ответить
А простым смертным приходится на все эти вещи платить денежки из своего кармана.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:06 Ответить
Стыд и позор ! Маскируются под малообеспеченный слой населения !
Разумков ,не стыдно ?
показать весь комментарий
15.10.2020 09:32 Ответить
Господа депутаты! Вы , наверное и недоедаете, у вас иммунитет ослаблен? Может, вам спецхарчевание требуется? А то какого черта вы болеете С-19. если вас масками и дезрастворами снабжают по законам военного времени!
показать весь комментарий
15.10.2020 10:14 Ответить
-Вы знаете, что киевляне стали очень зажиточными.
-Не понял!
-Они выбрасывают маски после пятой или шестой стирки.
показать весь комментарий
15.10.2020 10:22 Ответить
За що нам все це наказаніє - половина фракції СН глухонімі і тільки чекають зарплатню в конвертах!?!?!
показать весь комментарий
15.10.2020 10:50 Ответить
Вся страна покупает за свой счет маски,а этот сброд снабжается налогоплательщиками,зеля - это же несправедливо.
показать весь комментарий
15.10.2020 11:11 Ответить
нихуху себе хаха...
а может они масочку из подручных материалов себе сошьют, как всем советуют
показать весь комментарий
15.10.2020 12:21 Ответить
бессмысленная трата денег. этих чертей ничего не берет...
показать весь комментарий
15.10.2020 12:47 Ответить
Патологически "жадный" Порох всегда ходит только в своих масках и другим покупает за свои, а нежадные "слуги" и главзебил только в государственных)))
показать весь комментарий
16.10.2020 00:31 Ответить
 
 