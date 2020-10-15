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Рада тратит около 100 тыс. грн в месяц на маски и дезинфекторы для депутатов, - аппарат ВР
За 7 месяцев эпидемии коронавируса на закупку масок и дезинфицирующих средств для парламента ушло почти 700 тысяч гривен.
Об этом рассказал аппарат ВР в ответ на запрос Украинской правды, передает Цензор.НЕТ.
Как следует из данных, которые предоставил аппарат парламента, Рада тратит около 100 тысяч гривен ежемесячно на маски и дезинфицирующие средства.
При этом отмечается, что тесты на коронавирус за счет аппарата ВР не проводятся.
"За период с 1 марта по 6 октября 2020 года управлением делами аппарата Верховной Рады потрачено 698 309, 84 грн на закупку масок и дезинфицирующих средств", - говорится в ответе ВР.
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Их надо судить.
Так что впереди очень много "неожuданностей".
В принципе похоже на ТЯО; но мерял ли кто радиацию ?
Как-то так.
Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо».
- «Три порции шашлыка - выбросила в пропасть».
- «Вино. Разбила… две бутылки».
- Три!
- Пиши «три».
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
А за власний рахунок вони неспроможні маску купити ?
20 000 : 450 депутатов = 45 масок - каждому на месяц
Ну, это, в принципе, нормально...
- Так на старой уже дырки!
- А у тебя что, рук нет чтоб зашить?
******* кому не ліньки, у скільки разів депутати (в моєму розумінні більшість - повні довбаки та спільники зрадників, крадіїв) дорожчі за людей, котрі утримують країну.
Разумков ,не стыдно ?
-Не понял!
-Они выбрасывают маски после пятой или шестой стирки.
а может они масочку из подручных материалов себе сошьют, как всем советуют