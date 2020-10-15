В мире уже более 38,7 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 381,4 тыс. человек, умерли более 6 тыс.
По состоянию на утро 15 октября в мире зарегистрировали 381 466 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 083 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 38 746 713 случаев инфицирования, из них 381 466 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 096 881 человека, из них 6 083 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 29,1 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Испания. Украина находится на 25-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.
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показать весь комментарий15.10.2020 08:34 Ответить Мне нравится 0
Pavlo Dudra
показать весь комментарий15.10.2020 09:33 Ответить Мне нравится 0
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