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Новости Коронавирус и карантин
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В мире уже более 38,7 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 381,4 тыс. человек, умерли более 6 тыс.

В мире уже более 38,7 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 381,4 тыс. человек, умерли более 6 тыс.

По состоянию на утро 15 октября в мире зарегистрировали 381 466 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 083 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 38 746 713 случаев инфицирования, из них 381 466 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 096 881 человека, из них 6 083 за минувшие сутки.

В мире уже более 38,7 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 381,4 тыс. человек, умерли более 6 тыс. 01

Успешно преодолели болезнь и вылечились 29,1 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: В парижском регионе и еще восьми городах Франции минимум на четыре недели вводится комендантский час

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Испания. Украина находится на 25-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.

В мире уже более 38,7 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 381,4 тыс. человек, умерли более 6 тыс. 02

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В мире уже более 38,7 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 381,4 тыс. человек, умерли более 6 тыс. - Цензор.НЕТ 1270
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15.10.2020 08:34 Ответить
хоч смертність/летальність зменшилась,але за рахунок постійного збільшення кількості інфікованих скоро "вийдемо на весняний пік"

У світі вже понад 38,7 млн ​​інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 381,4 тис. осіб, померли понад 6 тис. - Цензор.НЕТ 3855
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15.10.2020 09:33 Ответить
 
 