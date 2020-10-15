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МИД ответил на ноту Беларуси из-за указа Зеленского по IT-специалистам: Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях

МИД ответил на ноту Беларуси из-за указа Зеленского по IT-специалистам: Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях

Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях и всегда будет приветствовать людей, которые разделяют эти ценности и хотят реализовать себя в Украине, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях. Наше государство традиционно открыто и дружественно для граждан Беларуси. Еще до начала кризиса в Беларуси движение между нашими странами было максимально свободным, а межчеловеческие и бизнес контакты все крепли", - говорится в ответе спикера МИД Украины Екатерины Зеленко, распространенном в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она отметила, что Украина - демократическое европейское государство, преданное европейским ценностям, среди которых защита прав и свобод человека имеет фундаментальное значение.

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"Мы всегда будем приветствовать в Украине людей, которые разделяют эти ценности и хотят реализовать себя в нашем государстве", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщалось, в среду в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим. Украинскому дипломату была вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием указа президента Украины "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь", который в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства - заявили в пресс-службе МИД Беларуси. В МИД подчеркнули, что указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Беларуси.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь". Документ "будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов", говорилось в сообщении на сайте главы государства.

Автор: 

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) МИД (6934) репрессии (2766) IT-индустрия (244)


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Раз уж так получилось, что интересы беларуского народа и режима Лукашенка сильно разошлись в разные стороны, то Украина встала на сторону беларуского народа. Не известно, сколько там тот Лукашенко еще продержится, а соседний народ точно никуда не денется.
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15.10.2020 09:27 Ответить
Європейський варіант Північної Кореї - в дії... Ті в Росію своїх направляють "батрачить", з виплатою орендної плати державі, а їх сім"ї - в "заложниках"... Не повернувся вчасно - сім"ю в табір, на "перевиховання"... Хай "сябрам" нагадають, що остання країна в Європі, яка мала "кріпаків" - Радянський Союз, який розпався у 1991 році... А "кріпосне право" ліквідували ще при Хрущові, в 60-ті...
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15.10.2020 09:37 Ответить
Cледовало бы напомнить дткьаьлоу, каког торгуеь м Лугандоном, как уголек лугандоновский ревлизовывал и пр. "шалости"! Ткнуть мордой в его дерьмо!
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15.10.2020 09:40 Ответить
Оскаженілий собака кидається на всіх по сусідству.
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15.10.2020 09:49 Ответить
Такое впечатление, что таракан беларусских айтишников рассматривает как своих личных курей, несущих ему золотые яйца, а зеленский ему представляется как та лиса, которая таскает курей из его курятника.
Но на самом деле, айтишники - не куры, и тупо ржут с обоих дремучих дегенератов и пакуют вещички на Бали.
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15.10.2020 10:53 Ответить
А передача Вагнеровцев рашке,это дружественный акт?Нечего на зеркало пенять,коли рожа крива.
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15.10.2020 12:35 Ответить
 
 