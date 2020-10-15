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Глава британской контрразведки MИ-5 МакКаллен: Самая большая проблема Великобритании сегодня - это Россия

Глава британской контрразведки MИ-5 МакКаллен: Самая большая проблема Великобритании сегодня - это Россия

Сегодня больше всего проблем Великобритании приносит Россия.

Об этом заявил глава британской службы контрразведки (MI-5) Кен МакКаллен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Если вы спросите меня, разведка какой из стран причиняет больше всего проблем Великобритании на октябрь 2020 года, то я отвечу, что это - Россия. Но если вы спросите, какая из стран будет формировать ситуацию в мире в ближайшее десятилетие и представлять самые большие возможности и самые большие проблемы для Британии, то это - Китай. Образно выражаясь, если российские спецслужбы - это периоды плохой погоды, то Китай - это целое изменение климата", - сказал МакКаллен.

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Глава британской контрразведки отдельно отметил повысившуюся угрозу здоровью и жизни обычных людей.

"В 2020 году речь идет уже не о шпионах и похищении государственных секретов, хотя все это тоже важно. Мы видим угрозу людям вплоть до и включая попытки убийства, как продемонстрировал случай с отравлением Навального. Мы видим угрозу демократии, нашей инфраструктуре, экономике, научным исследованиям, угрозу в самых широких сферах", - отметил МакКаллен.

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Главной задачей на внутреннем фронте МакКаллен назвал борьбу с терроризмом и исламским экстремизмом внутри страны, но при этом отметил и рост угрозы со стороны крайне правых организаций. В качестве примера он рассказал, что 8 из 27 террористических нападений, предотвращенных в последние четыре года на завершающих стадиях подготовки, были связаны с крайне правым экстремизмом.

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Великобритания (4919) контрразведка (496) россия (95352)


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РАБссия была проблемой и 1000 лет назад,правда тогда ее называли Мацковия... Забордюрная....
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15.10.2020 08:38 Ответить
Зачем вы приписываете московии 400 лет? 1000 лет назад процветала Киевская Русь. Московия в современном понятии начала формироваться в 14 веке при Иване Калите.
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27.10.2020 12:36 Ответить
Британцы хоть на седьмой год войны Украины с Московией созрели к правильной оценке обстановки.
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15.10.2020 08:50 Ответить
чЛенин 6 букв,Путлер 6 букв,Убийца 6 букв...
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15.10.2020 08:57 Ответить
Глава британской контрразведки MИ-5 МакКаллен: Самая большая проблема Великобритании сегодня - это Россия - Цензор.НЕТ 9786 Король Британии Георг V и сЦарь Николашка II (слева) были двоюродными братьями...,а из матери родными сестрами...
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15.10.2020 09:04 Ответить
Хай МакКаллен підкаже ЗЕленим клоунам, шо мРазєя - це найбільша проблема і України.
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15.10.2020 09:28 Ответить
Росия отвлекает внимание.
Самая большая проблема, которую пока можно решить - Китай.
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15.10.2020 09:44 Ответить
 
 