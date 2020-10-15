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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, 951 - выздоровел, выявлены 5 062 новых случая

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, 951 - выздоровел, выявлены 5 062 новых случая

В Украине по состоянию на утро четверга, 15 октября, зафиксированы 5 062 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 14 октября, зафиксированы 5 590 новых случаев заболевания, 13 октября - 5 133, 12 октября - 4 420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 11 октября - 4 768 новых случаев заболевания COVID-19, 10 октября были лабораторно подтверждены 5 728 инфицированных коронавирусом, 9 октября - рекордные 5 804 больных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мире уже более 38,7 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 381,4 тыс. человек, умерли более 6 тыс.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 281 239 человек.

За сутки выздоровел 951 пациент, всего с начала пандемии - 119 650 человек. В течение минувших суток умерли 73 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 302 человека. Всего в Украине по состоянию на утро 15 октября COVID-19 болеют 156 287 человек, что на 4 038 больше, чем сутками ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (651), Киеве (445), Львовской области (332), Сумской области (271) и Житомирской области (269).

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, 951 - выздоровел, выявлены 5 062 новых случая 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, 951 - выздоровел, выявлены 5 062 новых случая 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, 951 - выздоровел, выявлены 5 062 новых случая 03
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, 951 - выздоровел, выявлены 5 062 новых случая 04
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, 951 - выздоровел, выявлены 5 062 новых случая 05
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, 951 - выздоровел, выявлены 5 062 новых случая 06

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Топ комментарии
+5
многовато зараженных. 5 тысяч и это учитывая праздничный день, когда меньше тестов делают... ну что тут сказать, мастера спорта по коронавирусу
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15.10.2020 08:45
+2
Да в Италии была другая пошесть, а не короновирус.
Они ещё сами пока не понимают что.
Из заявленных жертв уже сняли ровно половину.
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15.10.2020 09:11
+2
так может они и не от короновируса умирали а все списывали на вирус,
что вирус паспорта проверяет что летальность так сильно отличается по странам ?
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15.10.2020 09:45
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Правила форума Совет форумчан
многовато зараженных. 5 тысяч и это учитывая праздничный день, когда меньше тестов делают... ну что тут сказать, мастера спорта по коронавирусу
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15.10.2020 08:45 Ответить
В Польщі за вчорашній день зроблено біля 60 000!!! тестів і виявлено 8099 заражених це при тому що самі поляки кажуть що цифри сильно занижені тому що на тестування у них дуже великі черги - що твориться в нас в Україні в порівнянні з тою ж Польщею одному Богу відомо але я підозріваю що просто КАТАСТРОФА!!!
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15.10.2020 12:18 Ответить
что то не видно в Украине такой картины, а ведь больных на короновирус в Украине уже в ПЯТЬ раз больше чем весной в Италии (фото от 19 марта)В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, 951 - выздоровел, выявлены 5 062 новых случая - Цензор.НЕТ 5297
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15.10.2020 09:07 Ответить
Да в Италии была другая пошесть, а не короновирус.
Они ещё сами пока не понимают что.
Из заявленных жертв уже сняли ровно половину.
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15.10.2020 09:11 Ответить
Вас послушать, так внезапно проявившийся синхронный всплеск смертности от всех причин в разных странах Европы обусловлен весенней депрессией.
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15.10.2020 10:42 Ответить
не было никакого всплеска в Италии, лживая информация
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15.10.2020 10:51 Ответить
Жжош. Пиши исчо.
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15.10.2020 10:54 Ответить
Дай бог и не увидеть. Среднесуточная летальность (март) в Италии сост 400-500 чел....
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15.10.2020 09:38 Ответить
так может они и не от короновируса умирали а все списывали на вирус,
что вирус паспорта проверяет что летальность так сильно отличается по странам ?
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15.10.2020 09:45 Ответить
В апреле в Италии еще не знали протоколов лечения и аппараты ИВЛ были дефицитом. Да и смертность на рих тогда была порядка 80-90%. Сейчас в Украине аппаратов ИВЛ пока еще хватает и смертность на них гораздо ниже.
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15.10.2020 10:40 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 73 особи, 951 - видужала, виявлено 5062 нові випадки - Цензор.НЕТ 4943
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15.10.2020 09:13 Ответить
Неожиданно!
В Україні за добу від COVID-19 померли 73 особи, 951 - видужала, виявлено 5062 нові випадки - Цензор.НЕТ 5736
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15.10.2020 10:01 Ответить
Удивительно, но на картинке из российской организации "Открытые медиа" избражен проФФессор Александр Зеленский, папик нынешнего преза Украины милостью 73% дебилов ЗЕлупы Янелоха. Или я ошибаюсь и просто похож?
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15.10.2020 10:05 Ответить
Тим,хто дуже "обнадежился" рашистською "вакциною" Спутнік5\\\

пишіть до родичів в рашці,вони вам вишлють поштою....Там цього ГІВНА ПО 4 тис .рублів скоро буде "як гною"...

https://nplus1.ru/blog/2020/08/11/read-the-manual стартует третья фаза испытаний вакцины. (Белорусь,россия.)
Ожидается также, что осенью экспериментальную дозу получат люди из группы риска. По некоторым сообщениям, в нее войдут врачи, учителя и пожилые люди. Впрочем, насчет последнего возникают сомнения: инструкция предусматривает применение вакцины у людей 18-60 лет.
А в графе «[применение] с осторожностью» значится внушительный список противопоказаний: болезни почек, печени, сердца, диабет и многие другие частые спутники людей пожилого возраста.

Тобто клієнти російської медицини старші 60-ти переважно помирают від ускладнень від вакцини "спутнік 5",а не від КОВІД. Але вже ГАРАнТОВАНО В Україні за добу від COVID-19 померли 73 особи, 951 - видужала, виявлено 5062 нові випадки - Цензор.НЕТ 6751
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15.10.2020 10:02 Ответить
А де згадка про кількість проведених за добу тестувань?

Китайці в місті Ціндао виявили аж 12 нових випадків коронавірусу. І тепер 9-мільйонне місто тестуватимуть на коронавірус. Все місто за п'ять днів:
https://www.bbc.com/news/world-asia-54504785

Поляки удвічі збільшили число тестувань і вже миають результат: більше восьми тисяч нових випадків за добу. Розглядається питання про мобілізацію медперсоналу та підключення війська до боротьби з епідемією... Що вже зроблено в Словаччині, наприклад.
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15.10.2020 15:10 Ответить
 
 