В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, 951 - выздоровел, выявлены 5 062 новых случая

В Украине по состоянию на утро четверга, 15 октября, зафиксированы 5 062 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 14 октября, зафиксированы 5 590 новых случаев заболевания, 13 октября - 5 133, 12 октября - 4 420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 11 октября - 4 768 новых случаев заболевания COVID-19, 10 октября были лабораторно подтверждены 5 728 инфицированных коронавирусом, 9 октября - рекордные 5 804 больных.

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Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 281 239 человек.

За сутки выздоровел 951 пациент, всего с начала пандемии - 119 650 человек. В течение минувших суток умерли 73 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 302 человека. Всего в Украине по состоянию на утро 15 октября COVID-19 болеют 156 287 человек, что на 4 038 больше, чем сутками ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (651), Киеве (445), Львовской области (332), Сумской области (271) и Житомирской области (269).















