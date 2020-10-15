В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, 951 - выздоровел, выявлены 5 062 новых случая
В Украине по состоянию на утро четверга, 15 октября, зафиксированы 5 062 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 14 октября, зафиксированы 5 590 новых случаев заболевания, 13 октября - 5 133, 12 октября - 4 420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 11 октября - 4 768 новых случаев заболевания COVID-19, 10 октября были лабораторно подтверждены 5 728 инфицированных коронавирусом, 9 октября - рекордные 5 804 больных.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 281 239 человек.
За сутки выздоровел 951 пациент, всего с начала пандемии - 119 650 человек. В течение минувших суток умерли 73 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 302 человека. Всего в Украине по состоянию на утро 15 октября COVID-19 болеют 156 287 человек, что на 4 038 больше, чем сутками ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (651), Киеве (445), Львовской области (332), Сумской области (271) и Житомирской области (269).
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Они ещё сами пока не понимают что.
Из заявленных жертв уже сняли ровно половину.
что вирус паспорта проверяет что летальность так сильно отличается по странам ?
пишіть до родичів в рашці,вони вам вишлють поштою....Там цього ГІВНА ПО 4 тис .рублів скоро буде "як гною"...
https://nplus1.ru/blog/2020/08/11/read-the-manual стартует третья фаза испытаний вакцины. (Белорусь,россия.)
Ожидается также, что осенью экспериментальную дозу получат люди из группы риска. По некоторым сообщениям, в нее войдут врачи, учителя и пожилые люди. Впрочем, насчет последнего возникают сомнения: инструкция предусматривает применение вакцины у людей 18-60 лет.
А в графе «[применение] с осторожностью» значится внушительный список противопоказаний: болезни почек, печени, сердца, диабет и многие другие частые спутники людей пожилого возраста.
Тобто клієнти російської медицини старші 60-ти переважно помирают від ускладнень від вакцини "спутнік 5",а не від КОВІД. Але вже ГАРАнТОВАНО
Китайці в місті Ціндао виявили аж 12 нових випадків коронавірусу. І тепер 9-мільйонне місто тестуватимуть на коронавірус. Все місто за п'ять днів:
https://www.bbc.com/news/world-asia-54504785
Поляки удвічі збільшили число тестувань і вже миають результат: більше восьми тисяч нових випадків за добу. Розглядається питання про мобілізацію медперсоналу та підключення війська до боротьби з епідемією... Що вже зроблено в Словаччині, наприклад.