COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 651, Киев - 445 и Львовщина - 332

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 15 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 651 человек.

Общее количество инфицированных составляет 26 913 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 430 человек, за последние сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 5 389 пациентов.

По состоянию на 15 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 21 094 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Львовская область.

Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 445 человек. Общее количество заболевших - 28 957. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 535 человек, за сутки - 17. С начала эпидемии выздоровели 10 286 пациентов. Количество активных больных в Киеве - 18 136.

На Львовщине коронавирусом заболели 332 человека. Общее количество инфицированных составляет 23 806 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 660 человек, за минувшие сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 9 010 пациентов. Количество активных больных на Львовщине составляет 14 136 человек.