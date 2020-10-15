РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6868 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
13 544 47

Свиньи в Китае заболели коронавирусом SADS-CoV, вызывающим синдром острой диареи: он опасен и для человека, - американские ученые

Свиньи в Китае заболели коронавирусом SADS-CoV, вызывающим синдром острой диареи: он опасен и для человека, - американские ученые

Зоонозные коронавирусы (те, что переходят от животных в популяцию людей) – постоянная угроза. Нынешняя пандемия SARS-CoV-2 это наглядно показала.

В Китае относительно недавно обнаружили высокопатогенный коронавирус SADS-CoV, который приводит к синдрому острой диареи у свиней, особенно у поросят. Биологи из Университета Северной Каролины в Чейпел-Хилл заразили им культуры человеческих клеток, то есть показали, что он опасен и для нас. Исследование опубликовано в журнале PNAS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Авторы пишут, что SADS-CoV, вероятно, произошел от коронавирусов летучих мышей HKU2. По их мнению, он "перескочил" от рукокрылых на стадо свиней в Китае примерно в 2016-м. Это альфа-коронавирус (в отличие от ковидного бета-коронавируса), и он в первую очередь поражает клетки кишечника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, 951 - выздоровел, выявлены 5 062 новых случая

Генетики собрали для опытов рекомбинантный вирус (rSADS-CoV), который, как выяснилось, эффективно реплицируется во многих клетках животных и приматов в частности. При этом патоген не использовал рецепторы ACE-2, DPP4 или CD13 для "абордажа" клеток и проникновения в них, как это делает вирус при COVID-19.

"Наши данные демонстрируют, что SADS-CoV имеет широкий спектр хозяев и обладает внутренним потенциалом к распространению между животными и людьми. Эффективный рост вируса в первичных клетках легких и кишечника человека указывает, что SADS-CoV – потенциальный новый коронавирус повышенного риска, который может негативно повлиять на мировую экономику и здоровье человека", – предостерегли биологи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мире уже более 38,7 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 381,4 тыс. человек, умерли более 6 тыс.

Было проверено и лечение болезни от SADS-CoV. Ремдесивир, который сейчас используют в тяжелых случаях COVID-19, "эффективно блокировал" репликацию rSADS-CoV в пробирке.

Автор: 

вирус (582) животные (930) карантин (16729) Китай (2910) ученые (346) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Шел 2021 год. Бушует диарея вирус. Люди беспрырывно дрыщут на остановках общественного транспорта. А г-н Радуцкий продал всю туалетную бумагу из гос. резерва
показать весь комментарий
15.10.2020 09:26
+16
Будем ещё вспоминать, как в 2020-ходили в маске, 2021-ходим в памперсах.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:04
+11
Да сожгите уже этот Индокитай к чертям.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Свиньи в Китае заболели "коронавирусом диареи" SADS-CoV: он опасен и для человека, - американские ученые - Цензор.НЕТ 2681
показать весь комментарий
15.10.2020 09:03 Ответить
Свиньи в Китае заболели "коронавирусом диареи" SADS-CoV: он опасен и для человека, - американские ученые - Цензор.НЕТ 340
показать весь комментарий
15.10.2020 09:15 Ответить
Шел 2021 год. Бушует диарея вирус. Люди беспрырывно дрыщут на остановках общественного транспорта. А г-н Радуцкий продал всю туалетную бумагу из гос. резерва
показать весь комментарий
15.10.2020 09:26 Ответить
значит нужно запасаться туалетной бумагой, пока лысая тварь всё не продала
показать весь комментарий
15.10.2020 09:31 Ответить
Кстати, отличная идея для стартапа. Когда только начиналася эпопея с ковидом я говорил знакомым, давайте купим много масок, когда они стоили копейки, а потом будем барыжить. Но меня не поддержали
показать весь комментарий
15.10.2020 09:37 Ответить
бедоносец проконтролирует
показать весь комментарий
15.10.2020 11:15 Ответить
Дристатимуть всі. Наввипередки.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:03 Ответить
Апарати ШВЛ вже будуть не в моді. Тепер країни замість масок будуть закупати підгузки та біотуалети
показать весь комментарий
15.10.2020 09:16 Ответить
Чому це Ви вирішили, що вірус діареї прийде замість ковіду?. Не замість, а разом. Отже, нічого смішного.
показать весь комментарий
15.10.2020 10:25 Ответить
Будем ещё вспоминать, как в 2020-ходили в маске, 2021-ходим в памперсах.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:04 Ответить
Дайош кожному по унітазу!
показать весь комментарий
15.10.2020 09:08 Ответить
Дороговато будет. Для юзико-сивох и иже придется персональные, ручной работы.
показать весь комментарий
15.10.2020 10:11 Ответить
Не, ну это уже слишком...
показать весь комментарий
15.10.2020 09:05 Ответить
Обуховский картонно - бумажный комбинат напрягся
показать весь комментарий
15.10.2020 09:05 Ответить
Да это...кабздец)
показать весь комментарий
15.10.2020 09:07 Ответить
"Приснился сон: будто на дворе лето 2021 года, в мире пандемия нового кишечного вируса, а мы все в памперсах обсуждаем, что в 2020-м в масках было лучше..."
показать весь комментарий
15.10.2020 09:07 Ответить
2021 маска + памперс. Кашлянул и сразу менять... памперс..
показать весь комментарий
15.10.2020 09:08 Ответить
МОЗ будет рекомендовать не жрать.
показать весь комментарий
15.10.2020 10:12 Ответить
Сперва маски, а теперь и памперсы?
показать весь комментарий
15.10.2020 09:09 Ответить
Не так давно Дизель шоу шутил на эту тему. Теперь к корономаске добавятся коронопамперсы
показать весь комментарий
15.10.2020 09:09 Ответить
То все чхали, теперь сраться будут, нужно срочно наладить производство памперсов
показать весь комментарий
15.10.2020 09:10 Ответить
Да сожгите уже этот Индокитай к чертям.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:10 Ответить
Чума подходит Холере и говорит....давай заразим Землю КороновиRUSoм?Холера отвечает,хватит с них СПИДа и Наркомании с Алкоголизмом...
показать весь комментарий
15.10.2020 09:12 Ответить
Мля, опять Чайна. Задолбали
показать весь комментарий
15.10.2020 09:15 Ответить
Не переживай... От анексують китайці у Росії Сибір, розселяться там, щільність населення в Китаї зменшиться. Само собою, зменшиться кількість контактів. А менше контактів - менше ризик передачі хвороб... Та й кажани в Сибіру, здається, не живуть...
показать весь комментарий
15.10.2020 09:21 Ответить
А нам пишут, что мы должны беречь летучих мышей
показать весь комментарий
15.10.2020 09:17 Ответить
Сотня водородных бомб наведет порядок с этими жёлтыми обезьянами
показать весь комментарий
15.10.2020 09:18 Ответить
так в Украине Зе-диарея уже второй год
показать весь комментарий
15.10.2020 09:18 Ответить
Єто ж можна наладить распил бабла на диарейном фонде
Свиньи в Китае заболели "коронавирусом диареи" SADS-CoV: он опасен и для человека, - американские ученые - Цензор.НЕТ 9145
показать весь комментарий
15.10.2020 09:18 Ответить
все дерьмо ползет с китая. рассадник говна.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:19 Ответить
В целях экономии кормят свиней целлофановыми пакетами использованными -ну свиньи и среагировали жестоко .Нам ещё не показывали каким помётом рыбу на разведение кормят Так шо ждём новый акулий вирус.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:19 Ответить
Теперь охранники в супермаркетах и полицаи будут заглядывать в сраку.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:21 Ответить
В АТБ теперь без памперса не пустят
показать весь комментарий
15.10.2020 09:23 Ответить
Свині в Китаї захворіли на "коронавірус діареї" SADS-CoV: він небезпечний і для людини, - американські вчені - Цензор.НЕТ 3989
показать весь комментарий
15.10.2020 09:22 Ответить
Секретный братский договор между Германией и СССр был заключен не в августе 1939 года,а намного раньше в 1922 году на территории Италии.Обе страны секретно разрабатывали совместно новые види разных вооружений включая химические,бактерилогические и тд...,химический Полигон в Вольске на Повольжье был намного Позднее уже при Гитлере...,когда наработали новые виды оружия в Германии и СССре...
показать весь комментарий
15.10.2020 09:24 Ответить
Санта-Барбара отдыхает.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:27 Ответить
А вот это практическая новость - надо срочно бежать в аптеку, пока «Слуги народа» все медицинские памперсы в Китай не вывезли.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:29 Ответить
На 8 млрд землян може напасти Coronosrachka-20. Капєц!
показать весь комментарий
15.10.2020 09:32 Ответить
Чуму разносили крысы.
Все остальные напасти - китайцы!
показать весь комментарий
15.10.2020 09:43 Ответить
"Дизеля" в номере про захват маршрутки, прям угадали - " В Китае новая волна вируса - теперь всему миру угрожает сируно-вирус, вызывающий диарею".
показать весь комментарий
15.10.2020 09:48 Ответить
срочно отправить мацкалям
показать весь комментарий
15.10.2020 10:16 Ответить
Теперь в АТБ заходить только в памперсах, а перед заходом в транспорт каждому ставать раком и сдавать мазок
показать весь комментарий
15.10.2020 10:18 Ответить
В выигрыше окажутся те - кто уже закупился туалетной бумагой во время первой волны пандемии
показать весь комментарий
15.10.2020 10:22 Ответить
Ковидиотам будет кашлянуть страшно.
показать весь комментарий
15.10.2020 10:42 Ответить
Еще один повод отказаться от свинины. Боженька в Библии плохого не насоветует
показать весь комментарий
15.10.2020 11:13 Ответить
а китайцам все пофигу...
показать весь комментарий
15.10.2020 11:22 Ответить
Усравсьвірус 2021, люди з жалем згадують 2020 рік.
показать весь комментарий
15.10.2020 12:35 Ответить
 
 