Путин в качестве "жеста доброй воли" согласился разрешить трем украинским предприятиям поставки в РФ

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением главы правительства Михаилом Мишустиным в качестве "жеста доброй воли" допустить на российской рынок украинские компании "Брацлав", Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Выступая на встрече президента с членами правительства в среду, Мишустин напомнил, что по поручению Путина на прошлой неделе обсуждал с кумом президента РФ, сопредседателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком просьбу украинских промышленников о возможности открытия доступа на российский рынок некоторым предприятиям из этой страны. Речь, по словам Мишустина, идет о предприятиях, которые были ориентированы на экспорт в Россию и в отношении которых действуют зеркальные ограничительные меры после введения Украиной санкций против РФ.

"Мы считаем возможным разрешить поставки оборудования и продукции компаниям "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината", - сказал Мишустин.

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В свою очередь, Путин предложение премьера поддержал.

"Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной... Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен", - сказал он.