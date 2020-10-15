РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6812 посетителей онлайн
Новости Санкции России против Украины
15 258 86

Путин в качестве "жеста доброй воли" согласился разрешить трем украинским предприятиям поставки в РФ

Путин в качестве

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением главы правительства Михаилом Мишустиным в качестве "жеста доброй воли" допустить на российской рынок украинские компании "Брацлав", Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Выступая на встрече президента с членами правительства в среду, Мишустин напомнил, что по поручению Путина на прошлой неделе обсуждал с кумом президента РФ, сопредседателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком просьбу украинских промышленников о возможности открытия доступа на российский рынок некоторым предприятиям из этой страны. Речь, по словам Мишустина, идет о предприятиях, которые были ориентированы на экспорт в Россию и в отношении которых действуют зеркальные ограничительные меры после введения Украиной санкций против РФ.

"Мы считаем возможным разрешить поставки оборудования и продукции компаниям "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината", - сказал Мишустин.

Читайте также: Медведчук сделал себе прививку российской вакциной и приехал рассказать об этом своему куму Путину

В свою очередь, Путин предложение премьера поддержал.

"Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной... Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен", - сказал он.

путин (31203) россия (95352)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+47
Облегчает финансирование ЖОПОБЛОКа...
показать весь комментарий
15.10.2020 09:23
+29
Жест доброй воли для предприятий владельцами которых является ЖОПОблок! А то холопы робщут! Россия нас не любит хотя мы на Всё согласны принять и спереди и сзади как актриса из немецких фильмов для взрослых!
показать весь комментарий
15.10.2020 09:20
+23
Опять лохов разводят с метвечатиной. Вали мертвечук на родину, украинец он мля
показать весь комментарий
15.10.2020 09:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
какой добрій старичек! К чему бы это??
показать весь комментарий
15.10.2020 09:18 Ответить
Облегчает финансирование ЖОПОБЛОКа...
показать весь комментарий
15.10.2020 09:23 Ответить
Потрібно заборонити експорт української продукції в росію на законодавчому рівні.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:45 Ответить
Глупость. Экспорт это развитие нашей экономики. Вот импорт некритической номенклатуры обложить пошлинами - это другое дело.
показать весь комментарий
15.10.2020 11:09 Ответить
Торговля з ворогом під час війни це зрада та колаборація і за це має бути розстріл!
показать весь комментарий
15.10.2020 12:12 Ответить
От ТВЭЛов, газа и бензина тоже откажемся? Если считаешь себя колаборантом, можешь сам застрелиться))
показать весь комментарий
15.10.2020 17:54 Ответить
Вестінгхаус робить аналогічні ТВЕЛу паливні збірки, газ та бензин продаються не тільки в росії!
показать весь комментарий
15.10.2020 17:58 Ответить
старичОк
показать весь комментарий
15.10.2020 12:24 Ответить
Зеленский продался оккупантам.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:18 Ответить
Давно ещё в 2014г.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:21 Ответить
Жест доброй воли для предприятий владельцами которых является ЖОПОблок! А то холопы робщут! Россия нас не любит хотя мы на Всё согласны принять и спереди и сзади как актриса из немецких фильмов для взрослых!
показать весь комментарий
15.10.2020 09:20 Ответить
Опять лохов разводят с метвечатиной. Вали мертвечук на родину, украинец он мля
показать весь комментарий
15.10.2020 09:23 Ответить
Смотрю у промышленников отбоя от европейцев нету, что аж поставки в РФ налаживают.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:24 Ответить
Так то гамно что выпускается на тех заводах только Лаптестану и нужно и то потому что есть старое обородувуание которое из-за жадности не отправили на свалку вот и покупают для него расходники и запчасти!
Кстати обратил внимание что в Украине исчезают с дорог Тазики и Газели в отличие от Лаптестана где кол-во этих машин-убийц только растет!
показать весь комментарий
15.10.2020 09:30 Ответить
Поддерживаю, собственную промышленность нужно на свалку отправить, гораздо перспективнее клубнику собирать в Польше.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:34 Ответить
У нас си вои убийцы есть "Богдан".
показать весь комментарий
15.10.2020 09:49 Ответить
І багато "Богдани" убили? А, уявляєш, у Франції головні "убивці" - "Рено", "Пежо" і "Сітроен", в США - "Форд", а в Німеччині - "Фольксваген", "Ауді" і "Мерседес"... А "Богдани" - ні... Тому що їх там не експлуатують...
показать весь комментарий
15.10.2020 10:35 Ответить
Мабудь на "лисапедике" ездишь. Видишь ли, даже при огомнейшем желании использовать "Богдан" в США или Германии или в Франции или в Англии, такого не случиться НИКОГДА. Так как эти коробки на колёсах не соответствуют нормам безопасности в перечисленных странах. И экологическим нормам. Это дерьмо наводнило Украину только по одной единственной причине.
показать весь комментарий
15.10.2020 11:32 Ответить
Вам, "зраднюкам, не вгодиш - не роблять люди нічого - ЗРАДА!!! Роблять щось - ЗРАДА!!! Так візьми і зроби щось краще, ніж "Богдан"!!!
Знаєш, хто такий "демагог" в побутовому значенні цього слова? Чоловік, що лежить на бабі і "розмірковує вголос", що "м"який" член кращий, ніж "твердий", бо він ніжніший до жіночого тіла...
Ти мені нагадуєш такого демагога
показать весь комментарий
15.10.2020 11:43 Ответить
Твої інтимні проблеми нам не цікаві.
А так, я по мірі своїх можливостей покращую як комфорт перевезень так і безпеку. Так вже воно склалося.
показать весь комментарий
15.10.2020 12:23 Ответить
Чим "покращуєш"? Язиком?
показать весь комментарий
15.10.2020 12:45 Ответить
Полосатой ложкой 😀
показать весь комментарий
15.10.2020 20:53 Ответить
ВАЗ сейчас принадлежит французам и делает вполне симпатишные машинки.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:57 Ответить
А не пора ли нам замахнуться на это ****** и послать туда мальчиков из ССО.Киянка Голда мабудь схвалила б це,гарна була жінка..,"...у нас нет,но если надо мы ******",це вам не янелох.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:27 Ответить
Вмешательство в ход выборов в Украине - агитация за ОПЗЖ Медведчука.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:27 Ответить
Все три собственника члены опоблока или бывшие регионалы. Возможно еще в акционерах кацапы из думы сидят.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:31 Ответить
Какой добрый барин!
показать весь комментарий
15.10.2020 09:33 Ответить
Гробы вам кацапы только поставлять нужно , гробы . Вместе с вашей опзжшной нечистью
показать весь комментарий
15.10.2020 09:35 Ответить
Кому принадлежат эти украинские компании?
Медведчуку?
показать весь комментарий
15.10.2020 09:37 Ответить
А зачем это продавать в РФ, если можно дороже продать в ЕС?
показать весь комментарий
15.10.2020 09:37 Ответить
ну попробуй продай... ЕС очень закрытый рынок, туда страны 3-го мира не пускают.
показать весь комментарий
15.10.2020 10:03 Ответить
Поцікався, ЩО вони виготовляють... Може, ті товари "нахрєн не вперлись" європейцям... Або не відповідають їх санітарним чи екологічним вимогам... Ти ніколи не задумувався над тим, щоб забагатіть, продаючи холодильники ескімосам, а електорообігрівачі - жителям Екваторіальної Африки?
показать весь комментарий
15.10.2020 10:43 Ответить
Как смешно читать и статью и коменты), да цирк это все - у нас в Виннице с 2014 года ни на минуту не остановливался химзавод, который пренадлежит россиянам , продукция от туда частично идет в Россию, частично реализуется в Украине, а это значит, что украинское и российское правительство давно обо всем договорились, а нам крутят кино, решая свои вопросы.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:38 Ответить
Ну так торговля с агрессором измеряется миллиардами долларов. Это и не скрывает никто.
показать весь комментарий
15.10.2020 10:02 Ответить
Судячи з цього посилання, вони і так торгували з москалями:
https://opendatabot.ua/court/91339334-7d55bda437c1ee4ec92eec1d09376e98
показать весь комментарий
15.10.2020 09:38 Ответить
м. Кропивницький (Кіровоград). 30.09.2020 - 03.10.2020, виставка "Агроекспо 2020", українським фермерам пропонують новий російський комбайн Versatile Nova 340 - модернізована "Нива"! Росіяни привезли до Кропивницького на продаж свій комбайн, зроблений у Ростові...
показать весь комментарий
15.10.2020 09:40 Ответить
Х..й зрозумієш логіку Ху№ла.
Чому саме вони ? :
1.
Барський машинобудівний завод - приватне промислове підприємство в місті Бар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Барського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Вінницької області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України .



Після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 проголошення незалежності України , в умовах економічної кризи становище підприємства ускладнилося. Було прийняте рішення про розширення асортименту продукції, яка випускається і в подальшому завод освоїв випуск твердопаливних, газових і електричних опалювальних котлів, оскільки попередня продукція була нікому не потрібна.
У травні 1995 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кабінет міністрів України затвердив рішення про приватизацію заводуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-6 [6] .
Надалі, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE державне підприємство перетворено на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE відкрите акціонерне товариство , а згодом - реорганізовано на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE закрите акціонерне товариство .
2.українська компанія "Брацлав" ??????????????????
показать весь комментарий
15.10.2020 09:40 Ответить
Да, Брацлав - город в Винницкой обл., эта компания, точнее группа компаний там и находится. Производит оборудование для АПК + метизы.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:51 Ответить
А вообще, это, конечно, важный звоночек.
По сути, это ответ на размещение американско-британских войск (Очаков уже, Николаев и Бердянск на очереди, регулярные полеты В-52) в Украине.
Большая война с Украиной в Кремле признана невозможной.
Поэтому - будут финансировать ОПЗЖ и Шария, подкупать чиновников, гадить по мелочи... ну и обострять в зоне ООС/АТО.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:41 Ответить
Путін як "жест доброї волі" погодився дозволити трьом українським підприємствам поставки в РФ - Цензор.НЕТ 7804
показать весь комментарий
15.10.2020 09:42 Ответить
газовую трубу отрезать не забудь
показать весь комментарий
15.10.2020 14:36 Ответить
И наверняка это заводы самого Медведчука или его шоблы.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:43 Ответить
Только хотел такое же написать
По удивительной случайности эти 3 предприятия оказались принадлежащими мертвечуку.
показать весь комментарий
15.10.2020 10:05 Ответить
А як же - торгівля на крові ?? Чи то Пороху було ніззя , а зюзі мона .!?

Де Семочка з нацжонами .? .
показать весь комментарий
15.10.2020 09:43 Ответить
"Мы считаем возможным разрешить поставки продукции Рубежанского картонного комбината. Эта продукция для нас очень важна-нужно много картонных гробов после вакцинации "самой передовой" вакциной от короновируса", - сказал Мишустин.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:44 Ответить
Треба знищити всю російську агентуру в Україні... І тоді окупація Криму та Донбасу завершиться швидше.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:46 Ответить
Фуфломицин *****
показать весь комментарий
15.10.2020 09:47 Ответить
2 предприятия в Винницкой области, 1 в Луганской.
Вообще, такое невозможно без запроса с самих предприятий. Они, наверняка, аффелированы Медведчуку, но главное даже не это.
Внимание вопрос: а сколько сотрудников уволятся оттуда, дабы не снабжать РФ продуктами своего труда?
Нисколько. Все это понимают.
Так что дело не только и не столько в Медведчуке.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:49 Ответить
Да дело в том что людей загнали в бедность, а теперь заплатив этим людям корейки , можно и голос на выборах купить , на войну отправить , майдан собрать! Человеку прежде всего надо удовлетворить свои физиологические потребности, а уж после них просыпаются духовные.
показать весь комментарий
15.10.2020 09:56 Ответить
Я-то как раз понимаю, в чем дело.
показать весь комментарий
15.10.2020 10:23 Ответить
Если так - то красава .
показать весь комментарий
15.10.2020 10:26 Ответить
Странно, а когда у мокшан был майдан?
показать весь комментарий
15.10.2020 21:03 Ответить
в каком племени говорите живете ?
показать весь комментарий
16.10.2020 01:24 Ответить
Нууу... Племя эт у вас, у вас есть даже народ ДОМБАБВЕ😁
показать весь комментарий
16.10.2020 08:01 Ответить
http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/vinnyca/ - проверил перед этим, да и сейчас - нет таких, поэтому думается ,коль вы так глубоко осведомлены , то это ваши соплеменники - привет им , пусть не бушуют.
показать весь комментарий
16.10.2020 10:10 Ответить
так скажу ,писать всякую чушь - дело так себе , а мои факты неопровержимы, и знаю я поболее вас , а если хотели нахамить, так мне насрать)
показать весь комментарий
16.10.2020 10:24 Ответить
Вы утверждаете, что Майдан был куплен. Я утверждаю обратное. Мои факты неопровержимы. Страны России, не существует, её придумали. Поэтому я её называю или Московия, или мокшандии. А на озабоченных рашистов, мне насрать.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:51 Ответить
тоесть вся титушня от Витьки там без денег стояла , за идею?
показать весь комментарий
17.10.2020 07:09 Ответить
Автобусы от овоща, это был АнтиМайдан.
показать весь комментарий
17.10.2020 07:25 Ответить
Та вы что , а были в них не украинцы))), а ну осталось ответить ток почему если сейчас, когда все куда хуже чем в 2014, почему нет протестов, короче почитайте про пирамиду Маслоу, что такое предреволюционная ситуация - может пазл сложится ).
показать весь комментарий
17.10.2020 07:46 Ответить
Писец, у тебя в голове насрано 🙄. Что про армию Власова расскажешь?
показать весь комментарий
17.10.2020 20:53 Ответить
оскорбить, когда закончились аргументы - сила. Власову привет
показать весь комментарий
23.10.2020 10:30 Ответить
Не,не,не, давайте за гражданскую войну 41-45 годов😁
показать весь комментарий
23.10.2020 14:25 Ответить
ну это на дурдом , хотя все ж закрывают - совсем печаль, помочь вам некому, крепитесь.
показать весь комментарий
25.10.2020 14:57 Ответить
Вы, я смотрю, специалист по дурке? Надеюсь не буйный?
показать весь комментарий
25.10.2020 17:21 Ответить
а зачем людям увольняться? Никто не уволится.
показать весь комментарий
15.10.2020 10:05 Ответить
А затем, что они будут трудиться на оккупанта. Их продукция будет реализована в РФ, импортер, торговая точка и покупатель заплатит налоги, на эти налоги будет создана боевая техника (в том числе)... которая будет реализована - где?
А они в этом будут напрямую учавствовать.
показать весь комментарий
15.10.2020 10:22 Ответить
У меня во дворе сапожная мастерская, так соседи говорят, и с нее сняли санкции для торговли с РФ. В общем Кремль прет по серьезному....
показать весь комментарий
15.10.2020 09:57 Ответить
забрать у всех трех предприятий лицензии... а когда выяснится, что их владельцем является этот урод с видом сатаны мертвечук, закрыть их...
показать весь комментарий
15.10.2020 10:03 Ответить
и пусть работники идут на биржу труда.
показать весь комментарий
15.10.2020 10:06 Ответить
Бойся данайцев дары приносящих.
показать весь комментарий
15.10.2020 10:05 Ответить
***** не хватає рефрижераторів?
показать весь комментарий
15.10.2020 10:11 Ответить
куда-то делать картинка с дедулей
показать весь комментарий
15.10.2020 10:13 Ответить
чо ватникам жопу нечем подтирать?
показать весь комментарий
15.10.2020 10:14 Ответить
Ми байкотували кацвпів, а тепер нам дозволено? А це як? Що скаже зЕзідент, з цього приводу? Пошле нахрін загарника, чи буде розповідати про економічну доцільність і налагодження відносин? А борцуни з торгівлею на крові?
Іноземні компанії вже теж можуть не заморочуватись, а налагоджувати торгові стосунки?
показать весь комментарий
15.10.2020 10:19 Ответить
Смотрите на вещи шире!
Не думаю, что тут примитивный денежный интерес. Я бы на их месте выбрал предприятия в тех местах, где ОПЗЖ на выборах балансирует на уровне 50% и вбросил такой "подарок" для гарантированного большинства на выборах!
показать весь комментарий
15.10.2020 10:47 Ответить
жест доброй моли
показать весь комментарий
15.10.2020 12:17 Ответить
Це, все результати відсутності закону про колаборантів.
показать весь комментарий
15.10.2020 12:21 Ответить
Если Украина согласится на этот "жест доброй воли" то все страны , по геометрической прогрессии,начнут отменять санкции и отвернутся от вас.И вы окажетесь опять в русском болоте.
показать весь комментарий
15.10.2020 13:01 Ответить
Наверняка это фирмы предателей медведчука, бойко и Рабиновича!!
показать весь комментарий
15.10.2020 13:21 Ответить
Купують совість...
Москалі такі.
Зеля розвертає країну знову в пазурі фуйла.
показать весь комментарий
15.10.2020 13:30 Ответить
Путин в качестве "жеста доброй воли и беспокойства за здоровье украинцев@, чтобы оно не улучшалось, согласился продать Украине не отработанную и не сертифицированную вакцину против COVID-19 - при этом ответственность за возможный негатив от ее использования не предусматривается.
показать весь комментарий
15.10.2020 13:36 Ответить
Три завода это херня.Пусть Медведчук заставит Ху..ла вывести войска рашки из Крыма и лднр и тогда пусть вякает про жесты доброй воли
показать весь комментарий
15.10.2020 13:59 Ответить
У відповідь Україна повинна трьом підприємствам з Кацапії заборонити поставки продукції в Україну.
показать весь комментарий
15.10.2020 15:32 Ответить
 
 