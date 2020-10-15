Путин в качестве "жеста доброй воли" согласился разрешить трем украинским предприятиям поставки в РФ
Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением главы правительства Михаилом Мишустиным в качестве "жеста доброй воли" допустить на российской рынок украинские компании "Брацлав", Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Выступая на встрече президента с членами правительства в среду, Мишустин напомнил, что по поручению Путина на прошлой неделе обсуждал с кумом президента РФ, сопредседателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком просьбу украинских промышленников о возможности открытия доступа на российский рынок некоторым предприятиям из этой страны. Речь, по словам Мишустина, идет о предприятиях, которые были ориентированы на экспорт в Россию и в отношении которых действуют зеркальные ограничительные меры после введения Украиной санкций против РФ.
"Мы считаем возможным разрешить поставки оборудования и продукции компаниям "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината", - сказал Мишустин.
В свою очередь, Путин предложение премьера поддержал.
"Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной... Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен", - сказал он.
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Кстати обратил внимание что в Украине исчезают с дорог Тазики и Газели в отличие от Лаптестана где кол-во этих машин-убийц только растет!
Знаєш, хто такий "демагог" в побутовому значенні цього слова? Чоловік, що лежить на бабі і "розмірковує вголос", що "м"який" член кращий, ніж "твердий", бо він ніжніший до жіночого тіла...
Ти мені нагадуєш такого демагога
А так, я по мірі своїх можливостей покращую як комфорт перевезень так і безпеку. Так вже воно склалося.
Медведчуку?
https://opendatabot.ua/court/91339334-7d55bda437c1ee4ec92eec1d09376e98
Чому саме вони ? :
1.
Барський машинобудівний завод - приватне промислове підприємство в місті Бар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Барського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Вінницької області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України .
Після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 проголошення незалежності України , в умовах економічної кризи становище підприємства ускладнилося. Було прийняте рішення про розширення асортименту продукції, яка випускається і в подальшому завод освоїв випуск твердопаливних, газових і електричних опалювальних котлів, оскільки попередня продукція була нікому не потрібна.
У травні 1995 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кабінет міністрів України затвердив рішення про приватизацію заводуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-6 [6] .
Надалі, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE державне підприємство перетворено на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE відкрите акціонерне товариство , а згодом - реорганізовано на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE закрите акціонерне товариство .
2.українська компанія "Брацлав" ??????????????????
По сути, это ответ на размещение американско-британских войск (Очаков уже, Николаев и Бердянск на очереди, регулярные полеты В-52) в Украине.
Большая война с Украиной в Кремле признана невозможной.
Поэтому - будут финансировать ОПЗЖ и Шария, подкупать чиновников, гадить по мелочи... ну и обострять в зоне ООС/АТО.
По удивительной случайности эти 3 предприятия оказались принадлежащими мертвечуку.
Де Семочка з нацжонами .? .
Вообще, такое невозможно без запроса с самих предприятий. Они, наверняка, аффелированы Медведчуку, но главное даже не это.
Внимание вопрос: а сколько сотрудников уволятся оттуда, дабы не снабжать РФ продуктами своего труда?
Нисколько. Все это понимают.
Так что дело не только и не столько в Медведчуке.
А они в этом будут напрямую учавствовать.
Іноземні компанії вже теж можуть не заморочуватись, а налагоджувати торгові стосунки?
Не думаю, что тут примитивный денежный интерес. Я бы на их месте выбрал предприятия в тех местах, где ОПЗЖ на выборах балансирует на уровне 50% и вбросил такой "подарок" для гарантированного большинства на выборах!
Москалі такі.
Зеля розвертає країну знову в пазурі фуйла.