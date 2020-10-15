В последнее время сложно переносят COVID-19 и пациенты молодого возраста: болезнь омолодилась, - главврач киевской больницы №4 Мостепан

Молодежь, которая ранее легче переносила коронавирус, сегодня болеет в более тяжелой форме.

Об этом рассказала главврач столичной клинической больницы №4 Татьяна Мостепан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она уточнила, что коронавирус легко переносят молодые люди с сильным иммунитетом. В группе риска, по ее словам, находятся люди с сопутствующими хроническими заболеваниями в области кардиологии, онкологии, сахарным диабетом и ожирением.

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"Но должна сказать, что в последнее время довольно сложно переносят болезнь и пациенты более молодого возраста. Болезнь омолодилась", - сказала врач.

Медик поясняет: заболевание поражает абсолютно все возрастные группы, однако болеют люди по-разному.

"У молодых людей оно более легкое. Как бы то ни было, оно и остается более легким. Большинство реанимационных больных – это возрастная группа с сопутствующими заболеваниями", - рассказала Мостепан.

Причиной роста тяжелых больных среди молодежи врач назвала несвоевременное обращение к семейному врачу.

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"Начинают лечиться дома с интернетом, назначать сами себе нереальную антибактериальную терапию, какие-то лекарства. Но я хочу, чтобы все поняли: каждая таблетка имеет свое побочное действие. Каждое лечение имеет свои последствия. И именно таких больных мы сегодня видим – сами лечатся дома, а потом мы боремся не только с коронавирусной болезнью и с ее осложнениями, а мы еще боремся с осложнениями, которые они приобрели, принимая неконтролируемую терапию", - отметила она, призвав всех обращаться к врачу при первых симптомах заболевания.