Сегодня в Милане состоится очередное заседание апелляционного суда по делу нацгвардейца Маркива, - МВД

На нем адвокаты Виталия Маркива представят суду факты того, что в суде города Павия, бездоказательно присудившего Виталия к 24 годам тюрьмы, был использован некорректный перевод слов нацгвардейца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В министерстве отмечают, что из-за совершенно неверного толкования слов Виталия присяжных суда города Павия ввели в заблуждение, говоря что Маркив во время прослушивания в камере следственного изолятора, якобы говорил о своей прямой причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли.

Детальный анализ этого разговора показывает что Виталий никоим образом не говорил о своей причастности к гибели Рокелли, а наоборот был искренне возмущен попыткой итальянской юстиции "повесить" гибель итальянского журналиста на него, только потому, что он был в тот день 24 мая 2014 года на горе Карачун в 2-х километрах от места трагедии

В то же время мы видим, как постепенно меняется общественное мнение в Италии по отношению к ужасному и бездоказательному обвинению украинской воина.

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Так, заместитель прокурора города Генуя Энрико Дзука, проанализировав приговор суда города Павия в своей статье изданию "Altreconomia.it", полностью раскритиковал все и без того слабые аргументы стороны обвинения.

В частности итальянский прокурор отметил, что приговор в 24 лет лишения свободы вынесен присяжными в родном городе погибшего в Славянске журналиста Андреа Рокелли обладает признаками не справедливого суда, а "народного судилища":

"Часто не всем понятно, что в уголовном процессе слабым субъектом является обвиняемый, защищенный от иска государства против него. Щит, который защищает его, заключается в принципе доказательного задания, должен доказать вину обвиняемого вне всякого разумного сомнения.

Эмпатия к жертве не может взять верх над этим щитом и стоять в центре внимания судьи. Давление общественности и просьбы жертв о справедливости создают напряжение и влияние на независимость судьи, однако должно руководствоваться исключительно законом, а не поиском консенсуса. Некоторые называют такие процессы "народными" - недостаток которых заключается в том, что обвиняемый входит в зал суда уже как виновный. Такое впечатление имеем когда читаем приговор суда Павии по делу Маркива", - отметил прокурор.

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