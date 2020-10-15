Трамп: Не было администрации более коррумпированной, чем администрация Обамы и Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник по президентской гонке, кандидат от Демократической партии Джо Байден обманывал избирателей, утверждая, что не обсуждал с сыном Хантером его деятельность в украинской компании Burisma.
Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украиина" сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы только что узнали из взрывоопасных документов, опубликованных очень хорошей газетой New York Post, что Джо Байден откровенно лгал о своей непричастности к коррумпированным деловым сделкам своего сына", - заявил Трамп в ходе предвыборного митинга в Айове.
Он отметил, что Хантер, работая в Burisma, получал не менее $50 тыс. в месяц, несмотря на то, что "абсолютно не имел опыта" и "ничего не знал об энергетике".
По его мнению, сыну Байдена "платили за доступ к отцу вице-президенту".
"Электронные письма (опубликованные газетой New York Post. - Ред.) показали, что неоднократные заявления Байдена о том, что он никогда не говорил с Хантером об его делах, были полной ложью. (...) Никогда не было администрации более коррумпированной, чем администрация Обамы и Байдена", - заявил Трамп.
"Теперь мы ясно видим, что Байден - коррумпированный политик, которому даже не следует позволять баллотироваться на пост президента", - добавил американский лидер.
Напомним, что будучи на посту вице-президента США Байден использовал свое влияние, чтобы добиться увольнения Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины. Республиканцы считают, что Байден сделал это, так как не хотел, чтобы генпрокурор расследовал дело, связанное с Burisma. В этой компании работал Хантер Байден. Сам Джо Байден заверял, что делал это, так как считал Шокина коррумпированным чиновником.
Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что президент США оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена и его сына. Расследование должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma. Ожидалось, что это расследование должно было коснуться и деятельности Хантера Байдена.
Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность в Burisma, не имея при этом никакого опыта в управлении компаниями.
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трамп единственный из президентов принесший сша невосполнимые репутационные потери
Адекватним, наразі, потрібен Трамп 2020!
Вот, например, Арахамия, который предложил ократить численность ВСУ.
"Давид родился 23 мая 1979 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР , в городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8 Сочи . Некоторое время жил в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0 Гагре (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F Республика Абхазия /https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F Грузия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-npabh-3 [3] ). В 1992 году, спасаясь от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8_(1992%E2%80%941993) войны в Абхазии , переехал с родителями в украинский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2 Николаев . Там вырос и окончил общеобразовательную школу № 36."
(Википедия)
Быстро же забыл этот жалкий поц благодеяние, оказанное Украиной его семье и ему лично, 30 лет прошло только - и вот его 'благодарность'.
Когда семейство его в Абхазии геноцидили - тогда ему ВСУ не мешало, а как очухался, окреп, и продался - так и начал сдавать Украину.
А может, таких как Арахамия, отправить на их историческую родину?
В родные, так сказать, пенаты?
Там ведь нет ВСУ...
боле тупого имбецила еще в политике не было, ну не считая зажоповца киву.
слуги сброда это вообще трешь.
Это решение американского Конгресса, а не Трампа.
Зато Обама элегантно договорился с арабами по ценам на нефть - путину серпом по яйцам.
Трамп 100% прав.
Зато 73% тут в очередной раз повелись на лапшу и, как в свое время, на историю про "Гадю" и лают в унисон по шариковски на Трампа!
Это при оранжевом любителем ***** трампоне, просрали Сирию,Венесуэлу! Это при нем стали выводить войска! Трампон это позорище!
На щастя ера популізму проходить, і на балабольство усіляких клоунів вже мало хто ведеться.
Но при этом верит на слово путину, как это делал Трамп.
Но эту дрянь не выбирали американцы, его всунула рашка! Кто-то в этом сомневается, а я ничуть. Побеждала Клинтон.
Американцы, гоните этого любителя путина с поста президента США!