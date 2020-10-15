Трамп: Не было администрации более коррумпированной, чем администрация Обамы и Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник по президентской гонке, кандидат от Демократической партии Джо Байден обманывал избирателей, утверждая, что не обсуждал с сыном Хантером его деятельность в украинской компании Burisma.

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украиина" сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы только что узнали из взрывоопасных документов, опубликованных очень хорошей газетой New York Post, что Джо Байден откровенно лгал о своей непричастности к коррумпированным деловым сделкам своего сына", - заявил Трамп в ходе предвыборного митинга в Айове.

Он отметил, что Хантер, работая в Burisma, получал не менее $50 тыс. в месяц, несмотря на то, что "абсолютно не имел опыта" и "ничего не знал об энергетике".

По его мнению, сыну Байдена "платили за доступ к отцу вице-президенту".

"Электронные письма (опубликованные газетой New York Post. - Ред.) показали, что неоднократные заявления Байдена о том, что он никогда не говорил с Хантером об его делах, были полной ложью. (...) Никогда не было администрации более коррумпированной, чем администрация Обамы и Байдена", - заявил Трамп.

"Теперь мы ясно видим, что Байден - коррумпированный политик, которому даже не следует позволять баллотироваться на пост президента", - добавил американский лидер.

Читайте также: "Чистая коррупция", - Трамп пообещал, что действия Байдена в Украине станут одним из главных вопросов на выборах президента США

Напомним, что будучи на посту вице-президента США Байден использовал свое влияние, чтобы добиться увольнения Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины. Республиканцы считают, что Байден сделал это, так как не хотел, чтобы генпрокурор расследовал дело, связанное с Burisma. В этой компании работал Хантер Байден. Сам Джо Байден заверял, что делал это, так как считал Шокина коррумпированным чиновником.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что президент США оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена и его сына. Расследование должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma. Ожидалось, что это расследование должно было коснуться и деятельности Хантера Байдена.

Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность в Burisma, не имея при этом никакого опыта в управлении компаниями.