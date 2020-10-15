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Трамп: Не было администрации более коррумпированной, чем администрация Обамы и Байдена

Трамп: Не было администрации более коррумпированной, чем администрация Обамы и Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник по президентской гонке, кандидат от Демократической партии Джо Байден обманывал избирателей, утверждая, что не обсуждал с сыном Хантером его деятельность в украинской компании Burisma.

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украиина" сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы только что узнали из взрывоопасных документов, опубликованных очень хорошей газетой New York Post, что Джо Байден откровенно лгал о своей непричастности к коррумпированным деловым сделкам своего сына", - заявил Трамп в ходе предвыборного митинга в Айове.

Он отметил, что Хантер, работая в Burisma, получал не менее $50 тыс. в месяц, несмотря на то, что "абсолютно не имел опыта" и "ничего не знал об энергетике".

По его мнению, сыну Байдена "платили за доступ к отцу вице-президенту".

"Электронные письма (опубликованные газетой New York Post. - Ред.) показали, что неоднократные заявления Байдена о том, что он никогда не говорил с Хантером об его делах, были полной ложью. (...) Никогда не было администрации более коррумпированной, чем администрация Обамы и Байдена", - заявил Трамп.

"Теперь мы ясно видим, что Байден - коррумпированный политик, которому даже не следует позволять баллотироваться на пост президента", - добавил американский лидер.

Читайте также: "Чистая коррупция", - Трамп пообещал, что действия Байдена в Украине станут одним из главных вопросов на выборах президента США

Напомним, что будучи на посту вице-президента США Байден использовал свое влияние, чтобы добиться увольнения Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины. Республиканцы считают, что Байден сделал это, так как не хотел, чтобы генпрокурор расследовал дело, связанное с Burisma. В этой компании работал Хантер Байден. Сам Джо Байден заверял, что делал это, так как считал Шокина коррумпированным чиновником.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что президент США оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена и его сына. Расследование должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma. Ожидалось, что это расследование должно было коснуться и деятельности Хантера Байдена.

Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность в Burisma, не имея при этом никакого опыта в управлении компаниями.

Байден (2785) выборы (24722) США (26381) Трамп (5075) Burisma (36) Байден Хантер (29)


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Топ комментарии
+11
Обама и Трампу в подъезде нассал и лампочку выкрутил
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15.10.2020 09:21
+10
гоните это посмешище. американцы.
трамп единственный из президентов принесший сша невосполнимые репутационные потери
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15.10.2020 09:27
+7
Друг *****, тебе видимо конец🤣
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15.10.2020 09:30
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Обама и Трампу в подъезде нассал и лампочку выкрутил
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15.10.2020 09:21 Ответить
Ще той сцикун, куди там нашому до нього.
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15.10.2020 09:53 Ответить
Знов Буратіну згадують не злим тихим словом.
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15.10.2020 09:26 Ответить
Похоже, "борьба с коррупцией" становится универсальным механизмом для разводки лохов.
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15.10.2020 09:26 Ответить
гоните это посмешище. американцы.
трамп единственный из президентов принесший сша невосполнимые репутационные потери
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15.10.2020 09:27 Ответить
Не треба ля-я. Запитайте в Україні, ми тут знаєм толк в корумпованих адміністраціях..
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15.10.2020 10:46 Ответить
посмешище это у вас, а Трамп рулит

Трамп: Не було адміністрації більш корумпованої, ніж адміністрація Обами і Байдена - Цензор.НЕТ 5726
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15.10.2020 11:01 Ответить
дорулився до того, що зробив з Америки посміховісько
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15.10.2020 19:35 Ответить
Ага, Трампон жучара ещё тот...
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15.10.2020 12:21 Ответить
Друг *****, тебе видимо конец🤣
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15.10.2020 09:30 Ответить
если они были коррумпированы, чего же ты их не посадил за коррупцию?
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15.10.2020 09:31 Ответить
Потому, что Трампу насрать было на того Байдена и его коррупцию ровно до того момента, как соцопросы показали, что он может оказаться серьезным конкурентом на президентских выборах. Случилось это весной прошлого года, до того о Байдене он и не вспоминал. Да и вообще Трампу похоже на все насрать, кроме себя любимого. Угораздило же республиканцев выдвинуть такого самовлюбленного идиота кандидатом в президенты, чувствую дорого это им обойдется.
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15.10.2020 09:54 Ответить
кацапы все за Трампа
Трамп: Не было администрации более коррумпированной, чем администрация Обамы и Байдена - Цензор.НЕТ 7846
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15.10.2020 09:33 Ответить
мазохісти, вони ******* коли їх опускають. Чули кацапський вислів: "Бьёт- значит любит" Більше Трампа навіть Рейган їх не лупашив.
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15.10.2020 13:00 Ответить
Олігофренам і москалям подобається Байден.
Адекватним, наразі, потрібен Трамп 2020!
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15.10.2020 09:38 Ответить
ага, як і лукашенка
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15.10.2020 19:37 Ответить
А за примерами далеко ходить не нужно.
Вот, например, Арахамия, который предложил ократить численность ВСУ.
"Давид родился 23 мая 1979 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР , в городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8 Сочи . Некоторое время жил в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0 Гагре (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F Республика Абхазия /https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F Грузия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-npabh-3 [3] ). В 1992 году, спасаясь от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8_(1992%E2%80%941993) войны в Абхазии , переехал с родителями в украинский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2 Николаев . Там вырос и окончил общеобразовательную школу № 36."
(Википедия)

Быстро же забыл этот жалкий поц благодеяние, оказанное Украиной его семье и ему лично, 30 лет прошло только - и вот его 'благодарность'.
Когда семейство его в Абхазии геноцидили - тогда ему ВСУ не мешало, а как очухался, окреп, и продался - так и начал сдавать Украину.
А может, таких как Арахамия, отправить на их историческую родину?
В родные, так сказать, пенаты?
Там ведь нет ВСУ...
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15.10.2020 09:41 Ответить
ару хама дегенерата давно уже надо умножить на нуль.
боле тупого имбецила еще в политике не было, ну не считая зажоповца киву.
слуги сброда это вообще трешь.
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15.10.2020 09:53 Ответить
В этом спектакле сей поц исполняет роль бездумно говорящей собачки, да простит меня собачье племя, не в унижение их сказано.
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15.10.2020 09:59 Ответить
Поверить в то, что Байден требовал у Порошенко увольнения Шокина из-за того, что тот старый пердун якобы рыл под сына действующего на тот момент вице-президента, может только человек, который вообще не в курсе украинских реалий того времени. Во первых по делу "Буризмы" Байден младший никак не проходил, так как он там ничего не решал и соответственно и ни за что не отвечал. Во вторых, даже если бы Байден младший где-то и накосячил, то рыть под него - явно не в интересах Порошенко, да и национальных интересов Украины тоже. Потому если бы Шокин сдуру и полез в такой блудняк, то Порошенко бы его сам уволил и без лишних напоминаний. А учитывая то, что единственным достоинством Шокина была собачья верность, то и увольнения не потребовалось бы, достаточно намека шефа, и Шокин радосно виляя хвостом побежал бы выполнять команду. Так что фигня это, а не компромат.
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15.10.2020 09:46 Ответить
Согласен с тем что Штаты (не только Байден, а и Госдеп с подачи посольства) четко понимали что Шокин не тот генпрокурор, который нужен сейчас Украине для реформирования правоохранительной системы и требовали от Пети его замены. Но Байден то будучи опытным политиком и зная что его сын работает в Украине глупо подставился, когда в интервью неосторожно хвастался как он за один день "снял Шокина" угрожая Порошенко не поставить в Украину оружие.
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15.10.2020 10:03 Ответить
Оружия Украине тогда США не поставляли, там речь шла о финансовой помощи. И если бы в увольнении Шокина был личный интерес Байдена, то он бы точно об этом нигде не распространялся, молчал бы тихонько.
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15.10.2020 10:10 Ответить
А мне помнится что он упомянул именно о задержке оружия. В любом случае такое заявление Байдена (причем в хвастливой манере) было как минимум наивным и не осторожным, что явно не украшает претендента на пост президента такой страны как США. И Трамп, опытный интриган, этим с удовольствием воспользовался, попробуй теперь отмыться. Это у нас народ не обращает внимания на такие вещи как репутация и т.п.
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15.10.2020 10:22 Ответить
Обама принципиально не поставлял Украине оружие. Ему в 2009 году сдуру дали нобелевскую премию, и он себя "голубем мира" вообразил.
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15.10.2020 10:25 Ответить
Трамп вообще был ПРОТИВ поставлок Джавелинов Украине.
Это решение американского Конгресса, а не Трампа.
Зато Обама элегантно договорился с арабами по ценам на нефть - путину серпом по яйцам.
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15.10.2020 10:33 Ответить
Да то понятно, Трамп своего друга володю не хочет лишний раз огорчать. Но против двухпартийного консенсуса в этом вопросе особо не попрешь. А у Обамы насчет оружия какой-то предрассудок нездоровый, хотя экономическими и дипломатическими методами давления он пользовался весьма эффективно. У Байдена таких предрассудков похоже нет, как и теплых чувств к всяким диктаторам, скорее наоборот.
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15.10.2020 10:47 Ответить
я думал только у нас долбики выбрали нелоха, а оказывается и в штатах таких долбиков хватает, судя по трампушке.
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15.10.2020 09:46 Ответить
Не было еще и более беспомощного в международной политике, чем Обама. Просрал все! Сирию, Иран, Венесуэлу...
Трамп 100% прав.
Зато 73% тут в очередной раз повелись на лапшу и, как в свое время, на историю про "Гадю" и лают в унисон по шариковски на Трампа!
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15.10.2020 09:48 Ответить
Охренеть) Пригожинские шавка, пришла тут нести бред!
Это при оранжевом любителем ***** трампоне, просрали Сирию,Венесуэлу! Это при нем стали выводить войска! Трампон это позорище!
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15.10.2020 13:06 Ответить
73-х процентный, ты тоже боярышником злоупотребляешь?
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15.10.2020 13:23 Ответить
Все,кто "работает"президентом,премьером плачутся как им тяжело,хоть вешайся,а как дело к выборам-готовы перестрелять друг друга,что бы попасть на эту самую тяжелейшую работу
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15.10.2020 09:50 Ответить
А хоч якісь докази де, товариш Трамп?
На щастя ера популізму проходить, і на балабольство усіляких клоунів вже мало хто ведеться.
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15.10.2020 10:00 Ответить
Ви мабуть англійською читати не годні, там написано де докази.
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15.10.2020 13:03 Ответить
Трампу мешают Обама и Байден, а нашему - Порошенко и Турчинов. Совпадение?
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15.10.2020 10:02 Ответить
Трамп хватается за соломинку. Видно, ему серьезно припекло, если опускается до таких заявлений.
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15.10.2020 10:03 Ответить
Зато вице-президент Байден никогда не говорил, что не доверяет американской разведке.
Но при этом верит на слово путину, как это делал Трамп.
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15.10.2020 10:29 Ответить
Все президенты в Америке были нормальные (плюс-минус незначительный).

Но эту дрянь не выбирали американцы, его всунула рашка! Кто-то в этом сомневается, а я ничуть. Побеждала Клинтон.
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15.10.2020 10:45 Ответить
Трамп конечно тот еще болван, но республиканцы по любому рулят. Демократы опять будут много ******* и в итоге замутят очередную перезагрузку. Так что я за республиканцев, а кто там през это уже второстепенно.
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15.10.2020 10:53 Ответить
Рыжее позорище для США! Само по себе судит!
Американцы, гоните этого любителя путина с поста президента США!
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15.10.2020 13:02 Ответить
Схоже для більшості тутешніх дописувачів американські вибори закінчаться розривом пуканів.
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15.10.2020 13:05 Ответить
жалко американцев которые поддерживают трампа.
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15.10.2020 13:15 Ответить
молодец Трамп, дави антифу.
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15.10.2020 15:02 Ответить
Вірю президенту США Трампу про корупцію Обами, за перемогу якого спочатку всі зворушено раділи, а два тижні по тому, європейські медіа здивовано сповістили, що Обама заплатив наперед за майбутнє навчання в університеті обом малолітнім дочкам...
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15.10.2020 15:55 Ответить
 
 