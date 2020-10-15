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Новости Агрессия России против Украины Выборы в США и Украина
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Байден в случае победы на выборах обещает добиваться прекращения войны на Донбассе и оказывать военную помощь Украине

Байден в случае победы на выборах обещает добиваться прекращения войны на Донбассе и оказывать военную помощь Украине

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обещает добиваться прекращения войны на Донбассе и помочь в борьбе с коррупцией в Украине, если выиграет президентские выборы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении штаба Байдена/ Харрис.

Заявление под названием "Видение Джо Байдена отношений Америки с Украиной", обнародовано 14 октября.

"Байден будет добиваться завершения конфликта в Украине и будет работать с европейскими союзниками, чтобы поддержать Украину, которая стремится к суверенному, демократическому и процветающему будущему, которого она заслуживает", - говорится в заявлении.

Байден обещает оказать военную помощь Украине, в том числе летальное оружие, чтобы помочь защитить себя от российской агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден назвал "единственное условие" поражения на выборах: Мошенничество на избирательных участках

Он планирует призывать украинское правительство, бизнес и гражданское общество к борьбе с коррупцией и к консолидации общества, чтобы украинские граждане могли пользоваться верховенством права и экономическими возможностями.

"Джо Байден понимает то, чего не понимает Дональд Трамп: Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета. Успех Украины будет способствовать лучшей безопасности и стабильности Европы в интересах Америки", - говорится в заявлении.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Байден (2785) выборы (24722) оружие (10198) США (26381)


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Топ комментарии
+29
В Америке 78 - это не "дед".
Клинт Иствуд ещё старше, а снимает кино, управляет вертолётом и смотрит
на совковых бухариков свысока.
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15.10.2020 09:43
+22
две базы нато одна возле донбасса, вторая возле крыма будет неплохо
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15.10.2020 09:29
+19
Этот дед должен не выпускать из бункера дедушку ***** 🤣
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15.10.2020 09:28
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Ну, може повторить з ковдрами та шкарпетками.
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15.10.2020 13:10 Ответить
порядочно!
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15.10.2020 13:07 Ответить
Украине нужна сильная Армия, чтобы освободить Донбасс. Другого пути закончить это все нету!
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15.10.2020 13:09 Ответить
Азербайджан вон впрягся. При том что за ним Турция, и азеры накачивали свою армию. И что? Хочешь снова так как в 2014-15?
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15.10.2020 14:46 Ответить
в 2014-15 у Украины не было Армии! Ты разве не помнишь, что Янык отменил призыв и все эти рыги продали все вооружение Украины. Если у Украины будет сильная подготовленная Армия, хорошо вооруженная, то можно будет освободить Донбасс за 1 день! Нужно Увеличивать численность войск до 500 000 и плюс резерв пару миллионов. И против такой Армии даже РФ не пойдет! Украине нужно готовить Армию, и ждать момента, когда РФ будет ослаблена и тогда нужно будет провести операцию однодневную и захватить Донбасс и зачистить его от террористов!
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15.10.2020 15:07 Ответить
"Освободить за день" - первая и последняя ошибка всех военачальников, собирающихся впрячься в новый, казалось бы, беспроигрышный военный конфликт.
Сильная подготовленная армия, готовая освободить какие-то территории в кратчайшие сроки возможно лишь в одном случае - полном переводе все страны на военные рельсы со всеми вытекающими для экономики и граждан последствиями, которые поставят в ступор любого диванного борцуна, икающего от страха даже при падении на пол его любимого айфончика.
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15.10.2020 15:12 Ответить
Все правильно ,500 000 вояк может и наберётся ,но резерв из нескольких миллионов вряд удастся наскрести ,учитывая количество ваты голосующей за партии типа зажопа и партию бородатого педика ,а это больше 20% от общего количества населения не включая оккупированные территори Крыма и Донбасса и если уж и начинать такую войну ,то сначала нужно с пятой колонной внутри страны разобраться ,чтобы не было проблем с тилом ,а не заниматься попустительством и давать им создавать собственные силовые формирования ,как это сейчас делает дрочер кива
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15.10.2020 20:12 Ответить
это вы сидя на очке разрабатываете стратегию, молодцы, сколько лет служили, служите и т.д. Историю хорошо знаете, видимо нет. При Януковиче уже и воровать и продавать было нечего ибо уже все было разворовано и те офицеры которые хотели служить были без ничего отправлены на гражданку. Ваше хвастовство освободить за 1 день невозможно ибо три персонажа тянули воз который и ныне там, ждать того что Россия ослабнет, вы не представляете что в России огромная территория и что есть развивающие страны. Как голосуют страны в ООН по России. И самое главное за 28 лет совок из армии никуда не делся! Флаг вам в руки и вперед!
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15.10.2020 22:03 Ответить
только кремлеботы могут вести психологическую войну, что не нужно силой освобождать Донбасс.
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15.10.2020 15:09 Ответить
Но любить Украины из Франции и прочих европ и требовать от проживающих в Украине граждан немедленно вступать в ряды ВСУ не лучше.
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15.10.2020 15:15 Ответить
Захватывать территорию нужно быстро, потому что затяжная война - она истощает ресурсы страны! Истощение ресурсов влечет за собой упадок уровня жизни и недовольство населения. Это было написано Еще Сунь Цзы в Искусстве войны, больше 2 тысяч лет. И он знал, что говорил, ибо весь Китай был завоеван по учениям, которые в его трактате. Украина ведет затяжную войну и она истощает ресурсы страны, кредиты набираются, происходит упадок и недовольство населения. РФ тоже ведет затяжную войну получается, но у нее ресурсов много, чтобы ее вести. Но если идти по другой стратегии, что нам нужно истощить РФ, что против нее постоянно будет усиливаться ходы - холодной войны со стороны запада, то нам Донбасс тогда и не нужно пока освобождать, он будет одним из катализаторов негатива против РФ и РФ будет истощаться. и возможно отложить можно на потом бой на Донбассе, чтобы выиграть холодную войну в целом и развалить РФ.
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15.10.2020 16:44 Ответить
Ну, частину обіцянок уже виконав Трамп
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15.10.2020 13:11 Ответить
Ага опять попрется в Москву с кнопкой "Перезагрузка".
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15.10.2020 13:44 Ответить
100% и будет смотреть в глаза путлеру как ваЗелин
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15.10.2020 14:50 Ответить
Не стоит помогать Украине, когда тупое ватное большинство хотят капитулировать рашке.
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15.10.2020 14:22 Ответить
Какое большинство? 85% населения патриоты Украины и "сдаваться" ***** не собираются.
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15.10.2020 15:28 Ответить
"Он планирует призывать украинское правительство, бизнес и гражданское общество к борьбе с коррупцией" - рассказал бы кто старому идиоту Байдену, что тут поможет только расстрельная команда (24 х 7).
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15.10.2020 14:33 Ответить
кацапия - мыль попку)
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15.10.2020 14:33 Ответить
Обоссаное Лохматое Чмо это самая тупая самая жирная и то же самое время самая дорогая проститутка в шалмане путина. Старина Джо это наш шанс.Пусть даже в маразме, но он подпишет Санкции из ада и войдет в историю как могильщик мордора.И ни сифилитик ни дерьмак ни мертвечук не помогут.
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15.10.2020 15:00 Ответить
100%
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15.10.2020 16:02 Ответить
Дядя, Байден, а Крым еще попросить можно отстаивать???)))
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15.10.2020 15:01 Ответить
Кто как не Штаты в первую очередь заинтересованы в продолжении этой войны, в создании нестабильного региона у границ своего врага. Это помимо продажи оружия и тому подобного.
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15.10.2020 15:29 Ответить
Победит можно только воюя. Начнем уничтожать сепаратистов и оккупантов тогда и Крым заберем. Все ж очень просто - "три дня на зборы" сепаратистам и наступление - кто не спрятался и не смыля будет уничтожен, А если ***** захочет "ввести войска" то ему это придется делать в открытую и стать мировым исчадием ада. И тогда уже будут не санкции а мировая блокада и настоящий "железный занавес". Осталось только выгнать (или перевешать) жидобольшевичков ЗЕ и найти президента украинца.
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15.10.2020 15:35 Ответить
Він був віцепризедентом і блокував надання зброї Україні.Це лише дешевий популізм.
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15.10.2020 15:48 Ответить
Популизм! Войдут в переговоры и начнут " очередную" перезвгрузку отношений! Не верьте " ослам"! Они скатились до откровенной " левацкой" идеологии. Нас ждут сюрпризы после этих выборов. Я ожидаю полное фиаско демократов, и раскол в их среде.
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15.10.2020 15:57 Ответить
Байден як Зєля в нас- пообіцяє все що хочете почути
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15.10.2020 16:16 Ответить
Не добиваться, а добивать ботоксного *********. А за военную помощь- спасибо.
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15.10.2020 16:35 Ответить
Смена власти вследствие выборов и конкуренция между кандидатами - это всегда хорошо для граждан США: это - не застойная орда с ее "вечными ханами" на протяжении 800 лет во власти.
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15.10.2020 16:37 Ответить
Да пофиг кто, лишь бы кацапам было куёво.. .
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15.10.2020 17:43 Ответить
https://censor.net/ua/user/463014 полностью согласен , только нужны беспилотники , и хорошо мотивированные солдаты минимум 1500$ в месяц
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15.10.2020 18:14 Ответить
У Байдена сейчас полыхает - выплыли емейлы что сынок сводил его лично с бизнесменами в Украине и Китае. А папа Байден прилюдно врал что он не знал о делах сынка. Фейсбук с Твиттером пытаются не пропускать статьи Нью-Йорк Пост - 4 газеты в стране по обороту.
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15.10.2020 18:21 Ответить
бидон сначала должен срок отмотать за госизмену, уже третий день в США показывают фото и его и сынульки и деньги спрашивают откуда (цельный миллиард китайцы на Новый Год подарили за непорочную службу). И все эти русофобы взяли да и назначили сенатскую комиссию по байденам обоим. Так что скоро байден или в тюрьме, или в Ростове будет сидеть, так сказать постигать преимущества коммунизма изнутри.
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15.10.2020 18:24 Ответить
"...чтобы поддержать Украину, которая стремится к суверенному, демократическому и процветающему будущему..."
А она туда всё ещё стремится? -- в официальной форме...
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15.10.2020 19:23 Ответить
Все это конечно хорошо ,но это всего лишь слова и предвыборные обещания кандидата от демократов, которые критикуют по любому незначительному поводу якобы сочувствующего путину Трампа, давшего приказ завалить в Ираке генерала секретной службы союзника рашки Ирана,размолоть в Сирии наемников вагнера ,шёдших отжимать нефтяной завод ,контролируемый курдами и фактически заморозившего строительство северного потока 2(чего не сделал Обама за время своего президенства),начавшего поставки в Украину летального вооружения типа джавеллинов(чего опять же не делал пацифист Обама)
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15.10.2020 19:58 Ответить
За уралом все такие безграмотные?
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15.10.2020 20:04 Ответить
Политикам на слово верить нельзя ,я думаю наши выборы президентов Украины должны были чему то уже научить за 30 лет наше население ,чтобы не очаровываться обещаниями тем более заграничных политиков ,хоть и союзных нашей стране ,а смотреть на их действия .Якобы любящий путина и сочувствующий рашке Трамп за время своей каденции успел насолить ей больше ,чем демократы Обама и тот же Байден вместе взятые ,когда были у власти
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15.10.2020 20:21 Ответить
Бред сивой кобылы
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15.10.2020 20:53 Ответить
Но северный поток он то прикрыл на неопределённый срок и это глупо отрицать
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15.10.2020 21:06 Ответить
*******, вот это глупо отрицать
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16.10.2020 04:51 Ответить
совершенно правильно .
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16.10.2020 00:05 Ответить
Байден у разі перемоги на виборах обіцяє домагатися припинення війни на Донбасі і надавати військову допомогу Україні - Цензор.НЕТ 1439 https://censor.net/ru/user/476782 Позвольте с Вами не согласиться , война в Карабахе , показала , что просто нужна профессиональная армия дронов , Лугандонцы не Армяне , если их от)(уярить как следует , все кто останутся в живых, просто сами разбегутся
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15.10.2020 20:21 Ответить
а делается это очень просто - нужно дать рашистам неделю чтобы убрались с Донбасса вместе с вооружениями и всем остальным иначе будет подписано то, что не подписал по блату Трамп - колоссальная работа финансовой разведки США 2018 г по грязным деньгам ТРИЛЛИОН долларов нажитых "непосильным трудом" правящей ОПГ россии. А то дудели на весь Мир - адские санкции... попугали одного Дерипаску и всё вернули взад - вернее Трампушка не дал хода.
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15.10.2020 22:13 Ответить
Анна , заморозить 1 триллион долларов не позволит ни одна финансовая корпорация , на это нужны серьезные причины как война с указанной страной . ибо один триллион долларов в мировом обороте очень существенно . Трампуша как по колхозному ты выразилась , Зечукча , управляет страной и международными делами лучше Обамы Байдена и Бушей . Если бы вам мозгов побольше могли бы иметь с ним хорошие отношения и надежную поддержку , но вы решили крутить хвостом . Скажите спасибо на то что имеете . При Обаме не было и этого .
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16.10.2020 00:02 Ответить
А если бы тебе мозгов как таковых, ты бы с бутылки встало
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16.10.2020 04:52 Ответить
Был такой президент Обама и было у него обязательство будапештское о том что если на территорию Украины будет посягательство то они Украину защитят. И вот вопрос: где на тот был это гарант? дальше можно не продолжать. Что должен был сделать Обама только одно ввести войска, а все остальное это болтовня. Как и сейчас Байден просто болтает, ибо поезд ушел шесть лет назад!
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15.10.2020 22:14 Ответить
А про повернення Крима бАйден забув! Маразмик панує у голівці бАйдена! Шкода дідуся!
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15.10.2020 22:54 Ответить
мабуть через Бурісьму буде "дабівацця"
яйценюха зі злочевським поверне на посади, і зразу почне
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15.10.2020 23:41 Ответить
Байден в середине скандала и на пике старческой деменции . Опубликованы документы в которых управляющий нефтегазовой компании Барисма Вадим Пожарский просил Хантера Байдена обратиться к отцу с помощью в прекращении расследовании в отношении Барисмы . Байден публично хвалился на видео где требовал от Порошенко уволить Шокина иначе 1 миилиард кредита Украине не видать . Кроме этого Байден заявлял что не говорил со своим сыном о его бизнеспроектах . Хотя в открытых документах барисмовский менеджер Пожарский благодарит Хантера за организацию встречи с отцом . На лицо открытое нарушение законов за которые отправляют как минимум в отставку .
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15.10.2020 23:49 Ответить
Шло бы ты отсюда, дедушка *****
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16.10.2020 04:54 Ответить
Прекращение войны или освобождение окупированных территорий? Уточните плз. Потому что ето две большие разницы.
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15.10.2020 23:50 Ответить
Учитывая как сильно завяз Байден в скандале Барисмой , даже если предположить что Джо может победить на выборах , отношения с Украиной будут свернуты ибо тень серьезного скандала о коррупции и шантаже Порошенко никуда не уйдет и любые контакты с украинским руководством будут восприниматься как продолжение корупционной активности . Политики крайне не любят когда им напоминают об их преступлениях . Одна у вас надежда на переизбрание Трампа . Дональд человек практичный и не прекратит военного сотрудничества . Ибо для Америки это один из рычагов давления на росию .
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15.10.2020 23:55 Ответить
Не знаю на каких выборах хочет победить Байден , но он недавно опять заявил что баллотируеться на пост в Сенат США .
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16.10.2020 00:21 Ответить
ПРОСТО УБИВАЙТЕ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ ПРОПУТИНСКИХ !!!
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16.10.2020 02:30 Ответить
ЛЮБЫМ СПОСОБОМ !)
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16.10.2020 02:31 Ответить
Украина борется за защиту своей независимости

серьезно и как именно борется? выбрала пархатого клована надапростоперестатьстрелять
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16.10.2020 04:59 Ответить
Инттересно как это старый козел собирается бороться за мир в чужой стране?
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16.10.2020 06:30 Ответить
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