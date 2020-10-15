Байден в случае победы на выборах обещает добиваться прекращения войны на Донбассе и оказывать военную помощь Украине
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обещает добиваться прекращения войны на Донбассе и помочь в борьбе с коррупцией в Украине, если выиграет президентские выборы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении штаба Байдена/ Харрис.
Заявление под названием "Видение Джо Байдена отношений Америки с Украиной", обнародовано 14 октября.
"Байден будет добиваться завершения конфликта в Украине и будет работать с европейскими союзниками, чтобы поддержать Украину, которая стремится к суверенному, демократическому и процветающему будущему, которого она заслуживает", - говорится в заявлении.
Байден обещает оказать военную помощь Украине, в том числе летальное оружие, чтобы помочь защитить себя от российской агрессии.
Он планирует призывать украинское правительство, бизнес и гражданское общество к борьбе с коррупцией и к консолидации общества, чтобы украинские граждане могли пользоваться верховенством права и экономическими возможностями.
"Джо Байден понимает то, чего не понимает Дональд Трамп: Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета. Успех Украины будет способствовать лучшей безопасности и стабильности Европы в интересах Америки", - говорится в заявлении.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сильная подготовленная армия, готовая освободить какие-то территории в кратчайшие сроки возможно лишь в одном случае - полном переводе все страны на военные рельсы со всеми вытекающими для экономики и граждан последствиями, которые поставят в ступор любого диванного борцуна, икающего от страха даже при падении на пол его любимого айфончика.
А она туда всё ещё стремится? -- в официальной форме...
яйценюха зі злочевським поверне на посади, і зразу почне
серьезно и как именно борется? выбрала пархатого клована надапростоперестатьстрелять