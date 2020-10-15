Спрей для носа с вакциной от COVID-19 и гриппа разработали в Гонконге

Ученые из Гонконгского университета завершили работу над специальным носовым спреем, содержащим вакцину одновременно от обычного гриппа и COVID-19. Испытания на людях начнутся в следующем месяце.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в исследовании, размещенном в научном издании Nature microbiology.

Суть этого проекта заключается в том, чтобы уничтожать вирусы, в частности COVID-19, сразу в носу - откуда они обычно и попадают в человеческий организм.

Если иммунизация от гриппа с помощью назальных спреев уже известна - новый препарат должен, как надеются ученые-разработчики, также обеспечить защиту от коронавируса.

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Благодаря испытаниям на сирийских хомяках китайские ученые из Гонконга выяснили, что определенные препараты, используемые для лечения инфекционных заболеваний, эффективны для подавления симптомов коронавируса.

Сначала для клинических испытаний вакцины-спрея планируют привлечь около 100 человек. В ходе тестирования китайские ученые будут исследовать, в частности, безопасность вакцины, а также оптимальную дозу для каждого человека. В США уже подан патент на изготовление такой вакцины.