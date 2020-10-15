Спрей для носа с вакциной от COVID-19 и гриппа разработали в Гонконге
Ученые из Гонконгского университета завершили работу над специальным носовым спреем, содержащим вакцину одновременно от обычного гриппа и COVID-19. Испытания на людях начнутся в следующем месяце.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в исследовании, размещенном в научном издании Nature microbiology.
Суть этого проекта заключается в том, чтобы уничтожать вирусы, в частности COVID-19, сразу в носу - откуда они обычно и попадают в человеческий организм.
Если иммунизация от гриппа с помощью назальных спреев уже известна - новый препарат должен, как надеются ученые-разработчики, также обеспечить защиту от коронавируса.
Благодаря испытаниям на сирийских хомяках китайские ученые из Гонконга выяснили, что определенные препараты, используемые для лечения инфекционных заболеваний, эффективны для подавления симптомов коронавируса.
Сначала для клинических испытаний вакцины-спрея планируют привлечь около 100 человек. В ходе тестирования китайские ученые будут исследовать, в частности, безопасность вакцины, а также оптимальную дозу для каждого человека. В США уже подан патент на изготовление такой вакцины.
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