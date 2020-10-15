РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6812 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 456 6

Спрей для носа с вакциной от COVID-19 и гриппа разработали в Гонконге

Спрей для носа с вакциной от COVID-19 и гриппа разработали в Гонконге

Ученые из Гонконгского университета завершили работу над специальным носовым спреем, содержащим вакцину одновременно от обычного гриппа и COVID-19. Испытания на людях начнутся в следующем месяце.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в исследовании, размещенном в научном издании Nature microbiology.

Суть этого проекта заключается в том, чтобы уничтожать вирусы, в частности COVID-19, сразу в носу - откуда они обычно и попадают в человеческий организм.

Если иммунизация от гриппа с помощью назальных спреев уже известна - новый препарат должен, как надеются ученые-разработчики, также обеспечить защиту от коронавируса.

Читайте также: Вакцина от COVID-19 будет стоить чуть больше тысячи гривен, - Степанов

Благодаря испытаниям на сирийских хомяках китайские ученые из Гонконга выяснили, что определенные препараты, используемые для лечения инфекционных заболеваний, эффективны для подавления симптомов коронавируса.

Сначала для клинических испытаний вакцины-спрея планируют привлечь около 100 человек. В ходе тестирования китайские ученые будут исследовать, в частности, безопасность вакцины, а также оптимальную дозу для каждого человека. В США уже подан патент на изготовление такой вакцины.

вакцина (3815) Гонконг (38) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У ***** фуфломицин лкучше, мертвячук с зелебобами подтвердит
показать весь комментарий
15.10.2020 09:54 Ответить
Почему сирийские хомяки? А на монгольских не канает?!
показать весь комментарий
15.10.2020 10:03 Ответить
Монгольські витримують мінус 40 в напівпустелях Монголії і навіть не кашляють
показать весь комментарий
15.10.2020 10:52 Ответить
Благодаря испытаниям на сирийских хомяках, что опять петров и боширов?
показать весь комментарий
15.10.2020 10:15 Ответить
все спешат заработать А уж китайцы так вообще. Сами вирус запустили, сами зарабатывают...
показать весь комментарий
15.10.2020 10:21 Ответить
А может такая вакцина и не нужна - предлагается вариант значительно проще и дешевле (дослушать до конца!) - https://www.youtube.com/watch?v=VcqqiaDIVOQ&feature=youtu.be
показать весь комментарий
15.10.2020 13:30 Ответить
 
 