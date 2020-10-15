Рада на заседании 20 октября может не голосовать за бюджет-2021, но заслушает обращение Зеленского, - нардеп Железняк
Верховная Рада на заседании 20 октября может не голосовать за проект госбюджета-2021 в первом чтении.
Об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса", первый заместитель главы налогового комитета Рады Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Номинальная причина: не успеет подготовить комитет. Так, Бюджетный Комитет для финализации текста бюджетных предложений (оно же первое чтение) соберется не сегодня 15 октября, а 16 октября. Ну а там можно не успеть раздать текст депутатам за 2 дня и все. Регламент нарушен Комитетом -> Спикер не имеет права ставить -> сроки должны переноситься", - написал депутат.
"Думаю, реальная причина понятна. Нет голосов даже на первое чтение:
- внутри "Слуги" выпадает большая часть депутатов, ориентированных на Коломойского. Легкое приглашение к танцу под названием "новая коалиция" началось;
- не приедут больные коронавирусом + депутаты, которые не будут на голосовании из-за местных выборов;
- вне "Слуги" далеко не все группы/фракции депутатов готовы поддержать правительство и ОП", - добавил он.
По словам Железняка, на такое решение перед выборами пока 210-220 голосов только есть.
Нардеп отметил, что пока выглядит, что "битва за бюджет будет ярким этапом битвы за новую или старую коалицию уже после местных выборов в ноябре".
Железняк также отметил, что само заседание Рады состоится 20 октября.
"И есть обоснованные слухи, что там будет сюрприз. Так что попкорн прятать не стоит", - добавил нардеп.
Позже Железняк сообщил: "А вот вместо голосования за Бюджет, 20 октября нас ждёт Обращение Президента к Верховной Раде".
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Вера Измайлова
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финансовое обозркние