"Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?" - Зеленский озвучил второй вопрос общенационального опроса. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй вопрос своего опроса 25 октября, он касается Донбасса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.
"Пришло время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? 25 октября решение зависит именно от тебя!", - написал он.
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Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.
В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.
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зе-шоу продолжается
малорос сраный.
У мене труси в горошок,
Всі пацани приставають.
Ну а ТИ, дурак дорослий,
ТИ чому не приставаєш?
У мене труси в горошок,
ТИ чому цього не знаєш!
В нас колись був проФФесор, а тепер маємо сина професора. Щось у нас не так з професурою.
Украинцы, хотите ли вы жить вечно?
Украинцы, хотите ли вы, чтобы посадили всех олигархов
Украинцы, хотите ли вы зарплаты 4500 евро в месяц?
Украинцы, хотите ли вы, чтобы Украина стала самой успешной страной в мире?
Украинцы согласны ли вы продать всех собак, чтобы заплатить за коммунальные услуги?
Украинцы, хотите ли вы, чтобы война закончилась?
Украинцы, хотите ли вы, чтобы крым вернулся?
Украинцы, хотите ли вы, чтобы посадили порошенко?
Украинцы, хотите ли вы, чтобы в крым дали воду и электричество?
Украинцы, хотите ли вы, чтобы каждый мог разговоривать и учиться на том языке, на каком хочет?
Кто за то чтобы Ахмеика с Беней вообще ничего не платили в бюджет?!?!
Помимо того это дискриминация и вытеснение с рынка всех остальных граждан со своими субхектами экономической деятельности,пострадает потребитель,банкротцтво нормальных производителей , безработица, непоступление в бюддет,продукция станет хуже качества, а цены вырастут, как с "Зе" э/э, дорогами,% по кредитам, а а согласно Конституции в Украине нет дискиминациии все граждане равны , а экономика рыночная , но на закон Президенту и депутатам наплевать,они банкротят страну и уничтожают население нищетой выкачивая все средства.
Єто сиротьі, тяжелое наследие царского режима (с)
что Ахметов на точку наступил такой дебелизм каждый день ребята Вы уже Оруэлла переплюнули свой 95 квартальные сюжеты можете себе для сортира оставить
Президент Владимир Зеленский планирует вторым вопросом в опросе 25 октября поднять тему создания на Донбассе свободной экономической зоны.
Об этом он сообщил около часа назад на своей странице в https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2657954874454872 Фейсбуке .
«Настало время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? 25 октября решение зависит именно от тебя!», - заявил Зеленский.
Настав час для питання номер два. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? 25 жовтня рішення залежить саме від тебе!
Опубліковано https://www.facebook.com/zelenskiy95 Володимиром Зеленським Четвер, 15 жовтня 2020 р.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BB-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D1%8F%D0%BD.html Такого не позволял себе даже Кучма и Янукович. Зеленский объявил первый вопрос своего опросника
Политолог Дмитрий Корнейчук так https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBH0rzyx8kGvYcbg70r7so49yIl0fR31Sgilsc0fQCu8Rrf4vdf3meRVcLXKAQPHNe2Fa3tumhrwxya&hc_ref=********************************************************-VOU4AVmslA&fref=nf прокомментировал этот второй вопрос от Зеленского:
«А Голобородько, который считает всех украинцев идиотами, продолжает ржать над нами.
Первый его вопрос на фейковом соцопросе, который хотят провести 25 октября, будет о том, стоит ли пожизненно «садить» коррупционеров. Это особенно смешно, поскольку Зеленский и его команда и сами воруют, и «прикрыли» команду Порошенко за предыдущие пять лет воровства.
Второй вопрос ещё смешнее: поддерживаете ли вы свободную экономическую зону на Донбассе? Да 99% людей понятие не имеют, что это такое, и им это не интересно.
Как мы уже все понимаем, этот фейковый опрос Зеленского - это попытка забить информационное пространство перед выборами. Чтобы меньше критиковали власть. Плюс - увеличить «явку» зеленого электората. Если там есть ещё наивные дураки, которые верят, что Зеленский хочет их «почути».»
Добавлю - не только 99% людей не поймут, что спрашивает во втором вопросе Зеленский, но даже эксперты и политики.
По этому вопросу есть как минимум две версии.
Он может подразумевать восстановление «торговли на крови» - то есть, торговлю Украины с ЛДНР.
Это - во-первых.
А во-вторых, может иметься в виду создание экономической зоны на Донбассе после его деоккупации. Но тогда этот вопрос абсолютно бессмысленный - ведь пока все идет к тому, что оккупированный Донбасс станет Приднестровьем-2.
Кстати, только вчера в ОП заверили, что в вопросах Зеленского не будет темы Донбасса…
В общем…
«Зе-дебилы, бл@дь!» - справедливо сказал бы известный «классик»…
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·https://twitter.com/gazetaua_twit/status/1314467895326453762 9 окт. Помічника Зеленського таємно возять "Майбахом" в маєток Ахметова
уже доездились и все согласовали
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K0५EGAR
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розія дерзко впаривает Украину в Думбац. Боюсь предположить, шо нас ожидает в последнем вопросе в качестве Боса.
Чи підтримуєш ти подачу води росіянам в окупований Крим?
Чи підтримуєш ти російську як державну в Україні?
Чи хочеш ти стати федеральним округом РФ?
Їб....а почвар!
НУ ЩО Я КАЗАВ - ПРИП*ЗДЯНИЙ Зе КЛОУН БУДЕ ДАВАТИ АМНІСТІЮ СЄПАРАМ, ВСЕ ЯК ХОЧЕ МОСКОВІЯ
"Роздерибанити між рашкою та олігархами Донбас - це не вільна економічна зона"
Об этом в комментарии НВ сказал помощник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он также добавил, что по пятому вопросу еще продолжаются обсуждения.
1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?
5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.
"4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї."
російська *********, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 НБСЄ поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України.
2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.
3. …підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітету , і таким чином забезпечити собі переваги будь-якого роду.
порушено одним з гарантiв, росіянською ********** -
зобов'язання згідно з принципами Заключного акта https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 НБСЄ поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України
зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України
"...домагатися негайних дій Ради Безпеки ООН..."
В 2014 все 3 гаранта обратились, Совбез выразил озабоченность.
Какой тебе помощи в рамках БМ еще не хватает? Впрочем, неважно, т.к. иную они не обязаны оказывать.
гаранти повиннi утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України
росіянська ********* порушила цi своi зобов'язання по меморандуму, порушила багато iнших договорiв з Україною, порушила iншi мiжнароднi закони.
да кому тут помнить?!
одна часть тогда еще под стол пешком ходила, другая к сегодняшнему дню из ума выжила
спонсирует не государство...а кто??? тот кто и вопросы подкидывает????
кто будет печатать миллионные тиражи? доставлять? раздавать опоросникам?
кто будет опрашивать? сортировать по ответам? пересчитывать и отвозить?
КТО это все оплачивает???? спросите у ЦИК сколько эта незаконная херня может стоить - не один миллион, скорее всего...
и главное - НА ХЕРА ? если эта возня притивозаконна и в итоге, как говорит зелешмонька, ни на что не влияет!!!
Проблема цього опитування не в тому, що воно підіймає питання, які навіть на референдумі підіймати антиконституційно. Проблема в тому, що результати цього опитування політично будуть вищими за Конституцію. Не юридично, а саме політично.
Тобто зараз вся вата країни вийде на дільниці, мобілізована всіми проросійськими партіями, від Пальчевського до ОПЗЖ і включно з Шарієм. Для того, щоб виконати завдання Кремля - виділити регіон в окрему економічну зону. І проголосує за це.
І у нас будуть результати опитування, згідно з якими Донбас має бути такою зоною. І або Зеленський виконує вимоги опитування, і таким чином виходить, що економічне питання, яке антиконституційно виносити на референдум, було винесено на опитування, яке має мізерну легітимність порівняно з референдумом. І подія мізерної легітимності стала державотворюючою.
Або не виконує. І отримує весь політичний тиск "не почув народ України". І все одно це робить, але уже зі зменшеним рейтингом, який він таким чином особисто переливає до прямих російських агентів.
Саме тому все, що цей клоун зараз робить - не тільки антиконституційно, але й злочинно. Це фактична підміна конституційних легітимних методів функціонування держави антиконституційними нелегітимними.
Імпічмент.
Відставка.
Суд.
Я не розумію, чому парламентські партії не розпочинають процедуру імпічмента зараз.
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Друге питання Зеленського. "Чи підтримуєш ти створення вільної економічної зони на Донбасі?"
Що таке вільна економічна зона? ВЕЗ - частина території країни, виділена із загального митного кордону держави, яка має повну свободу в режимі господарських питань, з особливим режимом управління і пільговими умовами діяльності, податковими пільгами для місцевих підприємців та іноземних фірм. Основна тема - особливий режим оподаткування.
Йдемо далі.
Конституція України. Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.
Тобто навіть у нашу соціалістичну Конституцію прямо вписано, що опитувати народ про податки та видатки ЗАБОРОНЕНО. Я, звісно, прибічник зниження податків та видатків, але не через референдуми чи квазіреферендуми.
Макрофінансова, бюджетна та податкова політики є дуже складними речами і їх долю, особливо у часи кризису повинні вирішувати професіонали. А не намальоване «опитування».