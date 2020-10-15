"Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?" - Зеленский озвучил второй вопрос общенационального опроса. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй вопрос своего опроса 25 октября, он касается Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Пришло время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? 25 октября решение зависит именно от тебя!", - написал он.

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Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.